中秋湯圓健康吃攻略 同品牌脂肪差1倍？ 營養師分享：這2款湯圓較低卡低脂！｜營養師Audrey Tam

中秋佳節將至，又怎少得一家人圍著坐吃湯圓應節？別看它細細一粒，熱量和脂肪可不容忽視。那麼，吃多少粒湯圓才不會過量？若以1碗白飯的熱量計算，又相當於多少粒湯圓呢？

奶黃／紅豆湯圓 約4至5粒 紫薯水晶湯圓 約5粒 抹茶／花生／黑芝麻水晶湯圓 約4粒 黑芝麻／花生傳統湯圓 約3粒





註1：以上數據以正常大小湯圓（每粒20克）為基準。

註2：資料只供參考，實際熱量因品牌和製作配方而異。

中秋湯圓健康吃攻略

3粒湯圓熱量 = 1碗飯+1 茶匙油？

黑芝麻或花生傳統湯圓，每粒（20克）已有70至80千卡，而其脂肪來自堅果本身和添加的植物油。吃3粒，熱量已接近1碗飯加1茶匙油。若要消耗此熱量，需慢跑或游泳約30分鐘。紅豆湯圓的熱量和脂肪相對低，糖分卻每2粒約等於1粒方糖的份量。相較之下，紅豆湯圓的熱量和脂肪較低，但糖分較高。較健康的—分別是水晶湯圓和芋圓小丸子。水晶湯圓的外皮為木薯粉，較傳統糯米皮的升糖指數較低，熱量和糖分也較少，適合減重人士。 而芋圓小丸子，其外皮以芋頭、番薯或紫薯製成，纖維較高、脂肪低， 細細粒多吃也不易超標。

溫馨提示：湯圓黏性高，3歲以下幼童、吞嚥或咀嚼困難的長者應避免食用，以防哽塞風險。一般成年人建議每天吃2至4粒湯圓，並在食用前先攝取適量蔬菜和蛋白質墊底，再吃湯圓作飯後甜品，以減緩血糖急升。

同品牌湯圓，熱量、脂肪大不同！

以「小寧波芝麻湯圓」為例，4細粒（40克）比2大粒（44克）約少25%熱量、40%脂肪。若偏愛甜味湯圓，奶黃或紅豆口味亦是不錯選擇， 4細粒（40克）熱量不到100千卡，脂肪僅約2至2.5克，幾乎減半。

同品牌奶黃或紅豆口味湯圓比其他兩款脂肪幾乎減半。

至於「灣仔碼頭湯圓」，2粒（40克）水磨花生湯圓含約8.5克脂肪；若轉為同是花生口味的水晶湯圓，脂肪量可輕鬆減半。紫薯水晶湯圓亦是健康之選，每2粒（30克）僅含約80千卡、2.5克脂肪，比黑芝麻或花生傳統湯圓低接近2至4倍！

三款湯圓中，紫薯水晶湯圓是健康之選。

烹調小貼士，甜而不膩

由於湯圓本身已有一定的糖分，煮時湯圓的湯時不妨多用桂圓、紅棗、薑片和桂花等天然食材來提升甜味，減少使用冰糖或蔗糖。想要更豐富的口感和營養，可加雪耳或桃膠，其植物性膠質有助潤膚養顏和潤滑腸道。

由於湯圓本身已含糖分，煮湯時不妨多使用桂圓、紅棗、薑片或桂花等天然食材增添甜味，減少冰糖或蔗糖用量。若想提升口感和營養，可加入雪耳或桃膠，其植物性膠質有助潤膚養顏和促進腸道健康。

正所謂：少食多滋味，多吃壞肚皮！凡事只要中庸，就是最好！先預祝大家中秋節快樂，人月兩團圓！

湯圓簡易轉換（來源：@nutritionby_audrey）

較低卡低脂湯圓推介（來源：@nutritionby_audrey）

消滯食物：青茶含較高單寧酸，刺激胃酸分泌（來源：canva）

消滯食物：含天然酵素水果，包括菠蘿、木瓜、奇異果、芒果和香蕉（來源：canva）

消滯食物：高纖蔬菜如茄子、西蘭花和芥蘭，能加快腸道蠕動（來源：canva）

營養師Audrey Tam

