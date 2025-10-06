中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節2025｜交通安排一文睇清 港鐵通宵 電車輕鐵免費搭
今日（6日）是中秋節，多種公共交通工具有特別安排，包括通宵行駛、延長服務時間或免費乘搭，方便市民及旅客在外出賞月。運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。
港鐵
中秋節當日，港鐵所有本地鐵路（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）將通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54A延長服務時間。港鐵8條鐵路線（港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線）下午3時起加密班次，提早行駛晚上繁忙時段班次。午夜12時30分至上午2時30分，班次為10分鐘一班；上午2時30分至6時，班次則為20分鐘一班。惟需注意，羅湖站及落馬洲站將按照正常服務時間關閉。
輕鐵
中秋節當日，輕鐵全日免費乘搭。7條輕鐵路線（包括505、507、610、614P、615P、706及751）通宵行駛。
電車
中秋節當日，電車全日免費乘搭。部分電車延長服務至翌日（7日）凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。
巴士小巴
九巴加強多條路線服務，包括調整逾110條繁忙時間路線及特別班次開出時間。城巴下午安排繁忙時段班次提早開出，特別設有兩條熱門賞月景點路線：173R號線將由赤柱開出，接駁佐敦及尖沙咀；X9號線則由石澳開出，接駁北角、銅鑼灣及中環；近40條常規通宵路線將於當日按需求加強服務。九條專線小巴路線會延長服務時間，包括九龍專線小巴16、16A、19M、37M、54M、74；以及新界專線小巴20A、20C、101M，服務延長至7日凌晨1時30分至3時。
渡輪
中秋節當日，天星小輪不會有延長服務安排，但會視乎乘客需求，調整往來尖沙嘴至中環、尖沙嘴至灣仔航線的服務。新渡輪及港九小輪會因應乘客需求情況加強服務。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中秋節2025-交通安排一文睇清-港鐵通宵-電車輕鐵免費搭-/606062?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 1 天前
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。am730 ・ 8 小時前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 8 小時前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「收銀車」收集逾10.7億枚硬幣 總值17.2億元
【on.cc東網專訊】金管局今日(6日)宣布，硬幣收集計劃自2014年10月份推出至今年9月30日期間，兩輛「收銀車」已進行了140萬宗交易，共收集10.72億枚硬幣，總面值約17.2億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。<br/> <on.cc 東網 ・ 6 小時前
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老香港動物報 ・ 5 小時前
成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次 親密師生情掀熱議
影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。姊妹淘 ・ 3 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
中秋節免費搭輕鐡電車
【Now新聞台】中秋節市民可免費乘搭輕鐵和電車。政務司司長陳國基出席在屯門輕鐵車廠舉行的啟動禮。陳國基致辭時稱，特區政府全力推動連接洪水橋和前海的港深西部鐵路，進一步提升粵港澳大灣區基建互聯互通，讓市民出行更便捷。陳國基與「共創明TEEN」學員坐上輕鐵，他期望「政、商、民」合作，為青年搭建發展舞台，為香港長遠發展注入新動力。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 8 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 2 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 8 小時前