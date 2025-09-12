2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

中秋節「請3放7」｜台北旅遊攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附住宿推介

今年中秋節緊隨國慶假期，相信不少打工仔都會「請3放7」或「請5放12」自製長假期外遊，當中台北絕對是熱門的旅遊目的地！今次為大家整合了台北5日4夜行程提案，有多個期間限定活動，包括台北水舞嘉年華、圓山大飯店中秋BBQ饗宴、桃園神社紙鶴祭典，亦有新開業的北台灣最大滾軸溜冰場，以及能浸沉於浮世繪畫作的展覽等，適合「請3放7」的親子或情侶來個短線遊！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

台北5日4夜行程提案

Day1： 【早】香港國際機場出發｜【午】抵達桃園機場/酒店Check-in｜【晚】2025台北水舞嘉年華+饒河夜市｜【住宿】格拉斯麗台北酒店

Day2： 【早】大魯閣 Roller186 滑輪場小巨蛋館｜【午】松山文創園區+會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華｜【晚】梵燒肉｜【住宿】格拉斯麗台北酒店

Day3： 【早】華山1914文化創意產業園區｜【午】迪化街｜【晚】大稻埕碼頭貨櫃市集+延平河濱公園賞月｜【住宿】格拉斯麗台北酒店

Day4： 【早】鹿羽松牧場｜【午】北投晶泉丰旅浸溫泉｜【晚】圓山大飯店「覓月．圓山夜」｜【住宿】格拉斯麗台北酒店

Day5：【早】阜杭豆漿｜【午】桃園神社「千鶴結び祭り」｜【晚】返港

中秋節快閃台北1. 2025台北水舞嘉年華

第2屆「2025台北水舞嘉年華」於9月13日至10月19日一連37日舉行，地點為松山地標彩虹橋，每晚6點半起、每半小時一場5分鐘的水舞表演，每日共有5場，屆時彩虹橋變成120米「雙水幕」水舞平台，配上雷射燈光特效、熱門音樂曲目，打造光彩絢爛的夜間聲光饗宴。10月4日更有舞者演出，帶來震撼的水舞表演。今年特別邀請國際卡通IP現身，包括Peppa Pig、妙妙犬布麗等巨型吹氣打卡位，週末舞台還有見面會、樂團音樂舞台以及唱跳演出等多元化表演，氣氛熱鬧！

廣告 廣告

（彩虹橋變成120米「雙水幕」水舞平台，配上雷射燈光特效、熱門音樂曲目，打造光彩絢爛的夜間聲光饗宴。相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

「2025台北水舞嘉年華」於9月13日至10月19日一連37日舉行。（相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

2025台北水舞嘉年華

地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段（地圖按此）

日期：9月13日至10月19日

時間：6:30pm-8:30pm每半點水舞展演

水火共舞：9月13日6:30pm、10月4日7pm

人水共舞：9月13日7pm、10月4日6:30pm

交通：松山火車站步行7分鐘

中秋節快閃台北2. 會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站

展覽集結葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，呈現超過300件真跡與代表作品，結合實體名畫展出與3D CG動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，讓觀眾不只是看畫，而是全方位沉浸式於浮世繪的世界。台北站共有8大展區，包括「名勝風景-眺」、「卉美人-麗」、「水之風景-瀧」、「江戶風情-藍」、「 江戶蹤跡-游」、「自然之韻-彩」、「奔放狂野-豪」、「雅藝再現-雅」，帶大家走進浮世繪的誕生與發展，深入了解浮世繪如何塑造並反映當時的日本社會與風貌。

會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站

價錢：$115

日期：即日起至2025年10月6日

按此經Klook預約

展覽集結葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作。（相片來源：KLOOK）

結合實體名畫展出與3D CG動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，可全方位沉浸式於浮世繪的世界。（相片來源：KLOOK）

台北站共有8大展區，帶大家走進浮世繪的誕生與發展，深入了解浮世繪如何塑造並反映當時的日本社會與風貌。（相片來源：KLOOK）

會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站

地點：松山文創園區（地圖按此）

交通：捷運國父紀念館站步行7分鐘

中秋節快閃台北3. 大魯閣Roller186滑輪場

台灣大魯閣集團旗下滾軸溜冰場品牌「Roller186」剛於今年7月1日正式進駐台北小巨蛋，面積超過16,000呎，包括迷幻太空主場地、新手練習區、星際探索區、著裝區、租借區及寄物區等，最多可容納300人，是北台灣最大滾軸溜冰場。場內以「迷幻太空」為主題，結合近年流行的Y2K風格，從入口處的太空售票總站、宇航員練習區到星際探索區等，每個角落都充滿未來感，更搭配有趣的互動光軌，每次滑過就會有光影特效，能滿足視覺與動感！如今透過KKday預約可享低至69折優惠，最平$85起可玩足2小時。

台北｜大魯閣 Roller186 滑輪場｜小巨蛋館

價錢：$85起 （原價$123）

按此經KKday預訂

台灣大魯閣集團旗下滾軸溜冰場品牌「Roller186」剛於今年7月1日正式進駐台北小巨蛋。（相片來源：KKday）

場內以「迷幻太空」為主題，結合近年流行的Y2K風格，從入口處的太空售票總站、宇航員練習區到星際探索區等，每個角落都充滿未來感。（相片來源：KKday）

面積超過16,000呎，包括迷幻太空主場地、新手練習區、星際探索區、著裝區、租借區及寄物區等，最多可容納300人。（相片來源：KKday）

台北｜大魯閣 Roller186 滑輪場｜小巨蛋館

地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（地圖按此）

交通：捷運台北小巨蛋站步行2分鐘

中秋節快閃台北4. 圓山大飯店中秋BBQ饗宴

台北圓山大飯店於10月4及5日舉行只限兩晚的「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊烹調東南亞風味燒烤料理，如炭烤松葉蟹腳、馬六甲雞肉沙嗲串、河內燒烤戰斧豬、和牛漢堡等多款頂級食材，可無限暢飲無酒精飲料及啤酒，加上音樂現場演出與月色交織的城市夜景，帶來一場中秋饗宴！當晚更會舉行大抽獎，有機會贏得台北圓山天際客房雙人住宿券、高雄圓山市景客房住宿、台北圓山12F跨年派對雙人票等，大會將提供免費接駁車來往捷運圓山站與會場。

