中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。
中秋當日除了有免費乘搭活動，電車亦會延長服務至中秋翌日(7日)凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務，至於輕鐵路線505、507、610、614P、 615P、706及751號線共7條路線則會通宵行駛。
「輕鐵叮叮樂」由華泰國際舉辦，並以「益心華泰．共創明 Teen」為主題，響應政府「共創明『Teen』計劃」，促進社區連繫，同時鼓勵青少年拓展視野，以創意與行動參與社區建設。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
屯門輕鐵行駛途中急停車 8乘客未及反應跌倒受傷
【on.cc東網專訊】屯今晨(4日)11時58分，一輛輕鐵列車駛離屯門蔡意橋站後，懷疑因應路面情況而停車。不過，車上1男7女(32至49歲)乘客疑未及反應跌倒或互撞，分別感到手腳及身體疼痛。on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 1 天前
「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息
【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。on.cc 東網 ・ 7 小時前
屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理
警方今日(5日)早上7時26分接獲報案，指屯門新墟啓民徑15至45號一間點心店發生意外，一名女工人工作時，被壓麵機夾傷手。消防員接報到場拯救，女事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。am730 ・ 10 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 3 小時前
以巴戰爭︱特朗普稱以色列同意初步撤軍線 促哈馬斯達成加沙停火方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普表示，以色列已同意美方提出的初步撤軍線，若哈馬斯同意，停火將「立即生效」，並啟動人質與囚犯交換計劃。美國特使韋特科夫（Steve Witkoff）及總統女婿庫什納（Jared Kushner）預計於週末前往埃及，就細節展開談判。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
旅行上網SIM卡優惠｜日本上網SIM卡買1送1！每日低至$2.3、4G高速/無限數據
「Klook 11週年生日祭」大派旅遊優惠，當中10月5日9pm推出日本無限數據SIM卡買一送一優惠，每張價錢低至$7、除開每日最平$2.3起，可選高速4G流量1GB/2GB，足夠旅行期間一般通訊、搵路及上載打卡相到Facebook及IG等，記得校鬧鐘入手啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 56 分鐘前
訪港日本旅客升35% 今年首8個月錄47萬人次 8月逾7.6萬飆55%
【on.cc東網專訊】日本是深受港人喜愛的旅遊熱點。最新數據顯示，香港亦日漸吸引更多日本旅客到訪。按香港旅遊發展局數字，今年日本來港的旅客按年上升逾35%，成為升幅最高的短途客源市場。而旅發局近日亦聯同本港旅遊業界遠走日本參加當地的旅遊博覽會，在展覽設攤位及互動on.cc 東網 ・ 8 小時前
俄烏戰爭︱俄羅斯舉辦北韓藝術展呈現「兄弟情」 描繪兩國士兵揮旗抗敵、戰機轟炸島嶼、導彈發射︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】俄羅斯莫斯科裝飾藝術博物館近日舉辦一場北韓藝術展，展出多幅以社會主義現實主義風格創作的畫作，主題圍繞俄羅斯與北韓在烏克蘭戰事中日益緊密的合作關係。畫作中出現北韓士兵與俄軍並肩作戰的場景，突顯兩國在政治、軍事、經濟及文化領域的加強聯繫。Yahoo新聞 ・ 1 天前
佐敦嚴重交通意外 有私家車相撞後衝上行人路 據報至少 8 人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】佐敦道近上海街交界今日（ 5 日）下午約 2 時發生嚴重交通意外，有私家車相撞後剷上行人路，造成至少 8 人受傷，其中兩人重傷倒地。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
麥德姆遠離本港 天文台：下午三時四十分改發一號戒備信號
【Now新聞台】一號戒備信號生效，天文台指，當麥德姆對本港的威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。 尖沙咀鐘樓對出海濱早上多雲，天色昏暗但未有雨。維港海面有白頭浪，船隻照常航行，岸邊有樹葉隨風飄動。有市民指天氣舒適，如常約朋友出街跑步運動。丁先生：「逢星期日都跑步，今日三號信號都很好風，我們就出來跑，因為較舒服、沒這麼熱。我們沒有近海邊跑，行較入的行人路，我們安全為上。」亦有旅客繼續到海邊觀光打卡，指今次打風沒有打亂他們行程。旅客李先生：「我過來前，特意關注這邊的情況，也關注颱風路徑，但還好，颱風只是外圍雨勢影響一下香港。我過來感到風特別大，但也沒甚麼下雨，已很不錯。」天文台指，麥德姆逐漸遠離本港，但受麥德姆外圍雨帶影響，本港間中有狂風驟雨和雷暴。天文台預計，隨著麥德姆移向廣東雷州半島後逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉，但早晚部分時間多雲和有一兩陣驟雨。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 9 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網上購買精選貨品 即享95折（只限05/10）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 8 小時前
澳門勵駿(01680.HK)折讓45.45%供股 籌淨額8,690萬元
澳門勵駿(01680.HK)公布，建議進行二供一，發行3.1億股；供股價0.3元，較上交易日(3日)收報折讓45.45%。集資最多9,300萬元，估計所得淨額約8,690萬元，擬用作一般營運資金。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
九肚山獨立屋疑遭爆竊 失逾21萬財物
九肚山發生爆竊案。警方今日(5日)清晨6時許，接獲一名53歲姓周男子報案，指其位於九肚山馬鞅徑8至12號綠怡小築獨立屋有窗被損毀，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。 警方接報到場，經初步點算，相信有共值約4.5萬的首飾，以及現金17萬元被盜走。經初步調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，暫列爆竊，未有人被捕。am730 ・ 9 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前