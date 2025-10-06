中秋節2025｜股市暢旺刺激「中秋經濟」 黃家和料飲食業單日生意額達3.5億

黃家和指近期股市暢旺，加上濃厚的中秋節慶氣氛，有效刺激市民多了外出消費。(資料圖片/林靄怡攝)

今日(6日)是一年一度的中秋佳節，多區紛紛舉辦特色節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會，以及灣仔利東街與藍屋建築群的特色燈籠展覽等。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪時段更已爆滿，預估業界單日生意額可達3.5億元，表現已接近疫情前水平，並形容數字「相當理想」。

黃家和：市民多了外出消費

黃家和指出，近期股市暢旺，加上濃厚的中秋節慶氣氛，有效刺激市民多了外出消費，市面多項中秋活動同時帶動周邊食肆生意，配合商場與零售點持續推出的國慶優惠，預計將帶來可觀經濟效益。

崔定邦：酒店預訂達九成或以上

香港旅遊促進會總幹事崔定邦補充，今日繼續有內地旅行團訪港，旅客紛紛趁中秋佳節夜遊香港感受節日氛圍。他相信近期流行的「落日飛車」開篷巴士夜遊路線，能夠吸引旅客乘坐並賞月，並指出中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達九成或以上，形容表現理想。

