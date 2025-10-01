靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
中秋到會｜Yahoo獨家送10套「至快翠」$2000美食券！必試招牌鹽焗雞＋逾百款多國菜式任揀
以下立即教你如何用$0換領「至快翠」美食速遞的$2000美食券，數量有限，換完即止，即睇Yahoo Food內文：
中秋佳節將至，除了月餅，還要一起食團圓飯。無論是家庭飯局、朋友聚會還是公司團餐，最怕就係「訂位難」同「煮飯煩」，那中秋到會就是最好選擇。今次「至快翠」美食速遞聯乘 Yahoo 獨家送出 10套價值港幣$2,000的美食券！成功換領後，即可以免費享受即日烹調的到會美饌，輕鬆將中秋晚餐升級成「星級盛宴」，以下立即教你如何用$0換領「至快翠」美食速遞的$2000美食券，數量有限，換完即止！
至快翠美食速遞 零預製＋即日烹調
「至快翠」主打新鮮製作、零預製，所有菜式均由專業團隊於萬呎酒店式管理廚房即日烹調，保證品質同味道。「至快翠」美食速遞平台提供超過100款多國精選菜式，由正宗粵菜到西式燒烤應有盡有，無論大人或小朋友，都一定可以找到啱食的心水之選。
必試招牌菜！鹽焗雞＋豉油皇大蝦＋水煮牛肉
講到「至快翠」招牌，當然不得不提沙薑鹽焗雞，雞肉先經沙薑醃製，再以粗鹽高溫焗成，外皮香脆、肉質嫩滑。其他招牌菜包括豉油皇大蝦，大蝦外殼入味，鮮甜惹味，最啱佐酒；水煮牛肉，結合川粵風味，手切牛肉肉質鮮嫩，辣而不嗆；西式之選有BBQ醬燒豬肋排，肉香味濃，份量十足。
Yahoo × 「至快翠」$2000美食券獨家優惠
今個中秋，Yahoo 聯乘「至快翠」送出 10套$2,000美食券，每套等於一次免費豪華到會大餐！只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「至快翠」$2000美食券。
「至快翠」$2000美食券
兌換分數：7,200 YPoints（現有會員｜按此換領）
兌換日期：10月3日
數量：限量10套，換完即止
使用方法：憑優惠碼可於至快翠官網揀選心水美食，並於指定日期前完成兌換
有效期：即日起至2025年10月15日
更多月餅優惠推介
月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）
月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折
月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月
月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼
奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖
更多中秋聚會食乜好推介
到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣
盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種
湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11
中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠
中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188
更多中秋揀水果貼士
中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜
日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）
陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）
香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別
麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦
