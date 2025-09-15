2025中秋節「請5放12」旅遊提案：澳洲墨爾本 必睇首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

中秋節請5放12｜澳洲墨爾本旅遊提案！首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月｜附住宿推介

今年中秋節與國慶日只差5日，中間夾住星期六日，打工仔只要請5日假，便能自製12日長假期，來個中長線遊絕對無問題！10月份的澳洲墨爾本，正值春季，平均溫度為11至23度，春意盎然，陽光和日照時間充足，相當適合旅遊。今次為大家整合澳洲墨爾本景點及美食提案，從博物館、美食市場到企鵝歸巢，讓大家感受這座城市的魅力吧！

墨爾本景點1. 企鵝島「企鵝歸巢」

有沒有想過可以邊睇企鵝邊賞月？位於墨爾本東南Phillip island，是世界上最大的小企鵝棲息地，又稱為「企鵝島」，每日黃昏後均會上演自然奇景「企鵝歸巢」，數百隻甚至上千隻本土小企鵝經過一整天的捕食活動後，集體返回岸上，搖搖擺擺地穿越沙灘返回牠們在沙丘內的巢穴，大家可透過木棧道與觀賞平台，在不打擾企鵝的情況下，近距離欣賞這場治癒的畫面！從墨爾本市區開車前往Phillip island車程約需90-120分鐘，建議大家參加當地一日遊，睇企鵝之餘，亦可乘搭普芬比利蒸汽火車，展開冒險之旅。

澳洲墨爾本近郊一日遊 | 普芬比利蒸汽火車＆企鵝島｜KKday 特惠 8 折

價錢：$940起 （原價$1,174）

按此經KKday預訂

每日黃昏後均會上演自然奇景「企鵝歸巢」。（相片來源：Getty Images）

黃昏前便聚滿等睇企鵝歸巢的人潮。（相片來源：Getty Images）

墨爾本景點2. 布萊頓彩色小屋

沙灘賞月是中秋節必到環節之一，墨爾本彩虹小屋（Brighton Bathing Boxes）位在Brighton Beach上，近百間繽紛可愛的小屋，上面畫有由屋主自由彩繪的圖案如日本浮世繪、袋鼠等，沿着海岸整齊排列，最初用途是供泳客換泳衣，大多建於1907至1933年間，如今已被列為文化遺產，吸引無數旅客前往打卡，不少人在此曬日光浴、散步及玩水。彩虹小屋離墨爾本市中心有點距離，不想煩惱行程，可參加當地一日遊，同時到訪瑪璐無尾熊動物園、欣賞企鵝歸巢，以及乘坐擁有百年歷史的普芬比利蒸氣火車，如今KKday推出81折優惠，折後每位只需$1,123起。

【KKday 特別優惠81折】【KKday 專屬團】墨爾本一日遊 | 布萊頓彩色小屋＆蒸汽火車＆企鵝遊行（中文導遊）

價價：$1,123起 （原價$1,380）

按此經KKday預訂

墨爾本彩虹小屋（Brighton Bathing Boxes）位在Brighton Beach上，如今已被列為文化遺產，吸引無數旅客前往打卡。（相片來源：Getty Images）

近百間繽紛可愛的小屋，上面畫有由屋主自由彩繪的圖案如日本浮世繪、袋鼠等。（相片來源：Getty Images）

墨爾本景點3. 墨爾本博物館（Melbourne Museum）

位於卡爾頓花園（Carlton Gardens）內的墨爾本博物館，緊鄰世界文化遺產皇家展覽館（Royal Exhibition Building），成立於1854年，是澳洲最大的博物館之一，收藏了豐富的自然、文化和科學文物，展示了澳洲和世界的歷史和文化遺產。除了多個常備展覽，今年5月起帶來全球首次亮相的LEGO® 星際大戰展覽《Brickman presents LEGO® Star Wars™》，由澳洲唯一LEGO認證大師 Ryan "Brickman" McNaught 領軍，使用800萬塊LEGO積木、花了25,000小時打造超過20座原創大型星戰模型、互動裝置與創作體驗區，參加者可親手參與，動手拼砌巨型LEGO星際大戰場景，並透過數位技術讓作品栩栩如生，星戰粉絲必到。

墨爾本博物館門票

價錢：$77

按此經Klook預訂

位於卡爾頓花園（Carlton Gardens）內的墨爾本博物館，緊鄰世界文化遺產皇家展覽館（Royal Exhibition Building），成立於1854年，是澳洲最大的博物館之一。（相片來源：Getty Images）

