月餅2025｜帝一榴榴槤月餅買一送一！最平$169歎雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅/尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅
中秋臨近，又是時候發掘些月餅早鳥優惠了！帝一榴今年推出榴槤冰皮月餅買一送一優惠，4個裝禮盒低至$169/盒！內文即睇：
中秋臨近，又是時候發掘些月餅早鳥優惠了！帝一榴今年在KKday推出榴槤冰皮月餅買一送一優惠，4個裝禮盒低至$169/盒！多款精選禮盒包括雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅、尊貴黑刺貓山皇、金裝貓山皇，以及獨特的榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒，款款含濃郁榴槤香，口感飽滿，完美迎接中秋！優惠換領期由9月18日至9月30日，於全港指定帝一榴專櫃即可換領！立即睇下文了解詳情啦！
帝一榴中秋節推榴槤冰皮月餅低至買一送一優惠
帝一榴推出2025年中秋節榴槤冰皮月餅優惠低至買一送一，精選禮盒陣容包括：雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅，濃香撲鼻，口感厚實；另外其他3款月餅禮盒都有低至7折優惠，包括尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒，含黑刺榴槤冰皮月餅及貓山王榴槤冰皮月餅各2個，雙重榴槤風味；金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒，是適合分享嘅豪華之選；以及榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒，含黑刺榴槤冰皮月餅2個、貓山王榴槤冰皮月餅2個，以及D24榴槤麻糬4個，多款榴槤口味，榴槤控不能錯過！
換領期由2025年9月18日至9月30日止，指定換領點包括銅鑼灣崇光百貨FRESHMART、康怡Aeon、尖沙咀K11購物藝術館、黃埔Aeon、沙田新城市廣場Citysuper、屯門市廣場，各設有專櫃，還有葵興帝一榴換領中心都可換領。快點預約選購，與家人朋友於中秋佳節共享榴槤盛宴啦！
【買一送一】帝一榴 - 雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅（4個裝）
優惠價：$169/盒（
原價：$338/盒）
【早鳥優惠7折】帝一榴 - 尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（4個裝）
優惠價：$298起/盒（
原價：$398/盒）
【早鳥優惠77折】帝一榴 - 金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）
優惠價：$398起/盒（
原價：$488/盒）
【早鳥優惠69折】帝一榴 - 榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒（4個月餅+4個麻糬）
優惠價：$338起/盒（
原價：$458/盒）
換領日期：2025年9月18日起至2025年9月30日
換領地點：
1. 銅鑼灣崇光百貨FRESHMART 帝一榴專櫃
地址：銅鑼灣崇光百貨地庫2層(B2) (銅鑼灣港鐵站F出口)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 10:00-22:00
2. 康怡Aeon帝一榴專櫃
地址：鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南) (太古港鐵站C出口)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 12:00-20:00
3. 尖沙咀K11購物藝術館帝一榴專櫃
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地庫2層 (尖沙咀/尖東港鐵站)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 11:30-21:30
4. 黃埔Aeon帝一榴專櫃
地址：紅磡黃埔新天地第5及6期地庫 (黃埔港鐵站D2出口)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 12:00-20:00
5. 沙田新城市廣場Citysuper帝一榴專櫃
地址：沙田新城市廣場一期2樓 (沙田港鐵站步行3分鐘)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 11:30-20:30
6. 屯門市廣場帝一榴專櫃
營業時間：屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 地下中庭
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至日及公眾假期: 12:00-20:00
7. 葵興帝一榴換領中心
地址：葵興葵昌路42-50號葵昌中心13樓 (葵興港鐵站A出口步行5分鐘)
換領日期：2025年9月18日至9月30日
營業時間：星期一至五: 11:00-18:30 (星期六、日及公眾假期: 休息)
