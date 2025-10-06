中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節｜天文台：晚上11時43分月上中天 梁榮武預計雲罅隙可看到月光
【Now新聞台】今日是中秋節，天文台指早晚部分時間多雲，初時有一兩陣驟雨。香港氣象學會發言人梁榮武預計，市民有機會在雲的罅隙之間看到月光。
早上維港上空烏雲密布，天色較為昏暗，間中在雲與雲之間有陽光。想在中秋節賞月，看到最美的月光，就要看天公是否造美。
香港氣象學會發言人梁榮武在本台節目《時事全方位》指，受麥德姆影響，今晚仍然多雲。
香港氣象學會發言人梁榮武：「麥德姆雖然已經登陸，但雲正向外擴散，所以今日看出去仍有很多雲，實質是麥德姆的雲，但因為風始終已登陸，雲慢慢都會散。我自己判斷應該雲與雲之間罅隙，今晚可以看到月光，不過不是晴空萬里情況。」
天文台指，滿月會出現在中秋翌日早上，在香港觀賞不到，預計今晚大致多雲，不過仍然有機會看到月光。
天文台科學主任麥佩緹：「上中天是月球橫跨本地子午線的時刻，此時月球會位於正南方，因為仰角會是全晚最高，仰角72度，月亮在東邊升起，到月上中天，即是仰角最高點的時間，在我們南邊，時間在今晚11時43分，所以市民屆時向合適、沒有受到屏蔽的方向，而雲量許可，應該可以在晚上觀賞月光。」
天文台預計隨著麥德姆遠離，今日廣東沿岸天色會好轉，而高空反氣旋在本周中後期，為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。
