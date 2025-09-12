Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介
今年中秋節緊隨國慶假期，相信不少打工仔都會「請3放7」或「請5放12」自製長假期外遊，當中台北絕對是熱門的旅遊目的地！今次為大家整合了台北5日4夜行程提案，有多個期間限定活動，包括台北水舞嘉年華、圓山大飯店中秋BBQ饗宴、桃園神社紙鶴祭典，亦有新開業的北台灣最大滾軸溜冰場，以及能浸沉於浮世繪畫作的展覽等，適合「請3放7」的親子或情侶來個短線遊！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
台北5日4夜行程提案
Day1：【早】香港國際機場出發｜【午】抵達桃園機場/酒店Check-in｜【晚】2025台北水舞嘉年華+饒河夜市｜【住宿】格拉斯麗台北酒店
Day2：【早】大魯閣 Roller186 滑輪場小巨蛋館｜【午】松山文創園區+會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華｜【晚】梵燒肉｜【住宿】格拉斯麗台北酒店
Day3：【早】華山1914文化創意產業園區｜【午】迪化街｜【晚】大稻埕碼頭貨櫃市集+延平河濱公園賞月｜【住宿】格拉斯麗台北酒店
Day4：【早】鹿羽松牧場｜【午】北投晶泉丰旅浸溫泉｜【晚】圓山大飯店「覓月．圓山夜」｜【住宿】格拉斯麗台北酒店
Day5：【早】阜杭豆漿｜【午】桃園神社「千鶴結び祭り」｜【晚】返港
中秋節快閃台北1. 2025台北水舞嘉年華
第2屆「2025台北水舞嘉年華」於9月13日至10月19日一連37日舉行，地點為松山地標彩虹橋，每晚6點半起、每半小時一場5分鐘的水舞表演，每日共有5場，屆時彩虹橋變成120米「雙水幕」水舞平台，配上雷射燈光特效、熱門音樂曲目，打造光彩絢爛的夜間聲光饗宴。10月4日更有舞者演出，帶來震撼的水舞表演。今年特別邀請國際卡通IP現身，包括Peppa Pig、妙妙犬布麗等巨型吹氣打卡位，週末舞台還有見面會、樂團音樂舞台以及唱跳演出等多元化表演，氣氛熱鬧！
2025台北水舞嘉年華
地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段（地圖按此）
日期：9月13日至10月19日
時間：6:30pm-8:30pm每半點水舞展演
水火共舞：9月13日6:30pm、10月4日7pm
人水共舞：9月13日7pm、10月4日6:30pm
交通：松山火車站步行7分鐘
中秋節快閃台北2. 會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站
展覽集結葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，呈現超過300件真跡與代表作品，結合實體名畫展出與3D CG動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，讓觀眾不只是看畫，而是全方位沉浸式於浮世繪的世界。台北站共有8大展區，包括「名勝風景-眺」、「卉美人-麗」、「水之風景-瀧」、「江戶風情-藍」、「 江戶蹤跡-游」、「自然之韻-彩」、「奔放狂野-豪」、「雅藝再現-雅」，帶大家走進浮世繪的誕生與發展，深入了解浮世繪如何塑造並反映當時的日本社會與風貌。
會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站
價錢：$115
日期：即日起至2025年10月6日
會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站
地點：松山文創園區（地圖按此）
交通：捷運國父紀念館站步行7分鐘
中秋節快閃台北3. 大魯閣Roller186滑輪場
台灣大魯閣集團旗下滾軸溜冰場品牌「Roller186」剛於今年7月1日正式進駐台北小巨蛋，面積超過16,000呎，包括迷幻太空主場地、新手練習區、星際探索區、著裝區、租借區及寄物區等，最多可容納300人，是北台灣最大滾軸溜冰場。場內以「迷幻太空」為主題，結合近年流行的Y2K風格，從入口處的太空售票總站、宇航員練習區到星際探索區等，每個角落都充滿未來感，更搭配有趣的互動光軌，每次滑過就會有光影特效，能滿足視覺與動感！如今透過KKday預約可享低至69折優惠，最平$85起可玩足2小時。
台北｜大魯閣 Roller186 滑輪場｜小巨蛋館
價錢：$85起
（原價$123）
台北｜大魯閣 Roller186 滑輪場｜小巨蛋館
地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（地圖按此）
交通：捷運台北小巨蛋站步行2分鐘
中秋節快閃台北4. 圓山大飯店中秋BBQ饗宴
台北圓山大飯店於10月4及5日舉行只限兩晚的「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊烹調東南亞風味燒烤料理，如炭烤松葉蟹腳、馬六甲雞肉沙嗲串、河內燒烤戰斧豬、和牛漢堡等多款頂級食材，可無限暢飲無酒精飲料及啤酒，加上音樂現場演出與月色交織的城市夜景，帶來一場中秋饗宴！當晚更會舉行大抽獎，有機會贏得台北圓山天際客房雙人住宿券、高雄圓山市景客房住宿、台北圓山12F跨年派對雙人票等，大會將提供免費接駁車來往捷運圓山站與會場。
