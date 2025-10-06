中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯

藍屋花燈吸引不少家庭客到場留影。

【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。

天文台預測，隨著麥德姆遠離本港，預料今天中秋節天色好轉，縱有一兩陣驟雨及早晚部分時間多雲，但市民仍有機會賞月；預料中秋節翌日追月夜至本周五，本港天氣酷熱。

灣仔藍屋舉辦「悅夜月藍」中秋活動，亮起五彩花燈。

藍屋掛住超過700顆手繪花燈。

人月兩團圓，不少市民在藍屋花燈下合照。

手繪花燈圖案不少得人氣IP Chiikawa。

彩繪燈籠耀眼奪目、精緻可愛，與小孩的笑臉互相輝映。

中秋佳節，人寵也團圓。

市民度中秋的雅慶，未有因颱風或天雨而掃除，藍屋花燈活動頗受歡迎。

迎月夜天氣勝預期，市民抬頭可見圓月高照。

沙田公園草地有大批玉兔出動，吸引街坊目光。

巨型燈籠陣，成為一家大細打卡的熱點。

沙田公園位於城門河畔，方便街坊散步兼打卡。

中秋迎月夜，燈籠陣甚受街坊歡迎。

沙田公園今年主題為「千燈映月」 ，匯聚過千盞傳統中式燈籠。