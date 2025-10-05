今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。
伍仁咸肉月暢銷
大歡喜餅家於 1966 年創立，早年由青衣大街搬至隱蔽的涌美老屋村，自產自銷傳統唐餅和港式餡餅蛋糕。每年臨近中秋，識途老馬紛紛聞香而來，購買雞油豆蓉月、鴨膶月、欖仁月、金華火腿月、紅荳月等傳統月餅應節。其中以伍仁咸肉月和全港唯一鴨膶月最受歡迎，據報去年單是伍仁月餅便賣出逾 4000 個。
銷情超預期 「做到用晒啲餡」
店員指有顧客會預先打電話訂四黃月餅，今年原材料沒有加價，月餅價錢與去年相同，每個售 50 至 80 元。原本買 4 個月餅有精美鐵盒裝起，惟店員指銷量超出預算，鐵盒早已派完，有人原欲訂 20 盒月餅，也因為沒有鐵盒而作罷。店員嘆謂：「咁又無幾千蚊，不過食幾多、著幾多係整定嘅」。她又指沒有計算已經賣出多少月餅，亦未知會造多少，只能說「做到用晒啲餡」。
一日買兩次 熟客愛新鮮出爐
每年都來買月餅的李小姐透露，她早上已經來買過一次，得知下午有雙黃白蓮蓉月餅出爐，特地搭車回來，又指黃蓮蓉比起白蓮蓉更香，可惜前者今年已經售罄。熟客王先生和葉小姐也是提早來電查詢，挑出爐時間來買餅。他們因有朋友居於涌美老屋村而認識大歡喜餅家，一試成主顧，今年照慣例再來買「雙白」和鴨膶月，「睇到就知一定好食」，不擔心熱量過高。不過店員說出爐時間不定，如果想咬一口熱騰騰月餅的話還需運氣。
大歡喜餅家
地址：青衣涌美老屋邨 44 號地下
營業時間：早上 6 時至下午 6 時（關門時間或視乎貨量而有變動）