圓山大飯店「覓月．圓山夜」
地址：圓山大飯店-12F大會廳（地圖按此）
日期：10月4及5日
時間：5:30pm-9pm
價錢：成人台幣2,380元（約港幣$613），6-11歲小童台幣1,190元（約港幣$307）
網址：按這裡
交通：捷運圓山站乘搭免費接駁車
中秋節快閃台北5. 桃園神社「千鶴結び祭り」
位於桃園忠烈祠暨神社文化園區的桃園神社，距離桃園火車站只有10-15分鐘車程，今個秋季區內舉行「千鶴結び祭り」主題活動，以「文化 × 祈願 × 浪漫場景」為主題，特設三大打卡亮點，包括「折鶴結び牆」、紙鶴點綴在翠綠草地間的「夢鶴草原」、參道化身紙鶴大道的「鶴羽通り」，能感受滿滿日式氛圍。活動還結合周末小市集、秋季限定鶴結御朱印以及文化講座等，尤如置身日本一樣。
桃園神社「千鶴結び祭り」
地址：桃園市桃園區成功路三段200號（地圖按此）
交通：桃園火車站乘Uber或的士車程約10-15分鐘
台北酒店推介：格拉斯麗台北酒店
屬日本旅宿Hotel Gracery旗下品牌，2021年首次進軍台灣，酒店距離忠孝新生捷運站只有1分鐘步程，鄰近華山1914文化創意園區及阜杭豆漿。酒店走日系現代極簡設計，備有248間客房，乾濕分離設計，亦提供浴缸及浴鹽，尤如置身和室房內泡湯。另提供多種有趣的主題房型，包括「TOKYU HANDS台隆手創館」、「かつや吉豚屋」、「NISEKO粉雪天堂」、「台隆露營風」等四間主題客房，當中「台隆露營風」主題房，內有小帳篷，小朋友可以在房內體驗室內露營的樂趣，各有特色。
格拉斯麗台北酒店
中秋節10月6日房價：每晚$966.1起，人均$483起
按此經Klook預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Trip.com預訂
格拉斯麗台北酒店
地址：台北市中正區忠孝東路二段89號（地圖按此）
交通：台北捷運忠孝新生站1分鐘步程
更多相關文章：
台北酒店｜台北格拉斯麗酒店人均$140住日式房！鄰近忠孝新生站/華山1914/阜杭豆漿
台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025
台灣旅遊｜台北機場交通優惠推介！桃園機場捷運單程$30.5/台北接駁巴士每程$26起
台灣好去處｜台灣國際熱氣球嘉年華2025 全球首個多啦A夢熱氣球、700架無人機聯演、光雕音樂會
中華航空比卡超彩繪機強勢回歸！3.30正式起航 香港來回高雄票價$1,249起、包23kg行李｜台灣旅遊
台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條
台灣旅遊｜台中新酒店推介5選！住進「大人味玩具店」、欣賞草悟道景觀、鄰近台中火車站
高雄新酒店2025｜高雄酒店人均低至$206.9！南台灣首間日系五星級酒店、親子必住IKEA鯊鯊主題房/滑梯家庭房
台北新商場｜日本LaLaport登陸台北南港！逾300個品牌進駐、2大美食廣場 台灣首間哈利波特專賣店、逾6,000平方米兒童職業體驗樂園
台灣旅遊｜台中最新「梧棲中港夜市」！佔地逾7萬呎、集結逾200間攤位 必食當地人氣「閃電李家炸雞」、九記煎餃水煎包
台灣旅遊｜全台最大綜合購物中心2026年開幕！24小時營業 集全亞洲最大美食廣場/戲院/國際五星酒店於一身
其他人也在看
中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月
今個中秋節，嗇色園黃大仙祠將舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」，設置巨型花燈裝置兼提供三大免費活動，包括遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽，供大眾免費入場；10月4至7日更將特別延長開放時間至晚上10點，即睇活動詳情！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
《進擊的巨人》粉絲們終於有機會沉浸於巨人世界！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」巡迴展於9月9日至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯！場內設有8大專區，展出近200幅原畫手稿、展品，包括從天而降的巨人場景、9米巨型螢幕巨人大戰等經典場景，還可在場內入手香港首賣商品！想入場一探巨人世界，可以在Trip.com、Klook、KKday入手，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 12 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
高力料到2028年本港學生宿位短缺將達12萬個
高力發佈了一份報告《打造香港成為國際教育樞紐》，提出一項旨在將香港發展為國際教育樞紐的願景。infocast ・ 21 小時前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前