中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節2025｜股市暢旺刺激「中秋經濟」 黃家和料飲食業單日生意額達3.5億
今日(6日)是一年一度的中秋佳節，多區紛紛舉辦特色節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會，以及灣仔利東街與藍屋建築群的特色燈籠展覽等。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪時段更已爆滿，預估業界單日生意額可達3.5億元，表現已接近疫情前水平，並形容數字「相當理想」。
黃家和：市民多了外出消費
黃家和指出，近期股市暢旺，加上濃厚的中秋節慶氣氛，有效刺激市民多了外出消費，市面多項中秋活動同時帶動周邊食肆生意，配合商場與零售點持續推出的國慶優惠，預計將帶來可觀經濟效益。
崔定邦：酒店預訂達九成或以上
香港旅遊促進會總幹事崔定邦補充，今日繼續有內地旅行團訪港，旅客紛紛趁中秋佳節夜遊香港感受節日氛圍。他相信近期流行的「落日飛車」開篷巴士夜遊路線，能夠吸引旅客乘坐並賞月，並指出中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達九成或以上，形容表現理想。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/中秋節2025-股市暢旺刺激-中秋經濟-黃家和料飲食業單日生意額達3.5億/606051?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
山寨水風波招標受質疑 財庫局：價錢非採購唯一或首要標準
【on.cc東網專訊】政府早前爆出「山寨水」招標風波，財經事務及庫務局設專責小組檢視現有採購制度，並邀審計署進行審計。財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)在立法會相關事務委員會上強調，價錢並非唯一或首要標準，在採購時，價及質都兼顧是當局過去奉行的要求，未來亦會on.cc 東網 ・ 10 小時前
西貢橋咀珊瑚遭踐踏 環團：遊客借力、跳動 漁護署「不敢怠慢」 巡邏未有票控｜Yahoo
大批內地旅客趁十一黃金周訪港，綠色和平 10 月 1 日考察發現，西貢橋咀洲的遊客人數超過 4000 人，大量遊人挖掘海星、海膽等海岸生物、肆意踐踏珊瑚、亂拋垃圾等，嚴重破壞生態環境。漁護署副署長黎存志表示，橋咀洲的遊客人數比預期多，留意到相關報道後「不敢怠慢」。他說：「珊瑚區其實離開沙灘有一段距離，我們相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」，但署方會盡快安排人員潛水觀察珊瑚有否被破壞。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
餐飲業界：中秋節晚市酒樓訂座率逾9成
今日中秋節。香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，受中秋氣氛較好帶動，加上最近股市暢旺，市民多了外出消費，不少中式酒樓今晚訂座率達9成或以上，部分晚市首輪已「爆滿」，料業界生意額可達3.5億元，接近疫情前水平。另外，香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達9成或以上，表現理想，今日繼續有不少內地旅行團訪港，因應中秋佳節，相信不論旅行團或自由行旅客都會夜遊香港，感受節日氣氛。 (ST) (ST)infocast ・ 10 小時前
【渣馬2026】報名人數近12萬破歷屆紀錄 網上湧現大量「抽唔中」帖文
田總昨天（5日）在社交平台宣布，將於明年 1 月 18 日舉行的渣打香港馬拉松 2026 報名人數接近 120,000，打破歷屆紀錄。誠然，由於本屆參賽名額仍然維持在 7.4 萬個，因此當渣馬 10 ...運動筆記 ・ 16 小時前
中秋節免費搭輕鐡電車
【Now新聞台】中秋節市民可免費乘搭輕鐵和電車。政務司司長陳國基出席在屯門輕鐵車廠舉行的啟動禮。陳國基致辭時稱，特區政府全力推動連接洪水橋和前海的港深西部鐵路，進一步提升粵港澳大灣區基建互聯互通，讓市民出行更便捷。陳國基與「共創明TEEN」學員坐上輕鐵，他期望「政、商、民」合作，為青年搭建發展舞台，為香港長遠發展注入新動力。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
關稅壓力淡化＋AI革命方向不變 法人：台股Q4多頭行情有望續航
