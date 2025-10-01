中秋到會｜Yahoo獨家送10套「至快翠」$2000美食券！必試招牌鹽焗雞＋逾百款多國菜式任揀

中秋佳節將至，除了月餅，還要一起食團圓飯。無論是家庭飯局、朋友聚會還是公司團餐，最怕就係「訂位難」同「煮飯煩」，那中秋到會就是最好選擇。今次「至快翠」美食速遞聯乘 Yahoo 獨家送出 10套價值港幣$2,000的美食券！成功換領後，即可以免費享受即日烹調的到會美饌，輕鬆將中秋晚餐升級成「星級盛宴」，以下立即教你如何用$0換領「至快翠」美食速遞的$2000美食券，數量有限，換完即止！

至快翠美食速遞 零預製＋即日烹調

「至快翠」主打新鮮製作、零預製，所有菜式均由專業團隊於萬呎酒店式管理廚房即日烹調，保證品質同味道。「至快翠」美食速遞平台提供超過100款多國精選菜式，由正宗粵菜到西式燒烤應有盡有，無論大人或小朋友，都一定可以找到啱食的心水之選。

必試招牌菜！鹽焗雞＋豉油皇大蝦＋水煮牛肉

講到「至快翠」招牌，當然不得不提沙薑鹽焗雞，雞肉先經沙薑醃製，再以粗鹽高溫焗成，外皮香脆、肉質嫩滑。其他招牌菜包括豉油皇大蝦，大蝦外殼入味，鮮甜惹味，最啱佐酒；水煮牛肉，結合川粵風味，手切牛肉肉質鮮嫩，辣而不嗆；西式之選有BBQ醬燒豬肋排，肉香味濃，份量十足。

Yahoo × 「至快翠」$2000美食券獨家優惠

今個中秋，Yahoo 聯乘「至快翠」送出 10套$2,000美食券，每套等於一次免費豪華到會大餐！只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「至快翠」$2000美食券。

「至快翠」$2000美食券

兌換分數：7,200 YPoints（現有會員｜按此換領）

兌換日期：10月3日

數量：限量10套，換完即止

使用方法：憑優惠碼可於至快翠官網揀選心水美食，並於指定日期前完成兌換

有效期：即日起至2025年10月15日

