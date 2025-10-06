中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。
天文台預測，隨著麥德姆遠離本港，預料今天中秋節天色好轉，縱有一兩陣驟雨及早晚部分時間多雲，但市民仍有機會賞月；預料中秋節翌日追月夜至本周五，本港天氣酷熱。
【Now新聞台】今日是中秋節，天文台指早晚部分時間多雲，初時有一兩陣驟雨。香港氣象學會發言人梁榮武預計，市民有機會在雲的罅隙之間看到月光。早上維港上空烏雲密布，天色較為昏暗，間中在雲與雲之間有陽光。想在中秋節賞月，看到最美的月光，就要看天公是否造美。香港氣象學會發言人梁榮武在本台節目《時事全方位》指，受麥德姆影響，今晚仍然多雲。香港氣象學會發言人梁榮武：「麥德姆雖然已經登陸，但雲正向外擴散，所以今日看出去仍有很多雲，實質是麥德姆的雲，但因為風始終已登陸，雲慢慢都會散。我自己判斷應該雲與雲之間罅隙，今晚可以看到月光，不過不是晴空萬里情況。」天文台指，滿月會出現在中秋翌日早上，在香港觀賞不到，預計今晚大致多雲，不過仍然有機會看到月光。天文台科學主任麥佩緹：「上中天是月球橫跨本地子午線的時刻，此時月球會位於正南方，因為仰角會是全晚最高，仰角72度，月亮在東邊升起，到月上中天，即是仰角最高點的時間，在我們南邊，時間在今晚11時43分，所以市民屆時向合適、沒有受到屏蔽的方向，而雲量許可，應該可以在晚上觀賞月光。」天文台預計隨著麥德姆遠離，今日廣東沿岸天色會好轉，而高空反氣旋在本周中後期，為華南帶now.com 新聞 ・ 8 小時前
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
澳門近年積極推動非博彩業發展，希望吸引更多元化的旅客。新濠國際（0200.HK）主席何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉透露，將在新濠影滙（Studio City）綜合度假村開設醫院，這會是澳門第四家私家醫院，並於今日開業。他稱，在綜合度假村開醫院屬全球首創，透過引入體檢和醫美等服務，並與新濠影滙的商場、餐飲和娛樂互相配合，期望可推動澳門的醫療旅遊發展。信報財經新聞 ・ 18 小時前
日本執政自民黨前日（4 日）選出高市早苗為新任黨魁，日本有望迎來第一位女性首相。64 歲的高市早苗立場保守偏右，過往是已故首相安倍晉三的班底之一，雖然是女性政治家，但對於推動女性以及性別平權議題沒大興趣，外界並且預期高市會穩固自民黨的保守路線。金融市場似乎對於高市有一定期望，日經平均指數今日（6 日）以 47,944 點收市，升幅 4.7% 並再創歷史新高，到底高市早苗能否如她昔日崇拜的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一樣，成為日本「鐵娘子」？Yahoo新聞 ・ 5 小時前
8 名警員被控於 2020 年 2 月執勸期間，兩度進行反毒品行動掃蕩深水埗通州街公園時，襲擊露宿者、砸爛家當、誣衊藏毒；當中 6 人即警長林華嘉，以及警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩、陳守業被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月。法庭線 ・ 7 小時前
大批內地旅客趁十一黃金周訪港，綠色和平 10 月 1 日考察發現，西貢橋咀洲的遊客人數超過 4000 人，大量遊人挖掘海星、海膽等海岸生物、肆意踐踏珊瑚、亂拋垃圾等，嚴重破壞生態環境。漁護署副署長黎存志表示，橋咀洲的遊客人數比預期多，留意到相關報道後「不敢怠慢」。他說：「珊瑚區其實離開沙灘有一段距離，我們相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」，但署方會盡快安排人員潛水觀察珊瑚有否被破壞。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 23 小時前
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 6 小時前