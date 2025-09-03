本周後期或有低壓區發展
中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？
10個公園的角落，10種中秋意境，推介港九新界十個賞月野餐好去處！詳情即睇：
夜空中的圓月配襯城市的霓虹與燈火，這美好畫面令中秋成了浸滿詩意的節日；草坪上的餐墊配上月餅與清茶，也讓中秋野餐成了最愜意的過節方式！10個公園的角落，10種中秋意境，藏着香港中秋最動人的模樣，各有獨特韻味，更可順道參與花燈、火龍等節日限定傳統慶典寫意感受團圓之美！
1. 山頂公園：高空賞月 俯瞰港島璀璨
山頂公園有著茂密的相思樹和樟樹，樹蔭下的草坪寬闊平整，從山頂纜車總站出口右邊的太平山餐廳，沿著柯士甸山道往上走約5分鐘，就會發現一個公園與兒童遊樂場，特別適合帶著一家大小來野餐。沿柯士甸山道往上步行25分鐘至山頂公園，中央涼亭周圍及後方幽靜的草坪也是野餐佳選，更可俯瞰港島全景。中秋夜在此賞月，城市燈海與月色交輝，搭配月餅與清茶，靜謐中滿是團圓感！
• 地址：山頂柯士甸山道（地圖按此）
• 交通：乘山頂纜車或巴士至山頂總站，步行5分鐘達柯士甸山遊樂場；續行25分鐘至山頂公園。
• 開放時間：柯士甸山遊樂場 6:30-23:00；山頂公園 6:00-23:00。
• 附近商場：山頂廣場（內有百佳超市、餐廳）；凌霄閣（便利店及特色食品店）。
2. 添馬公園：維港月色與節慶轉場雙體驗
添馬公園野餐區遍布公園內多片開闊草坪，尤其是臨近維港的區域，可以看到香港摩天輪與港島天際線，這裡野餐可盡享海景與綠意；傍晚時份可轉往銅鑼灣的維多利亞公園參與節日期間限定的9月25日至10月19日的中秋彩燈會，感受濃厚節慶氛圍，綵燈亮燈時間為傍晚6:30至11時，中秋節正日（10月6日）更會延長亮燈至凌晨12時，感受傳統與現代交融的節日氣息。
• 地址：金鐘夏愨道（地圖按此）
• 交通：港鐵金鐘站步行10分鐘即達。
• 開放時間：6:00-23:00。
• 附近商場：太古廣場（Great Food Hall超市）；中環中心（Oliver’s超市）。
3. 灣仔海濱及利東街：科技與傳統的光影盛宴
灣仔海濱的野餐區位於「HarbourChill海濱休閒站」旁的草坪，種植有抵擋海風的木麻黃和黃槿，臨海步道旁設休息座椅，賞景與野餐兩不誤；這裏也是欣賞無人機表演的好地點。值得一提，從這裡步行10分鐘即至利東街，節日期間都會用心裝飾，絕對是最佳打卡熱點；而且這裡離維多利亞公園不遠，也可以順道欣賞節日花燈盛會！
• 地址：灣仔博覽道（地圖按此）
• 交通：灣仔海濱（港鐵灣仔站A2出口步行5分鐘）；利東街（港鐵灣仔站D出口步行3分鐘）。
• 開放時間：灣仔海濱 全天開放；利東街公共區域 全天開放（燈飾晚間亮燈）。
• 附近商場：灣仔時代廣場（city’super超市）；利東街沿街商店（便利店、烘焙店）。
4. 九龍公園：鬧市中的靜謐賞月地
九龍公園種植多種熱帶植物，如棕櫚樹、鳳凰木等，遇上花季時更艷麗奪目；公園的野餐區位於百鳥苑旁的綠蔭草坪，周圍環繞紅鸛等水鳥，距離兒童遊樂場僅數步之遙，十分方便；中秋期間，孩子可提燈籠在草坪奔跑，全家共享茶點，熱鬧中也有寧靜。餐後步行10分鐘至香港文化中心露天廣場欣賞今年的中秋彩燈展，節日氣氛滿滿！
• 地址：尖沙咀柯士甸道（地圖按此）
• 交通：中環乘天星小輪至尖沙咀，步行穿過彌敦道即達。
• 開放時間：6:00-23:00（百鳥苑 9:00-17:00）。
• 附近商場：海港城（city’super超市）；K11購物藝術館（超市）。
5. 西九藝術公園：濱海野餐與藝術氛圍
西九藝術公園臨近維港西岸，沿濱海徑種植的黃花風鈴木、馬纓丹和海芒果等；野餐區為公園內遼闊的中央草坪，可同時欣賞日落與維港景色，租借單車沿徑漫騎後，回到草坪野餐賞月，愜意十足。
• 地址：西九文化區（地圖按此）
• 交通：港鐵柯士甸站或九龍站步行15-20分鐘。
• 開放時間：6:00-23:00（節假日或有活動可能延長）。
• 附近商場：圓方購物中心（city’super超市）；九龍站Elements商場（便利店、烘焙店）。
6. 南昌公園：月下園林聚會
南昌公園的園林式設計一向是野餐勝地，野餐區位於公園中心的開闊綠地，周圍點綴花境與休憩亭，私密感較強，適合小型家庭或朋友聚會，設有兩處兒童遊樂場，分別適合幼童和學齡兒童，配備沙池和平衡木等；這裏環境開揚，中秋節期間就可以欣賞到圓月！
• 地址：深水埗深旺道20號（地圖按此）
• 交通：港鐵南昌站B出口步行約5分鐘。
• 開放時間：6:00-23:00。
• 附近商場：V Walk購物中心（百佳超市、餐飲店）；南昌站旁便利店。
7. 觀塘海濱公園：熱鬧的市區月色
觀塘海濱公園沿維港九龍東岸鋪展，野餐區為大片濱海草坪，毗鄰觀景長廊，可同時欣賞維港月色和九龍東天際線，兒童遊樂區就在草坪旁，孩子們可在海風中奔跑嬉戲，極寫意！
• 地址：觀塘海濱道80號（地圖按此）
• 交通：港鐵觀塘站A出口步行約10分鐘。
• 開放時間：全天開放（夜間有燈光照明）。
• 附近商場：APM商場（惠康超市、日式料理店）；觀塘廣場（便利店、燒臘店）。
8. 清水灣郊野公園：沒有光害的郊野逸趣
清水灣郊野公園雖然有點遠，但勝在夠寧靜，光害小！它為臨海郊野公園，以原生樹種為主，如樟樹、楠木，沿樹木研習徑可見多種熱帶樹木，標牌詳細介紹其特性。野餐區為公園內遼闊的開放草坪，光污染少，視野開闊，可同時欣賞星空、月色與外島海景，寬闊地帶適合孩子大玩燈籠風箏，沿徑散步時還能親近自然！
• 地址：清水灣清水灣道（地圖按此）
• 交通：巴士91、91M路至清水灣半島，下車後步行或自駕至公園（建議自駕更便利）。
• 開放時間：日出至日落（郊野公園一般不設夜間照明，建議傍晚前抵達）。
• 附近商場：將軍澳中心（內有超市）；清水灣半島巴士站旁便利店。
9. 大埔海濱公園：圓月下海景大草坪
大埔海濱公園鄰近吐露港，野餐區為公園內超大草坪，靠近回歸紀念塔，面對整片藍海，至少有全海景的野餐區；而且空間足夠容納多個家庭同時活動，適合放風箏、集體遊戲。大型兒童遊樂場配備繩網陣和滑梯，旁邊有緩跑徑和單車徑！每年中秋節在這裏都會舉行大型彩燈會， 十分熱鬧！