台北圓山大飯店於10月4及5日舉行只限兩晚的「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴。（相片來源：圓山大飯店）

由主廚團隊烹調東南亞風味燒烤料理，如炭烤松葉蟹腳、馬六甲雞肉沙嗲串、河內燒烤戰斧豬、和牛漢堡等多款頂級食材。（相片來源：圓山大飯店@Facebook）

現場設有音樂演出，配上月色交織的城市夜景，帶來一場中秋饗宴！（相片來源：圓山大飯店@Facebook）

圓山大飯店「覓月．圓山夜」

地址：圓山大飯店-12F大會廳（地圖按此）

日期：10月4及5日

時間：5:30pm-9pm

價錢：成人台幣2,380元（約港幣$613），6-11歲小童台幣1,190元（約港幣$307）

網址：按這裡

交通：捷運圓山站乘搭免費接駁車

中秋節快閃台北5. 桃園神社「千鶴結び祭り」

位於桃園忠烈祠暨神社文化園區的桃園神社，距離桃園火車站只有10-15分鐘車程，今個秋季區內舉行「千鶴結び祭り」主題活動，以「文化 × 祈願 × 浪漫場景」為主題，特設三大打卡亮點，包括「折鶴結び牆」、紙鶴點綴在翠綠草地間的「夢鶴草原」、參道化身紙鶴大道的「鶴羽通り」，能感受滿滿日式氛圍。活動還結合周末小市集、秋季限定鶴結御朱印以及文化講座等，尤如置身日本一樣。

桃園神社舉行「千鶴結び祭り」主題活動，以「文化 × 祈願 × 浪漫場景」為主題，特設三大打卡亮點。（相片來源：桃園神社）

秋季限定鶴結御朱印（相片來源：桃園神社）

活動還結合周末小市集、秋季限定鶴結御朱印以及文化講座等，尤如置身日本一樣。（相片來源：桃園神社）

桃園神社「千鶴結び祭り」

地址：桃園市桃園區成功路三段200號（地圖按此）

交通：桃園火車站乘Uber或的士車程約10-15分鐘

台北酒店推介：格拉斯麗台北酒店

屬日本旅宿Hotel Gracery旗下品牌，2021年首次進軍台灣，酒店距離忠孝新生捷運站只有1分鐘步程，鄰近華山1914文化創意園區及阜杭豆漿。酒店走日系現代極簡設計，備有248間客房，乾濕分離設計，亦提供浴缸及浴鹽，尤如置身和室房內泡湯。另提供多種有趣的主題房型，包括「TOKYU HANDS台隆手創館」、「かつや吉豚屋」、「NISEKO粉雪天堂」、「台隆露營風」等四間主題客房，當中「台隆露營風」主題房，內有小帳篷，小朋友可以在房內體驗室內露營的樂趣，各有特色。

格拉斯麗台北酒店

中秋節10月6日房價：每晚$966.1起，人均$483起

按此經Klook預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Trip.com預訂

屬日本旅宿Hotel Gracery旗下品牌，2021年首次進軍台灣。（相片來源：官方照片）

酒店走日系現代極簡設計，備有248間客房，乾濕分離設計，亦提供浴缸及浴鹽，尤如置身和室房內泡湯。（相片來源：官方照片）

格拉斯麗台北酒店

地址：台北市中正區忠孝東路二段89號（地圖按此）

交通：台北捷運忠孝新生站1分鐘步程

更多相關文章：

台北酒店｜台北格拉斯麗酒店人均$140住日式房！鄰近忠孝新生站/華山1914/阜杭豆漿

台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025

台灣旅遊｜台北機場交通優惠推介！桃園機場捷運單程$30.5/台北接駁巴士每程$26起

台灣好去處｜台灣國際熱氣球嘉年華2025 全球首個多啦A夢熱氣球、700架無人機聯演、光雕音樂會

中華航空比卡超彩繪機強勢回歸！3.30正式起航 香港來回高雄票價$1,249起、包23kg行李｜台灣旅遊

台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條

台灣旅遊｜台中新酒店推介5選！住進「大人味玩具店」、欣賞草悟道景觀、鄰近台中火車站

高雄新酒店2025｜高雄酒店人均低至$206.9！南台灣首間日系五星級酒店、親子必住IKEA鯊鯊主題房/滑梯家庭房

台北新商場｜日本LaLaport登陸台北南港！逾300個品牌進駐、2大美食廣場 台灣首間哈利波特專賣店、逾6,000平方米兒童職業體驗樂園

台灣旅遊｜台中最新「梧棲中港夜市」！佔地逾7萬呎、集結逾200間攤位 必食當地人氣「閃電李家炸雞」、九記煎餃水煎包

台灣旅遊｜全台最大綜合購物中心2026年開幕！24小時營業 集全亞洲最大美食廣場/戲院/國際五星酒店於一身

台北好去處｜台灣年輕人都在逛的最新蒲點—中山站赤峰街全攻略！美式復古打卡cafe、超綿古早味茶味刨冰、菲林相機寫真館