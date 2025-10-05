中秋食譜│日式月見團子 爽口不黏牙靠呢個步驟

今天中秋節，除了月餅，湯圓也是必備食品，不過今年不如來點新意，試做日本人過中秋（十五夜）的月見團子又如何？加入豆腐來搓的團子，比純糯米粉搓的更軟嫩又清爽不滯，串起來配上甜醬油醬汁，帶出街玩燈籠時玩到攰才吃也非常方便。這個團子製作簡單，最重要的步驟就是團子熟後要即時浸冰水才會保持彈牙，即睇如何製作日式月見團子：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日式月見團子（18粒份量）

烹煮時間：25分鐘

材料：

糯米粉150克

廣告 廣告

蒸煮豆腐200克

紅曲粉少許

綠茶粉少許

醬汁：

味醂半湯匙

醬油1湯匙

糖25克

水60毫升

粟粉1茶匙

做法

1. 糯米粉加豆腐搓成粉團，分三份，一份白色，一份加紅曲粉搓成粉紅色，另一份加綠茶粉搓成綠色。搓長條，切粒，搓圓。

2. 煲份量外的水，水滾，加入團子，不時攪拌免黏鍋，浮起後撈出，放入冰水中浸至降溫。三色相間用竹籤串起。

3. 將醬汁材料除粟粉外，其餘加入小鍋中，開小火慢慢煮至滾，取粟粉加少許水開芡，慢慢加入醬汁中至喜歡的稠度，淋在團子上。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