中秋注意10禁忌「別到海邊、1種人不宜賞月」！命理師警告：男不拜月女不祭灶
農曆8月15日是節氣「中秋」，也是家家戶戶團聚、賞月的溫馨節日。今年的中秋節落在國曆10月6日，命理專家小孟老師特別提醒，這一天有10個禁忌需特別注意，尤其古人說「男不拜月女不祭灶」，建議多加小心。
1. 不要逗兔子
民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天的時候也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼。小孟老師建議，在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔，人間的兔子會有所感應、傳遞給月宮的兔子。
2. 男生不要拜月亮
《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』」因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響，比較容易睡眠品質轉差。
3. 不宜到海邊與河邊
中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水、到海邊遊玩。
4. 女生不宜拜灶
《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞。小孟老師認為，另一個原因為古代封建時期男女授受不親，因此才會有這種特殊禁忌。
5. 流產或身體虛弱者不宜賞月
因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。
6. 不要用手指指神明
中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。
7. 吃中秋月餅和吃水果忌不圓
在古代月餅與月圓都代表「團圓」、「一家和諧」，因此在中秋節的時候避免吃有菱有角的餅，否則比較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明時，也要儘量選擇圓的水果，代表一切圓滿。
8. 女性忌頭髮遮額頭
女生的額頭像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。
9. 賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方
中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。
10. 避免晚間游泳
夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳，避免對月神不禮貌。
