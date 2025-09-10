去年涉快速公路意外13死 最右線或收緊限制
中秋團圓飯2025｜港九新界12間高質中菜推介合集 三黃薯片雞/人均$97/米芝蓮大餐低至47折
中秋還在煩惱吃甚麼好？不少中菜館都有推出中秋套餐，當中包括花膠、鮑魚等名貴菜式，即睇Yahoo Food報道：
中秋團圓飯準備好了嗎？這次Yahoo Food特意為大家細分港九跟新界區，當中包括米芝蓮餐廳、靚景餐廳、當然少不了優惠，優惠更低至每位$97起，即使是中秋正日都有47折優惠，想享受更多優惠，除了要留意Yahoo Food報道，還要記得提前預約！
九龍區推介
中秋團圓飯2025推介1.天寶閣：尖沙咀喜來登酒店中菜廳 設豪華黑珍珠套餐
除了米芝蓮指南，近年有「中國版米芝蓮」之稱的黑珍珠飲食指南亦相當受到熱捧，尖沙咀喜來登酒店中菜廳的天寶閣就是其中一間黑珍珠餐廳。餐廳亦有推出黑珍珠套餐（$1,688/位），招牌菜式包括濃湯魚肚大根煎白鱔、三蔥黑椒爆日本和牛、花膠松茸無花果瑤柱脯燉雞湯等等，值得一試。
天寶閣
地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店2樓（地圖按此）
電話：2369 1111
中秋團圓飯2025推介2.棠棠居海鮮菜館：貼地新派中菜廳 必食即烤三黃薯片雞
中菜變化多，除了傳統中菜，亦有不少中廚創作出新派中菜，好像2018年開業的棠棠居海鮮菜館，菜式由入行逾三十年的資深大廚吳鶴鳴主理。餐廳必點菜式首推鎮店名物三黃薯片雞，每日限量20隻。將粵菜經典的炸子雞重新演繹，製作工序繁複，嚴選雞味重又夠油分的三黃雞，每片雞皮都如薯片般脆卜卜，價錢只是$168/隻！另外推介黃金芝士長腳蟹釜飯，以特製釜鍋配合日本珍珠米製作，加入帶子、蝦粒以及雙重芝士等配料，頂層以原條築地5L級長腳蟹腳覆蓋，芝士拉絲如瀑布澎湃，蟹腳起肉後拌釜飯享用，蟹肉鮮甜融合芝士鹹香，滋味倍增！
棠棠居海鮮菜館
地址：長沙灣元州街231-247號潤發大廈地下A號舖（地圖按此）
電話：2886 8186
中秋團圓飯2025推介3.天外天：多款套餐任君選擇 愛酒家庭必點軒尼詩干邑套餐！
尖沙咀唯港薈能飽覽維港美景，是不少家庭指定慶祝餐廳。今個中秋推出的中秋套餐就包括野生桔津梨水鴨燉響螺、金蝦醬野菌焗開邊波士頓龍蝦、雞油花雕蒸龍躉斑件、蠔皇原隻南非七頭鮑魚等；但如果家人都是愛酒之人，就不得不試餐廳全新推出的八道菜「軒尼詩干邑 × 天外天海鮮盛宴」，當中包括軒尼詩干邑瑤柱蟹肉西施羹、軒尼詩干邑油泡龍蝦球、軒尼詩干邑立麟深海藍鱈魚等酒香濃縮的美饌。
天外天
地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）
電話：3400 1318
新界區推介
中秋團圓飯2025推介4.逸軒：早鳥價可享85折優惠
沙田區想找間精緻的中餐？沙田帝逸酒店私房菜餐廳逸軒呈獻全新的「逸軒中秋團圓宴」，可供應四位、六位或十二位享用，選用蟶子王、鮑魚、海斑、花膠等名貴食材製作出黑醋燒椒醬蟶子皇、醬皇百合炒蝦球、蔥醬頭抽豉油雞等美饌，現於9月21日前預訂10月4日至7日之「逸軒中秋團圓宴」套餐更可享85折優惠！
逸軒
地址：沙田源康街一號帝逸酒店2樓（地圖按此）
電話：3653 1112
中秋團圓飯2025推介5.沙田18：沙田片皮鴨之選 必食火焰叉燒
慶祝中秋節當然要有慶祝的菜式，片皮鴨就是不二之選！沙田凱悅酒店中菜廳沙田18的片皮鴨一向出名，大廚會在賓客面前把烤鴨片成3碟，分別有鴨皮、鴨胸肉及鴨腿肉，或是二食跟三食。如果人數較多，不妨預訂貴賓房，這時就可以柯打貴賓房限定的堂弄玫瑰露叉燒豬油撈飯，師傅會即場將玫瑰露淋在叉燒上，隨即點火，整個過程打卡又有陣陣香氣。甜品方面更有腐乳芝士泡芙、花雕話梅雪葩及五糧液朱古力雪糕等創意之選。
沙田18
地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店4樓（地圖按此）
電話：3723 7932
