中秋｜內地遏制「天價」月餅 針對單價逾500元月餅 有商家改名「中式糕點」避監管｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中秋節將至，近年官方對天價月餅、月餅混裝、過度包裝等現象重點監管，2022 年發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，今年為落實要求，由國家發展改革委、工業和資訊化部、商務部、市場監管總局等四部門聯手專題研究，加強治理。但月餅亂象層出不窮，有電商平台產品以「中式糕點」命名，但外觀與月餅無異。

據內地媒體報道，為推動月餅回歸大眾消費品屬性、回歸傳統文化本源，國家發展改革委、工業和資訊化部、商務部、市場監管總局等四部門專題研究做好遏制「天價」月餅工作。

今年以來，四部門加強源頭治理，發揮產業協會等組織作用，加強針對生產、銷售企業的政策，引導企業依法合規經營，就遏制「天價」月餅工作提出明確要求。四部門將指導各地相關部門強化監測分析，加強市場巡查，依法查處違法違規行為，營造良好市場環境，「維護風清氣正的節日風尚」。

賣家須保存交易信息兩年

《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管，經營者應當將銷售單價超過500元盒裝月餅的交易信息，妥善保存2年，以備有關部門依法查核；不得使用貴金屬、紅木等貴重材料作包裝。

不過有內地媒體調查發現，電商平台淘寶、京東均出現月餅亂象，包括定價遠超500元、透過「天價運費」抬升實際價格、以「中式糕點」名義「偽裝」月餅、搭配銷售等多種手法，試圖避過當局就「天價」月餅監管。

