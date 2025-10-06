中秋節｜不少市民到酒樓晚飯做節 幾乎坐無虛席

【Now新聞台】中秋節晚上，有不少市民到酒樓做節。

在油麻地一間酒樓，晚上7時許幾乎坐無虛席，大部分都是與家人親友相聚，酒樓負責人指今晚差不多坐滿，而受早前颱風影響，海鮮來貨價較以往貴，但仍然以舊價錢售賣，希望可以留住客人，不少食客預計消費至少一千至三千元。

梁太：「我次次都那麼豐富，我們食生蠔、蟶子，又食雞、魚、蝦，通常這數款都已經很好，不用特別再加，要食得完才可以，要振興香港經濟，不是說跟著別人一起北上，各有各的意思。」

姚先生：「一、二千元沒有所謂的，開心就可以，喜歡吃甚麼就叫甚麼，沒所謂的，也不是很容易(訂位)，有些地方也訂不到。」