中秋團圓飯2025推介6.六福酒家：47折優惠享米芝蓮星級海鮮8道菜
中秋假期，不妨去遠一點跟家人賞月吧！西貢六福酒家多年來獲得米芝蓮一星榮耀，以為門檻一定不便宜？現在KKday預訂，即享獨家47折，以優惠價$1088/4位享受米芝蓮星級海鮮8道菜，當中包括椒鹽奇脆豆腐、芥末鮮雲耳、椒鹽焗鮑魚、天婦羅桶𧐢生菜包、西蘭花炒帶子、辣酒煮花甲、蜜糖欖角骨及蟹籽海鮮炒飯，鑊氣十足！食完飯再跟家人到海旁散步，絕對是中秋最完美的安排！
六福菜館
地址：西貢市場街49號地舖（地圖按此）
電話：2792 9966
中秋團圓飯2025推介7.富臨皇宮：平民美食之選 海鮮四人餐八道菜
富臨皇宮開業多年，價錢親民，是不少香港老一輩日常用餐的地方。餐廳的海鮮四人餐八道菜包含椒鹽魷魚鬚、涼拌高山耳、淮香椒鹽海蝦、果皮蒸鮑魚、貴妃耳炒大蝦球、海蝦雜菜煲、回味欖角骨及有機野米炒飯，每人只是$249位，性價比超高！
港島區推介
中秋團圓飯2025推介8.陶源酒家：人均唔洗$100食龍蝦！
連鎖酒家質素穩定，地點便利，是不少家庭中秋聚餐首選。陶源海鮮酒家就推出多個套餐，夏天想食得清爽一點，推介夏日之選四人套餐，包括花膠海皇冬瓜盅、鮮茄粒粒泡菜苗、香煎一夜情馬友、柚子蜜蝦球、秘製樟茶鴨(半隻)及菠蘿雞粒炒飯，人均只是$124.5！中秋想有海鮮又有肉？必點澳洲龍蝦．片皮鴨套餐，套餐包含上湯澳洲龍蝦伊麵(約一斤四両) 配京式片皮鴨(一份)，4人份只是$388，即人均$97！
分店：灣仔大同商場、尖沙咀東海商業中心、旺角仕德福酒店
中秋團圓飯2025推介9.灣仔生記飯店：人均$312食米芝蓮推介美食
食米芝蓮未必一定要去高級貴價餐廳，曾獲得米芝蓮推介的灣仔生記飯店4人經典盛宴套餐，只是$312位，即可享用9款菜式，包括招牌皮蛋酸羌、 金沙魚皮、 香煎蓮藕餅、 菠蘿生炒骨、 黃沙豬膶浸枸杞、梅菜王蒸菜心、招牌鹽焗雞、泥鯭肉丸粥及懷舊白糖糕，推介給喜歡懷舊菜式的家庭。
灣仔生記飯店
地址：灣仔駱克道353號三湘大廈3-4樓（地圖按此）
電話：2575 2236
中秋團圓飯2025推介10.橋底辣蟹：銅鑼灣名物 必食招牌橋底炒辣蟹
中秋就要食點不一樣！「橋底辣蟹」的師傅每日清晨六七點必定親自去到魚市場揀選新鮮生猛的海鮮如海蝦、瀨尿蝦、聖子等。 而招牌菜品「橋底辣蟹」的食材，更是精挑細選，由國外新鮮進口的優質蟹肉如澳洲泥蟹、越南蟹、英國愛爾蘭蟹等， 精心烹製，配以爆炒過的香蒜、蔥段、辣椒和獨家秘製佐料。現在4人套餐只需$1,630，即可享8款美食，當中已包括招牌橋底炒辣蟹、蒜蓉粉絲蒸元貝或蟶子、清蒸沙巴龍躉斑仔等海鮮美食！
橋底辣蟹
地址：銅鑼灣駱克道391號金禧大廈地下及一樓（地圖按此）
電話：3619 7268
中秋團圓飯2025推介11.百樂潮州酒家：中秋潮州菜聚餐 多款潮州美食
如果大家都是「架己冷」（潮州話：自己人）的話，中秋首選當然是潮州菜！位於時代廣場和圓方的百樂潮洲分店將在2025年9月27日至10月8日，推出節日限定宴席：「花好月圓宴」與「賞月團圓宴」，兩份菜單均包含小食拼盤、招牌蝦醬南乳腩骨、合時芋頭焗飯等經典菜式。
滿樂潮州亦推出「賞月團圓宴」及「花好月圓宴」。「賞月團圓宴」特別獻上潮式烏頭魚飯、九肚魚金瓜烙、芋茸香酥鴨等潮州名饌；「花好月圓宴」則主打滷水鵝肉拼盤、蝦籽炆柚皮煲、脆皮炸乳鴿、火腩春菜煲等手工菜。
百樂潮州酒家分店：銅鑼灣時代廣場、尖沙咀圓方
滿樂潮州地址：東涌達東路20號東薈城名店倉地下22號舖
中秋團圓飯2025推介12.金東大：溫馨海鮮滋味餐廳 中秋享水上人美食
中秋是一家人放下忙碌，共聚一堂的日子。位於筲箕灣屹立三十五載，家庭式經營的金東大，為客人提供日常料理，不論點心、燒味、煲仔飯或大排檔小炒，各有涉獵，從中更加入難能可見的蜑家元素。當中特別推介膏蟹蒸肉餅，堅持採用老師傅留落的配方，並特別配搭膏蟹、用煲仔香蒸的白飯，再淋上自家調製醬油，經典中透着一絲奢華。另外還有京蔥豉油皇瀨尿蝦炒腸粉、砂鍋豬潤炒蜆配煎⽶粉底、蜑家鹹⿂鹹鮮⿂缽、海膽多士等佳餚可選。
金東大
地址：筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下5號舖（地圖按此）
電話：2569 4361
