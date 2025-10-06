中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節「4生肖別曬月亮」！晚上5點後當心沖煞 屬豬烤肉避開溪水、河堤
10月6日是中秋佳節，傳統習俗上，人們都會在這天和家人團圓，一起食用柚子、月餅等食物，一邊欣賞農曆十五的圓月。不過，命理專家小孟老師提醒，月亮代表「陰」，尤其滿月時陰氣最重，有4個生肖需注意，晚上5點之後可能會較容易沖到煞氣、身體不適。
1.屬蛇
屬蛇者今年犯太歲，容易沖到財帛宮，中秋後可能衝動消費，建議滿月當天躲一下月亮，並注意節制自己的花費慾望。
2.屬猴
屬猴者若賞月過久可能會影響健康，可以帶個紅包袋在身上化解。這陣子若覺得思考時頭腦比較不清楚，碰到要簽合約或做重大決定的情況，建議更仔細審視，多一道檢查的關卡能讓出錯率降低；另外最近也有可能因為表達太直白造成問題，切記說話前要先考慮場合。
3.屬豬
屬豬者中秋賞月較容易沖犯到精神宮位，可能會影響睡眠品質，建議避免前往山上、樹林邊烤肉，若必須前往，可穿亮色衣服抵擋煞氣。
4.屬虎
屬虎者受月亮陰氣影響，有較高可能性跌倒傷筋骨，中秋節避免到溪水、湖泊、河堤邊烤肉，若要前往請攜帶糯米在身上，離開之後就丟棄，讓它幫你帶走穢氣和煞氣。
