娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
2025中秋節「請5放12」旅遊提案：澳洲墨爾本 必睇首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月
今年中秋節與國慶日只差5日，中間夾住星期六日，打工仔只要請5日假，便能自製12日長假期，來個中長線遊絕對無問題！10月份的澳洲墨爾本，正值春季，平均溫度為11至23度，春意盎然，陽光和日照時間充足，相當適合旅遊。今次為大家整合澳洲墨爾本景點及美食提案，從博物館、美食市場到企鵝歸巢，讓大家感受這座城市的魅力吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
墨爾本景點1. 企鵝島「企鵝歸巢」
有沒有想過可以邊睇企鵝邊賞月？位於墨爾本東南Phillip island，是世界上最大的小企鵝棲息地，又稱為「企鵝島」，每日黃昏後均會上演自然奇景「企鵝歸巢」，數百隻甚至上千隻本土小企鵝經過一整天的捕食活動後，集體返回岸上，搖搖擺擺地穿越沙灘返回牠們在沙丘內的巢穴，大家可透過木棧道與觀賞平台，在不打擾企鵝的情況下，近距離欣賞這場治癒的畫面！從墨爾本市區開車前往Phillip island車程約需90-120分鐘，建議大家參加當地一日遊，睇企鵝之餘，亦可乘搭普芬比利蒸汽火車，展開冒險之旅。
澳洲墨爾本近郊一日遊 | 普芬比利蒸汽火車＆企鵝島｜KKday 特惠 8 折
價錢：$940起
（原價$1,174）
墨爾本景點2. 布萊頓彩色小屋
沙灘賞月是中秋節必到環節之一，墨爾本彩虹小屋（Brighton Bathing Boxes）位在Brighton Beach上，近百間繽紛可愛的小屋，上面畫有由屋主自由彩繪的圖案如日本浮世繪、袋鼠等，沿着海岸整齊排列，最初用途是供泳客換泳衣，大多建於1907至1933年間，如今已被列為文化遺產，吸引無數旅客前往打卡，不少人在此曬日光浴、散步及玩水。彩虹小屋離墨爾本市中心有點距離，不想煩惱行程，可參加當地一日遊，同時到訪瑪璐無尾熊動物園、欣賞企鵝歸巢，以及乘坐擁有百年歷史的普芬比利蒸氣火車，如今KKday推出81折優惠，折後每位只需$1,123起。
【KKday 特別優惠81折】【KKday 專屬團】墨爾本一日遊 | 布萊頓彩色小屋＆蒸汽火車＆企鵝遊行（中文導遊）
價價：$1,123起
（原價$1,380）
墨爾本景點3. 墨爾本博物館（Melbourne Museum）
位於卡爾頓花園（Carlton Gardens）內的墨爾本博物館，緊鄰世界文化遺產皇家展覽館（Royal Exhibition Building），成立於1854年，是澳洲最大的博物館之一，收藏了豐富的自然、文化和科學文物，展示了澳洲和世界的歷史和文化遺產。除了多個常備展覽，今年5月起帶來全球首次亮相的LEGO® 星際大戰展覽《Brickman presents LEGO® Star Wars™》，由澳洲唯一LEGO認證大師 Ryan "Brickman" McNaught 領軍，使用800萬塊LEGO積木、花了25,000小時打造超過20座原創大型星戰模型、互動裝置與創作體驗區，參加者可親手參與，動手拼砌巨型LEGO星際大戰場景，並透過數位技術讓作品栩栩如生，星戰粉絲必到。
墨爾本博物館門票
價錢：$77
墨爾本博物館（Melbourne Museum）
地址：11 Nicholson St, Carlton VIC 3053（地圖按此）
交通：乘搭電車86/89號，在第11個站墨爾本博物館站下車/乘搭免費的City Circle Tram（35路環城電車），於Victoria Parade站下車步行約15分鐘
墨爾本景點4. 墨爾本州立圖書館（State Library Victoria）
位於墨爾本中央車站附近的墨爾本州立圖書館，成立於1854年，是澳洲最古老的公共圖書館，是當地文化與建築的象徵。館藏超過200萬冊書籍、超過35萬件手稿、照片、地圖、報紙與數位藏品，是澳洲規模最大、最重要的研究型圖書館之一。最著名的La Trobe閱覽室，由建築師Norman G. Peebles設計，古典歐洲風格建築，配上八角形的玻璃穹頂，陽光灑落在木質桌椅與綠色台燈，常被譽為「全世界最美圖書館」之一。圖書館還設有展覽空間、咖啡館和書店，值得一眾旅客到訪。若想了解更多有關圖書館的歷史及文化，不妨參加當地的半日遊，由專人講解之餘，同時會到墨爾本街頭訪尋美食，保證吃到捧腹而回。
墨爾本街頭美食體驗 |維多利亞
價錢：$764
墨爾本州立圖書館（State Library Victoria）
地址：328 Swanston St, Melbourne VIC 3000（地圖按此）
開放時間：10am-6pm
交通：墨爾本中央車站步行3分鐘
墨爾本景點5. 維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）
維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）是墨爾本最知名的市場以及必去景點之一，始於1878年，是澳洲規模最大的露天市場，分為露天和室內兩個區域，前者攤檔數量接近一百間，買到乾貨、美食車美食、手工藝品和蔬果；後者主要售賣肉類和海鮮，類似香港的街市。在這裡可以買到即開生蠔、新鮮海膽、芝士、醃製品、咖啡豆、熟食小吃、麵包等，被稱為美食天堂。市場每年夏季和冬季會舉辦夜市，不定期也會舉辦季節性夜市，能體驗墨爾本多元文化和生活節奏。