台股高點不設限，10 月首周強彈 1180.74 點，周線大漲 4.62%，再攀歷史新高 26761.06 點。投信法人表示，美國聯準會啟動寬鬆政策週期、增長企業獲利和經濟動能，有助多頭行情延續。有鑑於關稅影響放緩鉅亨網 ・ 12 小時前
劏房學生踏上紅館舞台演奏小提琴 李家超：冀精準扶貧助年輕人力爭上游
政府於2022推出「共創明『Teen』計劃」，透過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的學生擴闊視野，定下目標。當年行政長官李家超上任後，到深水埗一間劏房探望一名叫李靖甫的中二生，也是首屆計劃的學員。時隔3年，李同學已踏上紅館舞台，在國慶文藝晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出。李家超日前出席文藝晚會時，重am730 ・ 18 小時前
大灣區專線｜國慶深圳多個新景點興起 吸引港人北上旅遊
【Now新聞台】內地國慶長假期 ，有人選擇出國旅遊，亦有人選擇留下來過節。像這個新開張的深圳滑雪場，早上未開門已經大排長龍。雪場面積10萬平方米，有5條滑雪道，最長有463米，獲國際滑雪聯合會專業認證，吸引各類滑雪高手一早來滑雪，過一個冰天雪地下的國慶，亦有港人包車來滑雪。香港遊客：「現在那邊(日本、南韓)還沒有雪，不過如果室內來說，這裡練習是非常好的。這裡交通很方便，它練習挺好的，因為它的纜車很快，一玩完不用等很久。」深圳市民謝先生：「與所有室內滑雪場比是最好的，特別是現在人少，甚至超過部分室外雪場。」來滑雪不一定要是滑雪高手，因為只要入來滑雪，就可以進行教練免費30分鐘堂，亦有教練懂廣東話及英語。「動」的景點不適合，亦有「靜」的景點。同樣在國慶前幾天開幕的，還有大灣區地標級文旅目的地 「灣區之眼」。佔地超過6萬平方米，集合書城、展覽館等於一身，亦有不少打卡位，像這棵玻璃做的智慧之樹，加上旋轉樓梯，預計國慶頭三天有超過20萬人次到訪。長假期景點人流多，但電影票房就沒有受惠，多部主打國慶檔期的愛國主旋律電影上映。有戲院指，國慶頭兩日，深圳院線票房1千8百萬，41萬人到戲院，相比去年下降now.com 新聞 ・ 14 小時前
《經濟》澳洲9月TD-MI通脹指數按月轉升0.4% 超預期
據道明證券-墨爾本研究所公布，澳洲9月TD-MI通脹指數按月轉升0.4%，高於市場預期無起跌，前值跌0.3%，或預示澳洲第三季官方通脹數據或高於預期。澳洲上月維持指標利率3.6%不變，但指通脹較預期更具韌性，勞工市場仍緊張。按年則升3%，前值升2.8%。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
本地｜旅發局：首八個月日本來港旅客按年升逾三成半
旅發局表示，1月至8月日本來港的旅客合共錄得超過47萬人次，按年上升超過三成半。當中8月份超過7.6萬人次，較去年8月上升近五成半，成為升幅最高的短途客源市場。 旅發局上月25日至28日，聯同香港旅遊業界參加日本旅遊博覽會，展示香港作為國際都會的魅力和舊日情懷。日本辦事處會繼續以「Kawaii 香港」作為主題宣傳，活動包括與業界合作推出相關旅遊產品、邀請媒體和網紅親身探索香港最新打卡熱點，並推出全新旅遊指南，重點吸引年輕和喜愛潮流文化的旅客。Fortune Insight ・ 12 小時前
陳茂波指零售業穩中向好 盛事吸引旅客(蘇敬華報道)
【Now新聞台】財政司司長陳茂波表示，十一黃金周海內外旅客都有增長，加上股票市場暢旺，樓市亦轉趨穩定，零售業正朝穩中向好方向發展。 財政司司長陳茂波趁十一黃金周到中上環探索「城市遊」路線，與旅客互動，又與旅客組成六角星合照。陳茂波指，近日假日氣氛特別濃厚，加上股票市場暢旺，市面人氣旺了不少。他指黃金周首四天內地旅客達87.7萬人次，按年升逾7%，海外旅客亦約有12.6萬人次，按年升超過三成 。陳茂波指，上周公布的8月零售銷售總額按年升3.8%，亦是連升四個月，在樓市轉趨穩定、股市興旺、旅客持續增加等因素支持下，零售業正逐步穩定下來，八成業界預期黃金周生意有增長，部分更估計有雙位數增幅。展望中秋大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮、全運會等盛事可吸引人流帶動消費。下月舉行的國際金融領袖投資峰會等活動就可帶來高消費、高增值的商務客群，讓本地零售餐飲和酒店業受惠。政府會繼續以「盛事+旅遊」形式吸引旅客，亦會繼續努力招商引資，支持經濟升級轉型。政府將與十多家重點企業舉行簽約儀式，包括三家全球十大醫藥企業，亦首次包括結合創科的文創企業，經引進辦來港的重點企業將突破100家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
麥德姆遠離本港 天文台：下午三時四十分改發一號戒備信號
【Now新聞台】一號戒備信號生效，天文台指，當麥德姆對本港的威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。 尖沙咀鐘樓對出海濱早上多雲，天色昏暗但未有雨。維港海面有白頭浪，船隻照常航行，岸邊有樹葉隨風飄動。有市民指天氣舒適，如常約朋友出街跑步運動。丁先生：「逢星期日都跑步，今日三號信號都很好風，我們就出來跑，因為較舒服、沒這麼熱。我們沒有近海邊跑，行較入的行人路，我們安全為上。」亦有旅客繼續到海邊觀光打卡，指今次打風沒有打亂他們行程。旅客李先生：「我過來前，特意關注這邊的情況，也關注颱風路徑，但還好，颱風只是外圍雨勢影響一下香港。我過來感到風特別大，但也沒甚麼下雨，已很不錯。」天文台指，麥德姆逐漸遠離本港，但受麥德姆外圍雨帶影響，本港間中有狂風驟雨和雷暴。天文台預計，隨著麥德姆移向廣東雷州半島後逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉，但早晚部分時間多雲和有一兩陣驟雨。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
招銀國際:美國經濟放緩 停擺可能2周内結束 料10月暫停降息
招銀國際發報告指,預計美國政府停擺可能會在2周內結束，聯儲10月會議可能仍會有9月數據做參考，目前市場對10月降息的預期為96.2%。由於就業數據再次改善而通脹仍顯著高於目標，該行認為聯儲局或會在10月暫停降息。隨著經濟持續放緩，聯儲局可能在12月再次降息。美國9月服務業PMI擴張停滯，產需均走弱，就業小幅回升，但物價指數仍高企。製造業PMI收縮幅度趨緩，需求走弱，生產和就業回升，物價指數小幅下降。庫存指數收縮加劇，企業不斷消耗提前累積的庫存。 PMI指向經濟放緩，就業底穩定但價格壓力仍大，多數受訪者提到關稅對成本影響及需求不振。10月政府停擺將導致七十萬聯邦員工無薪休假，同時白宮凍結近300億轉移支付。每停擺一周預計將拖累GDP 0.1-0.2個百分點，短期停擺對市場影響較小，時間超2周可能推升市場避險情緒。本月非農業資料尚未公佈，但透過各州首次領取失業金人數加總後得出9月底首次失業人數較月初下降，顯示就業市場未進一步走弱。(JJ)infocast ・ 12 小時前
連假首天長榮航空爆2宗事故 大阪返台客機遭擦撞
【on.cc東網專訊】台灣長榮航空在中秋連假首日傳出兩宗事故，其中一架波音787型客機上周六（4日）從上海浦東國際機場返台後發生機尾擦地。另一架原定同日返台的客機也在日本大阪遭擦撞，航班臨時取消。on.cc 東網 ・ 10 小時前
FI專欄｜MBTI是老天爺給我們的禮物｜陳振盛
MBTI 16種人格類型沒有好壞優劣，都是老天爺給我們的一份禮物。大家可以想像一下，MBTI就像一間豪華大宅，裡面共有16間不同特色的房間，有向海的、有向山的，有不同顏色、裝飾的，有位於高層的也有低層的，甚至房間大小也不一樣。我們參觀各間房間後，最後選擇了讓自己感覺最舒服，最自在的房間入住。當然我們不可能一輩子只待在這房間中，為了某些目的，我們也會到別的房間逗留一下，然後又回到自己的房間，這就是我們的MBTI人格類型偏向。今期就同讀者們進入房號ISTJ和ISFJ探索一下。Fortune Insight ・ 12 小時前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
法國十年期國債孳息溢價創九個月高 逼近2012年以來高位
《彭博》報道，法國公布新政府內閣人選後，法國債息對比德國債息溢價創九個月高。法國十年期國債孳息升6點子至3.57厘，對比德國十年期國債孳息高84點子，為今年1月以來最高，迫近去年底曾見90點子的2012年以來高位。 法國新內閣保留大部分上屆政府高層閣員，財長更換為總統馬克龍政治盟友Roland Lescure。法國央行行長Villeroy de Galhau上周警告法國須解決政治僵局，以處理債務負擔。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
免簽改變旅遊偏好 俄客上月赴華預訂量激增3.5倍
【on.cc東網專訊】中國和俄羅斯日前先後宣布將相互實施免簽政策，俄媒引述當地旅遊平台統計數據指，上月俄羅斯赴華旅遊的預訂量較去年同期急升3.5倍，其中前往北京、上海的遊客激增。on.cc 東網 ・ 11 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前