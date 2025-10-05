中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛

【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。

中秋當日除了有免費乘搭活動，電車亦會延長服務至中秋翌日(7日)凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務，至於輕鐵路線505、507、610、614P、 615P、706及751號線共7條路線則會通宵行駛。

「輕鐵叮叮樂」由華泰國際舉辦，並以「益心華泰．共創明 Teen」為主題，響應政府「共創明『Teen』計劃」，促進社區連繫，同時鼓勵青少年拓展視野，以創意與行動參與社區建設。