維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）
地址：Queen St, Melbourne VIC 3000（地圖按此）
開放時間：6am-3pm
交通：乘搭19/57/59號電車至Queen Victoria Market 站步行3分鐘
墨爾本酒店推介：HYDE Melbourne Place
酒店坐落於最具設計感的地段之一的Russell Street上，屬於墨爾本免費電車區（Free Tram Zone）範圍內，交通方便。由知名設計團隊Kennedy Nolan規劃，整體建築與室內裝潢展現墨爾本多面向藝術文化與極簡摩登風格，共有191間客房與套房，以大地色系為主調，配上設計感十足的家具，予人一種舒適感。酒店設有兩間餐廳，包括坐擁360度城市景觀的頂樓餐廳Mid Air，以及一樓的現代澳式料理餐廳，搵食無難度。
HYDE Melbourne Place
10月6日中秋節房價：$1,014起（原價$1,223），人均$507起
HYDE Melbourne Place
地址：130 Russell Street, 3000 Melbourne, Australia（地圖按此）
交通：Metro Parliament站步行10分鐘
更多相關文章：
墨爾本新酒店必住！人均$342起：歎80樓無敵美景、監獄遺址、親生物設計
澳洲自由行優惠｜悉尼野生動物園買一送一、人均$81起！更可以與樹熊共進早餐
悉尼新酒店攻略2025｜人均$1,000內嘆W酒店，附6區住宿比較
除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演
澳洲自由行｜5大澳洲城市10大景點推介！新手遊澳指南 夢幻粉紅湖泊、凱恩斯跳傘激流浮潛、咖啡之城墨爾本
澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞10大親子旅遊景點！世界文化遺產農莊/世界最大植物迷宮/直擊小企鵝返洞穴
第一次去新西蘭就上手！一文睇清秋天必到景點＋吃喝玩樂推介（包航班資訊）
新加坡轉機必看！8月新增免費聖淘沙觀光團 2.5小時速遊名勝世界
Trip.com大派旅遊優惠｜福岡、沖繩、台北、曼谷機票連稅$388起！另有機票優惠碼激減$888
峴港酒店推介｜五星海邊度假村每晚人均$678起 一口價包餐飲、Spa、接送及任用泳池健身室
GD香港演唱會攻略｜一覽入場安排、周邊開賣時間、尖沙咀展覽、粉絲應援活動（持續更新）
歐盟機場正式取消100毫升液體限制！電子產品不用取出，美國有望效法
大灣區航空推新服務！免費輕食送蝴蝶酥/丹麥酥，連飛機餐都升級
其他人也在看
「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」10.1起西九登場 即日起網上公開發售（內附購票連結）｜Yahoo活動街
歲月如梭，麥當勞迄今香港 50 年。為與全港市民共同慶祝香港麥當勞 50 週年，除了製作微電影《重回1975年的起點》，麥當勞亦將於10月1日至19日在假西九文化區藝術自由空間 (Freespace) 舉辦「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，成為香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽，更將微電影內打造的第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景移師到展覽內展出，透過投影、AR及互動裝置感受不同年代的香港麥當勞文化，帶來沉浸式體驗，而麥當勞叔叔、漢堡神偷等經典角色亦會驚喜現身，與大家一同重溫童年時光，讓公眾重溫半世紀以來的集體回憶！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
麥當勞微電影｜謝霆鋒主演《重回1975年的起點》真實改編麥當勞首位餐廳經理故事 神還原舊香港面貌
為慶祝香港麥當勞踏入 50 週年，麥當勞與本地金像級電影演員及製作班底聯手呈獻、史無前例的懷舊微電影《重回1975年的起點》，帶領觀眾回到 1975 年 1 月 26 日，重溫銅鑼灣百德新街第一間麥當勞餐廳開幕的歷史時刻。微電影由金像獎影帝謝霆鋒與金像獎最佳男配角白只主演，改編自第一代經理朱源和（人稱「阿爺」）的真實故事，重現當年麥當勞如何紮根香港、走進市民生活。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
台北捷運Citywalk｜沿捷運淡水信義線一日遊！年輕人必去赤峰街/微風平台睇靚景/夜市掃街食盡地道美食
台北捷運絕對是目前台北市內最便捷的大眾交通方式，其網絡涵蓋廣泛，車費相宜，亦不會塞車，方便一眾旅客前往各大景點！台北捷運主要有6條主要路線，包括板南線、文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和蘆洲線、環狀線；今次就精選淡水信義線的沿線景點，包括淡水老街、北投圖書館、地熱谷，讓大家一文睇清台北捷運好去處！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
澳門立法會選舉｜港澳辦：全面落實愛國者治澳原則 推進澳門高質量民主
