中秋節2025｜回收月餅盒送奇華$20優惠券 即睇10個指定收集點

奇華餅家與信和集團合作，推出「中秋月餅罐回收計劃」活動，由即日起至10月28日，於指定10個商場回收金屬月餅罐。活動接受任何品牌月餅盒，每回收一個月餅盒，即可獲奇華餅家$20優惠券一張，每人最多可換領5張，即睇內文詳情。

奇華餅家月餅罐回收活動2025

由即日起至10月28日，大家只須將已妥善清潔的金屬月餅罐（任何品牌皆可），交到信和集團旗下10個指定商場禮賓處或服務台，就可獲贈奇華餅家$20優惠券一張 ，每人最多可換領5張，合共$100優惠券，數量有限，送完即止。

全港10個指定商場收集地點

1.屯門市廣場

2.奧海城

3.荃新天地

4.中港城

5.黃金海岸商場

6.尖沙咀中心

7.藍灣廣場

8.帝庭軒購物商場

9.YM2裕民坊

10.朗壹廣場

奇華餅家 X 信和集團「中秋月餅罐回收計劃」回收的月餅罐，將全數撥捐「基督教勵行會」作慈善用途，同時為環保出一分力。

奇華餅家 X 信和集團「中秋月餅罐回收計劃」

日期：即日起至10月28日

地點：信和集團旗下10個指定商場禮賓處/服務台

回收條件：已妥善清潔之金屬月餅罐（任何品牌皆可）

回贈禮品：奇華餅家$20優惠券乙張（每人最多換領5張）

活動注意事項：

．月餅罐或盒不限品牌。

．一個清潔乾淨的金屬月餅罐可換領奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張。

．憑奇華折扣優惠券於2025年12月31日或之前於奇華餅家香港各分店（香港國際機場分店及崇光百貨分店除外）以正價購物滿港幣100元或以上，可享價值港幣20元正之折扣優惠。

．是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張（S⁺ REWARDS 會員最多獲贈10張優惠券）。

．YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券。

．優惠券數量有限，送完即止。

．如有任何查詢，可致電各指定商場之服務熱線。

