許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠
今年中秋節定於10月6日，北上深圳旅遊感受節日氣氛，也是一個好選擇！今次將介紹深圳6大中秋賞月賞燈好去處，當中包括甘坑古鎮的二十四史書院、沉浸式中國宮廷盛宴、光明科學公園、大鵬所城，以及鄰近福田口岸的深圳1368文化街區，立即看下文安排中秋行程啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
深圳中秋好去處1. 龍崗區：甘坑古鎮「二十四史書院」
位於龍崗區的客家古村落「甘坑古鎮」擁有約600年悠久歷史，保留昔日古色古香的建築，如古城樓圓拱門、百年歷史的狀元府、南香樓等，充滿嶺南建築之美。中秋節推介大家到二十四史書院，這是一座擁有300年歷史的古建築大宅，佔地30,000平方米，設計參照唐宋年代的亭台樓閣，設有多間特色書店，藏書30,000冊，睇書之餘，中秋節必到史記亭及二樓的燈籠廊，這裡懸掛了數以百計的燈籠，與皎潔月光交相輝映，風景絕佳。留意甘坑古鎮是一個不收門票的古鎮，但要進入二十四史書院則需要購買門票呢！
二十四史書院門票
價錢：$54
（原價$66）
二十四史書院
地址：深圳市龍崗區甘坑古鎮北區二十四史書院（地圖按此）
交通：深圳地鐵10號線到甘坑站步行約12分鐘
深圳中秋好去處2. 南山區：沉浸式中國古代宮廷盛宴敍宴
想感受金碧輝煌的中秋節，推介深圳沉浸式中國宮廷盛宴，店內還原古代宮廷場景，像金龍、祥雲等裝飾，以至歌舞演員的服飾，還以為走進了《滿城盡帶黃金甲》的戲棚，食客亦可購買連漢服租借及化妝的VIP套票，完全投入整個宮廷氛圍！約2小時的用餐兼表演時間，大家可邊看表演邊吃宮廷菜式如瑤柱燉花膠、醉鰲蝦、碧玉凝波映鮮鮑等，體驗視覺與味覺的雙重盛宴。
深圳敍宴 - 沉浸式中國古代宮廷盛宴
價錢：$435
敘宴（深圳南山店）
地址：深圳市南山區南山大道3186號蓮花廣場B座（地圖按此）
時間：午宴10am-2pm、晚宴5pm-9pm
深圳中秋好去處3. 光明區：光明科學公園
想找個公園靜靜賞月，推介位於光明區的光明科學公園，這裡融合自然與科學，備有多個人氣打卡位，包括位於山頂的「360度環廊觀景台」可俯瞰光明區風光，地板鏡面更可打造天空之鏡的效果，在這裡賞月份外有氣氛，大家亦可在山頂咖啡店「山頂恰咖 」閱讀或欣賞風光優美。「自然劇場」以水、木、霧、聲、丘、月為元素，當中「雲朵鞦韆」，外形似巨型燈籠，每晚7時亮起燈光，絕對是中秋節應打卡位。目前公園只開放了北翼，面積已經有近100萬平米，南翼還在建設中，建成後將達到216.5萬平方米，是深圳最大的城市公園。
光明科學公園
地址：深圳市光明區樓村一號路深圳市第二職業技術學校（地圖按此）
交通：深圳地鐵6號線科學公園站步行13分鐘
深圳中秋好去處4. 羅湖區：笋崗玩具禮品城
每年臨近中秋，香港有大橋街市燈籠街，深圳的笋崗玩具禮品城則會掛起各式各樣的燈籠！這個深圳最大的文具玩具批發市場，鄰近羅湖口岸，樓高4層，內有文具、玩具、模型、廚具、雜貨等商店，而臨近大時節日店子就會擺放各式各樣的應節用品，如新年有利是封及揮春，中秋則有燈籠，可以批發價選購小花燈、小魚等燈籠，又可以好好打卡，被譽為深圳最有中秋氛圍的地方之一。
笋崗玩具禮品城
地址：深圳市羅湖區寶安北路1025號（地圖按此）
營業時間：9am-8pm
交通：深圳地鐵7號線笋崗站E出口步行約7分鐘
深圳中秋好去處5. 大鵬區：大鵬所城
是一座佔地近10萬平方米的明清古城，擁有600多年的歷史，無論街道格局、民居風格都是明清時期遺存，是深圳八景之首，素有「深圳小大理」之稱。 旅客們可在街角巷尾漫步，除可感受歷史建築的魅力，亦可尋找各式小店，如文創小店、咖啡店及茶飲店等，其中十字街及東門街掛滿彩色燈籠，滿有中秋特色。
大鵬所城
地址：廣東省深圳市大鵬區大鵬街道鵬城社區南門東路（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線蓮塘口岸站，於廣嶺站乘坐巴士PJ6線至較場尾站，下車步行9分鐘
深圳中秋好去處6. 福田區：深圳1368文化街區
位於福田區的深圳1368文化街區，距離福田口岸只有約15分鐘距離，由一坊四街六巷組成，建築物融合中西風格，配合街內色彩繽紛的佈置，當中主街道懸掛的過百盞中式燈籠，打造到一條五光十色的燈籠大街，適合一眾港人來感受一下中秋節熱鬧氣氛！這裡除了匯集了許多特色食肆、酒吧、Cafe及手作店等，每日4點後更會變成水圍夜市小食街，可吃到烤冷麵、撈汁海鮮、台式大腸蚵仔麵線、臭豆腐、螺螄粉等美食，值得大家來邊掃街邊賞月呢！
深圳1368文化街區
地址：深圳福田區水圍村 （地圖按此）
營業時間：4pm-2am
交通：深圳地鐵4號線福民站步行8分鐘 /深圳地鐵7號線皇崗村站步行8分鐘/ 從福田口岸步行約15分鐘
更多相關文章：
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法
深圳好去處｜沉浸式中國宮廷奢華盛宴「敍宴」優惠低至57起！$426起化身古代宮廷人物品嘗美食
中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出
中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素
中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
廣東消費券港人都有份！WeChat、Trip.com APP輕鬆拎券 即睇領取教學
深圳好去處｜全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」9.29開幕！滑雪門票連裝備低至5折 人均$171起大玩3小時！9.13開搶！
其他人也在看
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
北上深圳，有時想方便啲最好預訂口岸附近的酒店。這次鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有超抵優惠，住一晚連早晚自助餐只需$982起，配合指定優惠碼更可減最多$300，即每晚只需$682起，兩大一小入住平均每人僅$227.3起。最重要是國慶、中秋及除夕都一樣不加價，週末入住都是一樣價錢，性價比超高！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 4 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 19 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 22 小時前
全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，原本以專業滑雪裝備起家，近年卻悄悄闖進時尚圈，成為不少潮流人士以及超級巨星的心頭好。Rihanna更曾在Super Bowl舞台上穿上那雙火紅色的Salomon球鞋，即時令搜尋量急劇飆升，讓Salomon紅上加紅！以下，即為大家推薦5款最值得入手的Salomon鞋款。Yahoo Style HK ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 20 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前