中秋湯圓健康吃攻略 同品牌脂肪差1倍？ 營養師分享：這2款湯圓較低卡低脂！｜營養師Audrey Tam
中秋佳節將至，又怎少得一家人圍著坐吃湯圓應節？別看它細細一粒，熱量和脂肪可不容忽視。那麼，吃多少粒湯圓才不會過量？若以1碗白飯的熱量計算，又相當於多少粒湯圓呢？
奶黃／紅豆湯圓
約4至5粒
紫薯水晶湯圓
約5粒
抹茶／花生／黑芝麻水晶湯圓
約4粒
黑芝麻／花生傳統湯圓
約3粒
註1：以上數據以正常大小湯圓（每粒20克）為基準。
註2：資料只供參考，實際熱量因品牌和製作配方而異。
3粒湯圓熱量 = 1碗飯+1 茶匙油？
黑芝麻或花生傳統湯圓，每粒（20克）已有70至80千卡，而其脂肪來自堅果本身和添加的植物油。吃3粒，熱量已接近1碗飯加1茶匙油。若要消耗此熱量，需慢跑或游泳約30分鐘。紅豆湯圓的熱量和脂肪相對低，糖分卻每2粒約等於1粒方糖的份量。相較之下，紅豆湯圓的熱量和脂肪較低，但糖分較高。較健康的—分別是水晶湯圓和芋圓小丸子。水晶湯圓的外皮為木薯粉，較傳統糯米皮的升糖指數較低，熱量和糖分也較少，適合減重人士。 而芋圓小丸子，其外皮以芋頭、番薯或紫薯製成，纖維較高、脂肪低， 細細粒多吃也不易超標。
溫馨提示：湯圓黏性高，3歲以下幼童、吞嚥或咀嚼困難的長者應避免食用，以防哽塞風險。一般成年人建議每天吃2至4粒湯圓，並在食用前先攝取適量蔬菜和蛋白質墊底，再吃湯圓作飯後甜品，以減緩血糖急升。
同品牌湯圓，熱量、脂肪大不同！
以「小寧波芝麻湯圓」為例，4細粒（40克）比2大粒（44克）約少25%熱量、40%脂肪。若偏愛甜味湯圓，奶黃或紅豆口味亦是不錯選擇， 4細粒（40克）熱量不到100千卡，脂肪僅約2至2.5克，幾乎減半。
至於「灣仔碼頭湯圓」，2粒（40克）水磨花生湯圓含約8.5克脂肪；若轉為同是花生口味的水晶湯圓，脂肪量可輕鬆減半。紫薯水晶湯圓亦是健康之選，每2粒（30克）僅含約80千卡、2.5克脂肪，比黑芝麻或花生傳統湯圓低接近2至4倍！
烹調小貼士，甜而不膩
由於湯圓本身已有一定的糖分，煮時湯圓的湯時不妨多用桂圓、紅棗、薑片和桂花等天然食材來提升甜味，減少使用冰糖或蔗糖。想要更豐富的口感和營養，可加雪耳或桃膠，其植物性膠質有助潤膚養顏和潤滑腸道。
由於湯圓本身已含糖分，煮湯時不妨多使用桂圓、紅棗、薑片或桂花等天然食材增添甜味，減少冰糖或蔗糖用量。若想提升口感和營養，可加入雪耳或桃膠，其植物性膠質有助潤膚養顏和促進腸道健康。
正所謂：少食多滋味，多吃壞肚皮！凡事只要中庸，就是最好！先預祝大家中秋節快樂，人月兩團圓！
