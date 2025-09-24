中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

中秋節2025｜深圳賞月賞燈好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠

今年中秋節定於10月6日，北上深圳旅遊感受節日氣氛，也是一個好選擇！今次將介紹深圳6大中秋賞月賞燈好去處，當中包括甘坑古鎮的二十四史書院、沉浸式中國宮廷盛宴、光明科學公園、大鵬所城，以及鄰近福田口岸的深圳1368文化街區，立即看下文安排中秋行程啦！

深圳中秋好去處1. 龍崗區：甘坑古鎮「二十四史書院」

位於龍崗區的客家古村落「甘坑古鎮」擁有約600年悠久歷史，保留昔日古色古香的建築，如古城樓圓拱門、百年歷史的狀元府、南香樓等，充滿嶺南建築之美。中秋節推介大家到二十四史書院，這是一座擁有300年歷史的古建築大宅，佔地30,000平方米，設計參照唐宋年代的亭台樓閣，設有多間特色書店，藏書30,000冊，睇書之餘，中秋節必到史記亭及二樓的燈籠廊，這裡懸掛了數以百計的燈籠，與皎潔月光交相輝映，風景絕佳。留意甘坑古鎮是一個不收門票的古鎮，但要進入二十四史書院則需要購買門票呢！

二十四史書院門票

價錢：$54 （原價$66）

按此經KLOOK預訂

二十四史書院是一座擁有300年歷史的古建築大宅。（相片來源：雅煾 @小紅書）

中秋節必到史記亭及二樓的燈籠廊，這裡懸掛了數以百計的燈籠，與皎潔月光交相輝映，風景絕佳。（相片來源：你好香港 HelloHK@小紅書）

設有多間特色書店，藏書三萬冊。（相片來源：雅煾 @小紅書）

佔地三萬平方米，設計參照唐宋年代的亭台樓閣。（相片來源：雅煾 @小紅書）

二十四史書院

地址：深圳市龍崗區甘坑古鎮北區二十四史書院（地圖按此）

交通：深圳地鐵10號線到甘坑站步行約12分鐘

深圳中秋好去處2. 南山區：沉浸式中國古代宮廷盛宴敍宴

想感受金碧輝煌的中秋節，推介深圳沉浸式中國宮廷盛宴，店內還原古代宮廷場景，像金龍、祥雲等裝飾，以至歌舞演員的服飾，還以為走進了《滿城盡帶黃金甲》的戲棚，食客亦可購買連漢服租借及化妝的VIP套票，完全投入整個宮廷氛圍！約2小時的用餐兼表演時間，大家可邊看表演邊吃宮廷菜式如瑤柱燉花膠、醉鰲蝦、碧玉凝波映鮮鮑等，體驗視覺與味覺的雙重盛宴。

深圳敍宴 - 沉浸式中國古代宮廷盛宴

價錢：$435

按此經KKday預訂

深圳沉浸式中國宮廷盛宴，店內還原古代宮廷場景，像金龍、祥雲等裝飾，以至歌舞演員的服飾。（相片來源：KLOOK）

約2小時的用餐兼表演時間，尤如走進了《滿城盡帶黃金甲》的戲棚。（相片來源：KLOOK）

約2小時的用餐兼表演時間，大家可邊看表演邊吃宮廷菜式如瑤柱燉花膠、醉鰲蝦、碧玉凝波映鮮鮑等，體驗視覺與味覺的雙重盛宴。（相片來源：KLOOK）

敘宴（深圳南山店）

地址：深圳市南山區南山大道3186號蓮花廣場B座（地圖按此）

時間：午宴10am-2pm、晚宴5pm-9pm

深圳中秋好去處3. 光明區：光明科學公園

想找個公園靜靜賞月，推介位於光明區的光明科學公園，這裡融合自然與科學，備有多個人氣打卡位，包括位於山頂的「360度環廊觀景台」可俯瞰光明區風光，地板鏡面更可打造天空之鏡的效果，在這裡賞月份外有氣氛，大家亦可在山頂咖啡店「山頂恰咖 」閱讀或欣賞風光優美。「自然劇場」以水、木、霧、聲、丘、月為元素，當中「雲朵鞦韆」，外形似巨型燈籠，每晚7時亮起燈光，絕對是中秋節應打卡位。目前公園只開放了北翼，面積已經有近100萬平米，南翼還在建設中，建成後將達到216.5萬平方米，是深圳最大的城市公園。