• 地址：大埔大發街（地圖按此）
• 交通：港鐵大埔墟站轉乘巴士或計程車，或自駕至大埔大發街（公園內有停車位）。
• 開放時間：6:00-23:00。
• 附近商場：大埔超級城（華潤萬家超市、餅店）；大埔墟街市（新鮮肉菜檔、熟食店）。
10. 青衣公園：詩意燈影中的家庭時光
青衣公園是青衣核心區的綠洲，種植多種觀賞植物，如紫荊花和黃槐，人工湖旁垂柳依依，景色宜人。野餐區為公園內大片草坪，樹蔭錯落，靠近兒童遊樂場，設施齊全，旁邊設涼亭供家長休息！公園每年都會舉行中秋彩燈會，節日氣氛的確濃厚！
• 地址：青衣青敬路（地圖按此）
• 交通：港鐵青衣站A1出口步行約8分鐘。
• 開放時間：6:00-23:00。
• 附近商場：青衣城商場（Taste超市、港式茶餐廳）；青衣站旁便利店。
（圖片來源：起動、香港旅遊發展局、GOOGLE MAP、Mrs1am_ology@IG)
>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）
月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折
月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月
月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼
奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖
更多中秋聚會食乜好推介
到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣
盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種
湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11
中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠
中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188
更多中秋揀水果貼士
中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜
日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）
陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）
香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別
麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鳥取航班死因：末日衝擊抑或吸客力誤判？
日元貶值再加疫後通關，刺激港人遊日熱潮，令日本航線被航空公司視為「金蛋」。可惜近月陸續出現日本航線終止營運消息，最新加入有開辦10個月就告終的大灣區航空鳥取航線。據報停運原因是受到「末日傳言」衝擊，不過從鳥取的旅遊數據，即使沒有「末日傳言」，米子航線經營上其實充滿挑戰。Yahoo財經 ・ 1 天前
珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演
第33屆澳門國際煙花比賽匯演舉行在即，想睇煙花又不想同人迫，可以在珠海隔岸觀賞！這個珠海2日美食團現正進行33折，每位只需$99起，除可在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演，亦包4餐特色美食及住宿，從深圳福田口岸或深圳灣口岸出發坐旅遊巴經深中通道直達珠海，絕對是超方便的觀賞煙花方法，即刻睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
日本紅葉2025｜關西3大楓葉絕景推介！紅爆IG日落靚景單軌車、空中單車俯瞰日本三大絕景之一天橋立、小火車穿越巨杉森林
準備到日本旅遊賞楓、追楓的大家，計劃好行程未呢？今年想特別一點的話，不如參考紅爆IG的三大關西景點，三者都有共通點，就是單軌小火車！三大人氣關西景點分別是奈良生駒山上遊樂園、五代松鍾乳洞，以及能夠俯瞰日本三大絕景之一「天橋立」的空中單車！除了這3個熱門地方外，再為大家送上周邊紅葉景點推介，讓大家可以好好計劃日本紅葉之旅的行程！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
東京羽田機場秘密基地：JAL Sky Museum！日航工廠見學免費參觀飛機維修機庫
日本除了滿足食買玩外，更有大家估不到的冷門行程！原來羽田機場有令人驚喜的一角——JAL Sky Museum，不只是博物館，還可近距離接觸真實客機、了解飛行背後的故事，而且費用全免。機場不單是登機和候機的地方，絕對值得特地安排數小時來參觀。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 17 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 19 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港小姐亞軍施宇琪大學時期被連登仔力追 親自回應：好不值一提
《2025香港小姐競選》已於8月31日圓滿結束，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜。陳詠詩與施宇琪自爆二人喺中學時期認識，已經係十多年好友。除此之外，施宇琪原來曾於2018年被連登仔力追，仲被一班網民起底。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 14 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前