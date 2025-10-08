中秋節後腸胃脹氣、冒痘又睡不好？中醫揭身體5大警訊，教你4招降火排濕

《許願吧，精靈》美貌暴擊，國民初戀的完美進化在奇幻新劇《許願吧，精靈》中，秀智飾演現代感十足但情感上有缺陷的女子。她不僅對人缺乏信任感，也不善於表達情緒。意外喚醒了伊布利斯，與他展開一場考驗願望與人生選擇的冒險，最後也成為了韓語神燈精靈。劇中，她以一頭浪...

styletc ・ 2 小時前