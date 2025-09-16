10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
中秋節2025｜佛山中秋好去處！千燈湖賞燈賞月/嶺南新天地中秋燈會/上元舞火龍
中秋佳節，不少港人都會沿高鐵沿線北上玩樂，當中熱門目的地佛山，從西九龍站乘高鐵約一個半小時車程到達佛山西站，非常適合中秋快閃旅遊！今次推介佛山中秋好去處5選，有去年才開業的廣東省首個千古情大型玩樂景區「廣東千古情」、既能賞燈賞月又能逛夜市的千燈湖，還有佛山嶺南新天地的中秋燈會以及上元舞火龍等，中秋節活動一鑼鑼！
佛山中秋好去處｜香港往來佛山高鐵車票
香港出發到佛山，除了坐巴士外，高鐵也是個很選擇！需時短，而且車上有廁所，配套比直通巴士好。
票價：$252起
佛山中秋好去處1. 廣東千古情
2024年開業的最新景點「廣東千古情」，是廣東省首個千古情大型玩樂景區，集文化及玩樂於一身！設有6大主題街區，包括市井街、穿越街、武術街、風情街、波希米亞街以及椰風海韻街，旅客可漫步古城、走進各種歷史文化情境，並參與各種親子互動體驗，沉浸式感受老廣東的繁華瑰麗。全日有巡遊節目和劇場表演，當中同名大型歌舞演出被譽為人生必看劇場，糅合了3D、巨型LED、智能數字等高科技，演繹一場跨越萬年的珠三角故事，有燈光配合舞台效果，精彩程度堪比《水舞間》，在這個時空交錯的奇幻景色下過中秋節，份外有特色。
廣東千古情
價錢：$252
（原價$260）
廣東千古情
地址：佛山市南海區西樵鎮樵高路86號（地圖按此）
營業時間：9am-8:30pm
交通：從佛山西站乘車約40分鐘
佛山中秋好去處2. 千燈湖
佔地302畝的國家4A級景區，是佛山最大的免費公園之一，內有水上茶亭、歷史觀測塔、鳳凰廊等景觀節點，大家可登上最高點的景觀塔，俯瞰整個湖區、城市建築群以及賞月，亦在湖邊漫步欣賞由1300盞景燈打造的湖光山色，中秋氣氛十足。此外，附近的燈湖西路，設有佛山大型夜市「千燈湖夜市」，結集不少街檔美食，吃到串燒、潮汕脆皮雞翼、潮汕粿肉、蝦餅等，周邊環境優美，有夜景有音樂，是歎宵夜好去處。
千燈湖
地點：佛山市南海區燈湖西路28號（地圖按此）
交通：從佛山西站乘車約24分鐘
佛山中秋好去處3. 西樵南嶺美食文化周
活動橫跨中秋、國慶黃金周，為期8天，共設有100多個攤檔，匯集地方風味小吃、新晉網紅美食、輕食甜品、預制菜、咖啡奶茶、包裝食品等，還有文化體驗、煙花匯演、技藝交流等文化活動，能感受佛山獨特魅力與深厚底蘊，預計吸引超100萬人次的市民遊客到場體驗。
西樵南嶺美食文化周
日期：10月1日-10月8日
時間：11am-10pm
地點：佛山市南海區南海西樵聽音湖光廣場
交通：從佛山西站乘車約40分鐘
佛山中秋好去處4. 佛山嶺南新天地
佛山嶺南天地每年中秋都會舉行亮眼的中秋燈會，由即日起已率先亮燈，當中「長生樹老街」的魚慶長生彩燈，在百年老巷中掛起由佛山民間藝術社手工製作的金魚燈籠，沿著燈籠漫遊老街，就像踏入了一個絕美的古風夢境；「曉市集」除有暖橙色的傳統燈籠，還有創意滿滿的主題燈籠，包括肥嘟嘟的螃蟹燈籠、色彩斑斕的金魚燈籠、融合了魚和瑞獸元素的魚龍燈籠等，創意十足，市集亦售賣不少精美文創手作、復古古玩等，可以邊賞燈邊買心頭好；「咩東東夜市」每日5點後亮燈，燈籠畫上寶相花和敦煌花紋，傳遞繁榮昌盛、吉祥如意的祝福，每個星期五至日更有駐唱演出，充滿濃濃的中秋氛圍！
佛山嶺南天地
地址：佛山市禪城區祖廟大街2號（地圖按此）
交通：廣佛線祖廟站步行7分鐘/ 從佛山西站轉乘的士車程約23分鐘
佛山中秋好去處5. 上元舞火龍
佛山市禪城區上元村每年農曆八月十五及十六的晚上，會舉行別具特色的舞火龍，村民會以竹子、稻草、芋頭葉等紮成手工龍，插上點燃的香，以十多米的火龍上演群龍共舞盛景，祈求平安與好運，至今已有500多年歷史，大家可在上元村舞火龍文化館至霍氏大宗祠一帶觀賞，以廣東省非物質文化遺產慶祝中秋節！
上元舞火龍
日期：10月6日-10月7日
地點：佛山市禪城區上元村（地圖按此）
交通：從佛山西站乘車約23分鐘