【Now新聞台】國務院港澳辦發聲明，祝賀澳門立法會選舉順利舉行。 發言人表示，這次選舉是澳門全面落實「愛國者治澳」原則、推進澳門高質量民主政治建設的另一個里程碑與成果，新當選的議員綜合素質得到澳門社會廣泛認可；中央政府和澳門各界對新一屆立法會議員寄予厚望，相信他們將秉持愛國愛澳的初心，自覺堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護特區憲制秩序和行政主導體制，全力支持行政長官和特區政府依法施政。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
訪港旅客旺丁不旺財 過夜人均消費 5300 元按季下跌｜Yahoo
新一份《施政報告》將於周三（17日）發表，港府如何發展旅遊業及提升競爭力會是焦點。旅發局數字顯示，今年首 7 個月錄得的訪港旅客有 2803 萬人次，較去年同期增 11.8%，其中內地客佔大多數。雖然旅客人次上升，但人均消費下跌，旺丁不旺財。旅發局今年第二季調查數字指，過夜旅客人均消費為 5300 元，不過夜客則為 1100 元，兩者均較今年第一季的金額少。旅客的消費力亦未回復至新冠疫情及社會運動前的水平。Yahoo新聞 ・ 1 天前
澳門立法會選舉白票廢票逾 13,000 張大升 1.5 倍 吳國昌選戰前夕「被旅行」｜Yahoo
澳門立法會選舉昨日（14 日）舉行，當地選舉管理委員會公布，今年直選投票率為 53.35%，投票人數 175,272，投票人數歷屆最高，投票率比疫情期間的 2021 年選舉 42.38% 大幅上升，略低於 2017 年選舉的 57.22%。不過，今屆分別出現 5,987 張空白票和 7,077 張廢票，兩者合共 13,064 票，無效票比率高達 7.45%，亦比起上屆的 5,208 票大增 1.5 倍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
多項違規 ｜波音涉多項安全違規 面臨FAA 310萬美元罰款 每月38架生產上限當未獲解除
美國聯邦航空管理局（FAA）宣佈，飛機製造商波音（BA）因涉多項安全違規問題，包括去年1月的「飛甩機門」事故，...BossMind ・ 1 天前
鼓勵生育 政府擬增新生子女免稅額 首兩年26萬港元
【on.cc東網專訊】本港生育率低，為鼓勵生育，有消息指本周三公布的新一份《施政報告》擬把每名新生子女的免稅額加碼，由現時只有首年享有26萬港元，增加到至少出生後首兩年都受惠，新措施目標於2026/27年度生效。on.cc 東網 ・ 1 天前
WhatsApp收白撞訊息誘投資網店 六旬保安失140萬
網上騙局層出不窮，騙徒手法萬變不離其宗。一名從事保安工作的六旬男子近日收到白撞訊息，對方誘騙事主投資其網店，只須存入成本金額便可獲商品銷售佣金，結果損失逾140萬元。警方提醒市民，切勿輕信高回報投資計劃。 警方透露，事主近日收到一則白撞WhatsApp訊息，對方自稱為珠寶設計師，並提議事主投資其網店，聲稱只須存入am730 ・ 1 天前
10.1黃金周料150萬內地客訪港 業界指港府政策足夠：唔好諗太多新嘢｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】國慶黃金周臨近，旅議會預計今年10.1黃金周將有 150 萬內地旅客來港，按年增長一成，大部分為自由行旅客；旅行團則約有 1300 個、合共 4.5 萬人，亦較去年增長一成。業界指，疫情前後旅客模式「完全不同」，不應再只追求數字增長。香港酒店業主聯會預期，九龍等旅遊旺區酒店入住率可達九成，整體表現「鼓舞」。不過，業界同時認為，香港優勢不在價錢便宜而在質素，業界可善用現有旅遊資源，積極吸引歐美及東盟等地旅客，拓展多元市場，又形容目前政府政策足夠，「唔好諗太多新嘢，方便營商對我哋嚟講就已經係最好」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
炒飯食譜｜欖菜鱼春肉碎炒飯
老友從英國探親回來帶了一包 Jamie oliver的方便懶人包健康食品手信回來送我試食，結果煮出來的味道出乎意料之外非常老廣甚或有潮汕味添，哈~原來天下美食都相通的！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 13 小時前
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
香港麥當勞今年踏入第50個年頭，特別舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」，不只是慶祝品牌歷史，更是一場屬於香港人的集體回憶之旅。展覽以懷舊場景為主軸，帶領觀眾重返1975年全港首間的麥當勞，重溫那份初嚐美式快餐的悸動。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇
香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店，將於2025年9月隆重開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次更帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 個月前
秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票
踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 17 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前