今年5月起帶來全球首次亮相的LEGO® 星際大戰展覽《Brickman presents LEGO® Star Wars™》。（相片來源：官方照片）

墨爾本博物館（Melbourne Museum）

地址：11 Nicholson St, Carlton VIC 3053（地圖按此）

交通：乘搭電車86/89號，在第11個站墨爾本博物館站下車/乘搭免費的City Circle Tram（35路環城電車），於Victoria Parade站下車步行約15分鐘

墨爾本景點4. 墨爾本州立圖書館（State Library Victoria）

位於墨爾本中央車站附近的墨爾本州立圖書館，成立於1854年，是澳洲最古老的公共圖書館，是當地文化與建築的象徵。館藏超過200萬冊書籍、超過35萬件手稿、照片、地圖、報紙與數位藏品，是澳洲規模最大、最重要的研究型圖書館之一。最著名的La Trobe閱覽室，由建築師Norman G. Peebles設計，古典歐洲風格建築，配上八角形的玻璃穹頂，陽光灑落在木質桌椅與綠色台燈，常被譽為「全世界最美圖書館」之一。圖書館還設有展覽空間、咖啡館和書店，值得一眾旅客到訪。若想了解更多有關圖書館的歷史及文化，不妨參加當地的半日遊，由專人講解之餘，同時會到墨爾本街頭訪尋美食，保證吃到捧腹而回。

墨爾本街頭美食體驗 |維多利亞

價錢：$764

按此經KKday預訂

最著名的La Trobe閱覽室，由建築師Norman G. Peebles設計，古典歐洲風格建築，配上八角形的玻璃穹頂，陽光灑落在木質桌椅與綠色台燈。（相片來源：Getty Images）

位於墨爾本中央車站附近的墨爾本州立圖書館，成立於1854年，是澳洲最古老的公共圖書館，是當地文化與建築的象徵。（相片來源：Getty Images）

墨爾本州立圖書館（State Library Victoria）

地址：328 Swanston St, Melbourne VIC 3000（地圖按此）

開放時間：10am-6pm

交通：墨爾本中央車站步行3分鐘

墨爾本景點5. 維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）

維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）是墨爾本最知名的市場以及必去景點之一，始於1878年，是澳洲規模最大的露天市場，分為露天和室內兩個區域，前者攤檔數量接近一百間，買到乾貨、美食車美食、手工藝品和蔬果；後者主要售賣肉類和海鮮，類似香港的街市。在這裡可以買到即開生蠔、新鮮海膽、芝士、醃製品、咖啡豆、熟食小吃、麵包等，被稱為美食天堂。市場每年夏季和冬季會舉辦夜市，不定期也會舉辦季節性夜市，能體驗墨爾本多元文化和生活節奏。

維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）是墨爾本最知名的市場以及必去景點之一。（相片來源：Getty Images）

始於1878年，分為露天和室內兩個區域，是澳洲規模最大的露天市場。（相片來源：Getty Images）

在這裡可以買到即開生蠔、新鮮海膽、芝士、醃製品、咖啡豆、熟食小吃、麵包等，被稱為美食天堂。（相片來源：Getty Images）

維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）

地址：Queen St, Melbourne VIC 3000（地圖按此）

開放時間：6am-3pm

交通：乘搭19/57/59號電車至Queen Victoria Market 站步行3分鐘

墨爾本酒店推介：HYDE Melbourne Place

酒店坐落於最具設計感的地段之一的Russell Street上，屬於墨爾本免費電車區（Free Tram Zone）範圍內，交通方便。由知名設計團隊Kennedy Nolan規劃，整體建築與室內裝潢展現墨爾本多面向藝術文化與極簡摩登風格，共有191間客房與套房，以大地色系為主調，配上設計感十足的家具，予人一種舒適感。酒店設有兩間餐廳，包括坐擁360度城市景觀的頂樓餐廳Mid Air，以及一樓的現代澳式料理餐廳，搵食無難度。

HYDE Melbourne Place

10月6日中秋節房價：$1,014起（原價$1,223），人均$507起

按此經Trip.com預訂

按此經Booking.com預訂

按此經Expedia預訂

共有191間客房與套房，以大地色系為主調，配上設計感十足的家具，予人一種舒適感。（相片來源：Booking.com）

部份房型設有露台，可以好好Relax一下。（相片來源：Booking.com）

HYDE Melbourne Place

地址：130 Russell Street, 3000 Melbourne, Australia（地圖按此）

交通：Metro Parliament站步行10分鐘

