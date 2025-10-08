衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
中秋節後腸胃脹氣、冒痘又睡不好？中醫揭身體5大警訊，教你4招降火排濕
中秋連假烤肉、月餅吃多了，許多人回到工作日就出現腸胃脹氣、消化不良、嘴破冒痘、喉嚨痛、甚至睡不好、排便不順的情況。
中醫認為，這是飲食失調、濕熱內生的典型表現。
為什麼會這樣？
中秋節食物多屬高油、高糖、高熱量，烤肉、月餅、酒精等吃多容易傷脾胃、助濕生熱，加上作息不正常、熬夜追劇或聚會，體內陰陽失衡、火氣上亢，就容易出現上火型不適，長痘、口苦口乾、便秘、口臭等。
中醫建議這樣調整：
1.飲食清淡、顧脾胃
少吃油炸、燒烤、甜食。
多選擇蔬菜、山藥、南瓜、薏仁、白蘿蔔、冬瓜湯等，幫助消化、去濕氣。
2.多喝水、或茶飲保養
可選「菊花、決明子、薄荷、荷葉」泡茶，有助清肝明目、去熱化濕。
若容易脹氣，可改為「陳皮+山楂+麥芽」促進消化。
3.作息調整，早睡早起
熬夜會讓肝火更旺，皮膚更容易出油冒痘。建議中秋後幾天提早休息，讓氣血調順、內熱自然下降。
4.適度運動、排出濕氣
散步、慢跑或伸展運動，幫助脾氣運化、代謝節日期間的油膩。
若腸胃脹氣或便秘嚴重
可由中醫師視體質開立健脾祛濕、理氣消食或清熱解毒的方藥。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