「雲朵鞦韆」外形似巨型燈籠，每晚7時亮起燈光，絕對是中秋節應打卡位。（相片來源：深圳生活研究所 @小紅書）

山頂的「360度環廊觀景台」可俯瞰光明區風光。（相片來源：深圳生活研究所 @小紅書）

地板鏡面更可打造天空之鏡的效果，在這裡賞月份外有氣氛。（相片來源：Sher @小紅書）

光明科學公園

地址：深圳市光明區樓村一號路深圳市第二職業技術學校（地圖按此）

交通：深圳地鐵6號線科學公園站步行13分鐘

深圳中秋好去處4. 羅湖區：笋崗玩具禮品城

每年臨近中秋，香港有大橋街市燈籠街，深圳的笋崗玩具禮品城則會掛起各式各樣的燈籠！這個深圳最大的文具玩具批發市場，鄰近羅湖口岸，樓高4層，內有文具、玩具、模型、廚具、雜貨等商店，而臨近大時節日店子就會擺放各式各樣的應節用品，如新年有利是封及揮春，中秋則有燈籠，可以批發價選購小花燈、小魚等燈籠，又可以好好打卡，被譽為深圳最有中秋氛圍的地方之一。

每年臨近中秋，香港有大橋街市燈籠街，深圳的笋崗玩具禮品城則會掛起各式各樣的燈籠！（相片來源：Discover大灣區 @小紅書）

臨近節日就會擺放各式各樣的應節用品，如新年有利是封及揮春，中秋則有燈籠。（相片來源：Discover大灣區 @小紅書）

可以批發價選購小花燈、小魚等燈籠，又可以好好打卡，被譽為深圳最有中秋氛圍的地方之一。（相片來源：Discover大灣區 @小紅書）

笋崗玩具禮品城

地址：深圳市羅湖區寶安北路1025號（地圖按此）

營業時間：9am-8pm

交通：深圳地鐵7號線笋崗站E出口步行約7分鐘

深圳中秋好去處5. 大鵬區：大鵬所城

是一座佔地近10萬平方米的明清古城，擁有600多年的歷史，無論街道格局、民居風格都是明清時期遺存，是深圳八景之首，素有「深圳小大理」之稱。 旅客們可在街角巷尾漫步，除可感受歷史建築的魅力，亦可尋找各式小店，如文創小店、咖啡店及茶飲店等，其中十字街及東門街掛滿彩色燈籠，滿有中秋特色。

十字街及東門街掛滿彩色燈籠，滿有中秋特色。（相片來源：花開富貴紅紅火火@小紅書）

大鵬所城是一座佔地近10萬平方米的明清古城，擁有600多年的歷史，無論街道格局、民居風格都是明清時期遺存。（相片來源：花開富貴紅紅火火@小紅書）

旅客們可在街角巷尾漫步，除可感受歷史建築的魅力，亦可尋找各式小店，如文創小店、咖啡店及茶飲店等。（相片來源：花開富貴紅紅火火@小紅書）

大鵬所城

地址：廣東省深圳市大鵬區大鵬街道鵬城社區南門東路（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線蓮塘口岸站，於廣嶺站乘坐巴士PJ6線至較場尾站，下車步行9分鐘

深圳中秋好去處6. 福田區：深圳1368文化街區

位於福田區的深圳1368文化街區，距離福田口岸只有約15分鐘距離，由一坊四街六巷組成，建築物融合中西風格，配合街內色彩繽紛的佈置，當中主街道懸掛的過百盞中式燈籠，打造到一條五光十色的燈籠大街，適合一眾港人來感受一下中秋節熱鬧氣氛！這裡除了匯集了許多特色食肆、酒吧、Cafe及手作店等，每日4點後更會變成水圍夜市小食街，可吃到烤冷麵、撈汁海鮮、台式大腸蚵仔麵線、臭豆腐、螺螄粉等美食，值得大家來邊掃街邊賞月呢！

深圳1368文化街區的燈籠大道，兩旁設有騎樓式建築，能感受中秋節熱鬧氣氛！（相片來源：亭紙同學旅行日記@ 小紅書）

經重建後改名為「水圍1368文化街區」，由一坊四街六巷組成，建築物融合中西風格。（相片來源：Azura@ 小紅書）

每日4點後更會變成水圍夜市小食街，各小食攤檔陸續開店。（相片來源：Azura@ 小紅書）

深圳1368文化街區

地址：深圳福田區水圍村 （地圖按此）

營業時間：4pm-2am

交通：深圳地鐵4號線福民站步行8分鐘 /深圳地鐵7號線皇崗村站步行8分鐘/ 從福田口岸步行約15分鐘

