中秋節2025｜六合彩金多寶8000萬掀熱話 網民奇招教中獎 有人出「呢招」中9次？

六合彩中秋金多寶今晚攪珠，若以10元一注獨中，頭獎預計高達8,000萬元。(am730記者攝)

六合彩中秋金多寶將於今晚(6日)攪珠，若以10元一注獨中，頭獎彩金預計高達8,000萬元。這筆巨額獎金引發全城投注熱潮，社交平台上連日來湧現各種投注攻略，從傳統的「膽拖腳」技法到新興的AI預測，各種創新方法引發熱烈討論，更有網民聲稱用「一種方法」中獎多達9次。

「膽拖」買11個號碼 較「 複式」慳逾3000元

在facebook群組「齊齊研究六合彩」中，有達人分享以「聰明組合方法」取代「複式」，便可用最低成本買到跟「複式」同等數目的號碼。他表示可以利用「2膽拖8腳」及「2膽拖9腳」以取代「10個號碼複式」及「11個號碼複式」。因為「10個號碼複式」需投入2,100元，而「2膽拖8腳」僅需700元，價差達1,400元；若購買11個號碼，「11個號碼複式」要4,620元，「2膽拖9腳」只要1,260元，更能節省3,360元。這種投注方式讓彩民能以更低成本涵蓋更多號碼，從而提高投注效益。

港男用Grok預測號碼 網民用AI中獎9次

另外，隨著人工智能(AI)技術興起，有港男在群組中分享使用AI模型Grok生成的複式投注組合，共產生8條注項，每條包含8個號碼，總投注金額達2,240元。特別值得注意的是，其中生成的號碼包含「12」和「40」這兩個在中秋金多寶歷史上開出頻率較高的數字。

更引人注目的是，在帖文下面有網民聲稱運用AI選號已成功中獎9次，涵蓋安慰獎40元、六獎320元及五獎640元。雖然未透露具體投入成本，但表示確實有所收穫。留言區中也有其他網友分享使用Gemini等AI工具進行實驗的經驗，顯示AI選號已成為彩民關注的新趨勢。

馬會：「7」和「15」號最旺

馬會則表示，中秋金多寶自1985年首次舉辦至今，已有39年歷史。根據歷年開獎數據統計，號碼「7」和「15」各出現10次，成為最頻繁開出的號碼。緊隨其後的是「12」和「40」，均出現9次，而「5」、「9」、「28」以及「43」則各有8次開出紀錄，均被視為熱門號碼。

