中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節2025｜六合彩金多寶8000萬掀熱話 網民奇招教中獎 有人出「呢招」中9次？
六合彩中秋金多寶將於今晚(6日)攪珠，若以10元一注獨中，頭獎彩金預計高達8,000萬元。這筆巨額獎金引發全城投注熱潮，社交平台上連日來湧現各種投注攻略，從傳統的「膽拖腳」技法到新興的AI預測，各種創新方法引發熱烈討論，更有網民聲稱用「一種方法」中獎多達9次。
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
「膽拖」買11個號碼 較「複式」慳逾3000元
在facebook群組「齊齊研究六合彩」中，有達人分享以「聰明組合方法」取代「複式」，便可用最低成本買到跟「複式」同等數目的號碼。他表示可以利用「2膽拖8腳」及「2膽拖9腳」以取代「10個號碼複式」及「11個號碼複式」。因為「10個號碼複式」需投入2,100元，而「2膽拖8腳」僅需700元，價差達1,400元；若購買11個號碼，「11個號碼複式」要4,620元，「2膽拖9腳」只要1,260元，更能節省3,360元。這種投注方式讓彩民能以更低成本涵蓋更多號碼，從而提高投注效益。
港男用Grok預測號碼 網民用AI中獎9次
另外，隨著人工智能(AI)技術興起，有港男在群組中分享使用AI模型Grok生成的複式投注組合，共產生8條注項，每條包含8個號碼，總投注金額達2,240元。特別值得注意的是，其中生成的號碼包含「12」和「40」這兩個在中秋金多寶歷史上開出頻率較高的數字。
更引人注目的是，在帖文下面有網民聲稱運用AI選號已成功中獎9次，涵蓋安慰獎40元、六獎320元及五獎640元。雖然未透露具體投入成本，但表示確實有所收穫。留言區中也有其他網友分享使用Gemini等AI工具進行實驗的經驗，顯示AI選號已成為彩民關注的新趨勢。
馬會：「7」和「15」號最旺
馬會則表示，中秋金多寶自1985年首次舉辦至今，已有39年歷史。根據歷年開獎數據統計，號碼「7」和「15」各出現10次，成為最頻繁開出的號碼。緊隨其後的是「12」和「40」，均出現9次，而「5」、「9」、「28」以及「43」則各有8次開出紀錄，均被視為熱門號碼。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中秋節2025-六合彩金多寶8000萬掀熱話-網民奇招教中獎-有人出-呢招-中9次-/606129?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 21 小時前
五旬清潔工暈倒北角公廁休息室 送院搶救不治
北角有清潔工猝死。今日(5日)下午3時許，警方接報指，一名男清潔工暈倒在北角百福道公廁的職員休息室內。救援人員接報到場，將事主送往律敦治醫院搶救後，惜最終不治。 據報該名李姓清潔工現年53歲，患糖尿病和高血壓多年，亦曾中風，需定期到醫院覆診，惟他近來沒有依時覆診和服藥。警方經初步調查後，未發現案件有可疑，死因有待am730 ・ 23 小時前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。 現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀停在安全島上，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
簡約公屋再出事 「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題 建築署成立調查專隊｜Yahoo
「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
「收銀車」收集逾10.7億枚硬幣 總值17.2億元
【on.cc東網專訊】金管局今日(6日)宣布，硬幣收集計劃自2014年10月份推出至今年9月30日期間，兩輛「收銀車」已進行了140萬宗交易，共收集10.72億枚硬幣，總面值約17.2億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。<br/> <on.cc 東網 ・ 8 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
胡定欣驚喜宣布下嫁醫生男友Akin 甜蜜婚照曝光
【on.cc東網專訊】兩屆視后胡定欣去年宣布成功脫單，與年輕有為醫美醫生陳健華 （Akin）拍拖，估唔到二人已經完婚！今日（6日）胡定欣驚喜宣布，已於10月3日下嫁醫生男友，並公開唯美甜蜜婚照，婚禮地點在新西蘭，亦未見現場賓客相，幸福感大爆發，果然夠晒神秘。胡定東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中秋好去處2025！一覽香港綵燈會、舞火龍地點＋賞月地點推介：大埔Lake House、大澳搖櫓夜彩遊
好不容易終於來到中秋節連假，一眾打工仔可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家整理了本地中秋好去處Last Call，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館及科學園等，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。Yahoo Food ・ 13 小時前