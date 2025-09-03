中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？

夜空中的圓月配襯城市的霓虹與燈火，這美好畫面令中秋成了浸滿詩意的節日；草坪上的餐墊配上月餅與清茶，也讓中秋野餐成了最愜意的過節方式！10個公園的角落，10種中秋意境，藏着香港中秋最動人的模樣，各有獨特韻味，更可順道參與花燈、火龍等節日限定傳統慶典寫意感受團圓之美！

1. 山頂公園：高空賞月 俯瞰港島璀璨

山頂公園有著茂密的相思樹和樟樹，樹蔭下的草坪寬闊平整，從山頂纜車總站出口右邊的太平山餐廳，沿著柯士甸山道往上走約5分鐘，就會發現一個公園與兒童遊樂場，特別適合帶著一家大小來野餐。沿柯士甸山道往上步行25分鐘至山頂公園，中央涼亭周圍及後方幽靜的草坪也是野餐佳選，更可俯瞰港島全景。中秋夜在此賞月，城市燈海與月色交輝，搭配月餅與清茶，靜謐中滿是團圓感！

山頂公園

山頂公園

• 地址：山頂柯士甸山道（地圖按此）

• 交通：乘山頂纜車或巴士至山頂總站，步行5分鐘達柯士甸山遊樂場；續行25分鐘至山頂公園。

• 開放時間：柯士甸山遊樂場 6:30-23:00；山頂公園 6:00-23:00。

• 附近商場：山頂廣場（內有百佳超市、餐廳）；凌霄閣（便利店及特色食品店）。

2. 添馬公園：維港月色與節慶轉場雙體驗

添馬公園野餐區遍布公園內多片開闊草坪，尤其是臨近維港的區域，可以看到香港摩天輪與港島天際線，這裡野餐可盡享海景與綠意；傍晚時份可轉往銅鑼灣的維多利亞公園參與節日期間限定的9月25日至10月19日的中秋彩燈會，感受濃厚節慶氛圍，綵燈亮燈時間為傍晚6:30至11時，中秋節正日（10月6日）更會延長亮燈至凌晨12時，感受傳統與現代交融的節日氣息。

添馬公園

添馬公園

• 地址：金鐘夏愨道（地圖按此）

• 交通：港鐵金鐘站步行10分鐘即達。

• 開放時間：6:00-23:00。

• 附近商場：太古廣場（Great Food Hall超市）；中環中心（Oliver’s超市）。

3. 灣仔海濱及利東街：科技與傳統的光影盛宴

灣仔海濱的野餐區位於「HarbourChill海濱休閒站」旁的草坪，種植有抵擋海風的木麻黃和黃槿，臨海步道旁設休息座椅，賞景與野餐兩不誤；這裏也是欣賞無人機表演的好地點。值得一提，從這裡步行10分鐘即至利東街，節日期間都會用心裝飾，絕對是最佳打卡熱點；而且這裡離維多利亞公園不遠，也可以順道欣賞節日花燈盛會！

灣仔海濱

利東街

• 地址：灣仔博覽道（地圖按此）

• 交通：灣仔海濱（港鐵灣仔站A2出口步行5分鐘）；利東街（港鐵灣仔站D出口步行3分鐘）。

• 開放時間：灣仔海濱 全天開放；利東街公共區域 全天開放（燈飾晚間亮燈）。

• 附近商場：灣仔時代廣場（city’super超市）；利東街沿街商店（便利店、烘焙店）。

4. 九龍公園：鬧市中的靜謐賞月地

九龍公園種植多種熱帶植物，如棕櫚樹、鳳凰木等，遇上花季時更艷麗奪目；公園的野餐區位於百鳥苑旁的綠蔭草坪，周圍環繞紅鸛等水鳥，距離兒童遊樂場僅數步之遙，十分方便；中秋期間，孩子可提燈籠在草坪奔跑，全家共享茶點，熱鬧中也有寧靜。餐後步行10分鐘至香港文化中心露天廣場欣賞今年的中秋彩燈展，節日氣氛滿滿！

九龍公園

• 地址：尖沙咀柯士甸道（地圖按此）

• 交通：中環乘天星小輪至尖沙咀，步行穿過彌敦道即達。

• 開放時間：6:00-23:00（百鳥苑 9:00-17:00）。

• 附近商場：海港城（city’super超市）；K11購物藝術館（超市）。

5. 西九藝術公園：濱海野餐與藝術氛圍

西九藝術公園臨近維港西岸，沿濱海徑種植的黃花風鈴木、馬纓丹和海芒果等；野餐區為公園內遼闊的中央草坪，可同時欣賞日落與維港景色，租借單車沿徑漫騎後，回到草坪野餐賞月，愜意十足。

西九藝術公園

• 地址：西九文化區（地圖按此）

• 交通：港鐵柯士甸站或九龍站步行15-20分鐘。

• 開放時間：6:00-23:00（節假日或有活動可能延長）。

• 附近商場：圓方購物中心（city’super超市）；九龍站Elements商場（便利店、烘焙店）。

6. 南昌公園：月下園林聚會

南昌公園的園林式設計一向是野餐勝地，野餐區位於公園中心的開闊綠地，周圍點綴花境與休憩亭，私密感較強，適合小型家庭或朋友聚會，設有兩處兒童遊樂場，分別適合幼童和學齡兒童，配備沙池和平衡木等；這裏環境開揚，中秋節期間就可以欣賞到圓月！

南昌公園

南昌公園

• 地址：深水埗深旺道20號（地圖按此）

• 交通：港鐵南昌站B出口步行約5分鐘。

• 開放時間：6:00-23:00。

• 附近商場：V Walk購物中心（百佳超市、餐飲店）；南昌站旁便利店。

7. 觀塘海濱公園：熱鬧的市區月色

觀塘海濱公園沿維港九龍東岸鋪展，野餐區為大片濱海草坪，毗鄰觀景長廊，可同時欣賞維港月色和九龍東天際線，兒童遊樂區就在草坪旁，孩子們可在海風中奔跑嬉戲，極寫意！

觀塘海濱公園

• 地址：觀塘海濱道80號（地圖按此）

• 交通：港鐵觀塘站A出口步行約10分鐘。

• 開放時間：全天開放（夜間有燈光照明）。

• 附近商場：APM商場（惠康超市、日式料理店）；觀塘廣場（便利店、燒臘店）。

8. 清水灣郊野公園：沒有光害的郊野逸趣

清水灣郊野公園雖然有點遠，但勝在夠寧靜，光害小！它為臨海郊野公園，以原生樹種為主，如樟樹、楠木，沿樹木研習徑可見多種熱帶樹木，標牌詳細介紹其特性。野餐區為公園內遼闊的開放草坪，光污染少，視野開闊，可同時欣賞星空、月色與外島海景，寬闊地帶適合孩子大玩燈籠風箏，沿徑散步時還能親近自然！

清水灣郊野公園

• 地址：清水灣清水灣道（地圖按此）

• 交通：巴士91、91M路至清水灣半島，下車後步行或自駕至公園（建議自駕更便利）。

• 開放時間：日出至日落（郊野公園一般不設夜間照明，建議傍晚前抵達）。

• 附近商場：將軍澳中心（內有超市）；清水灣半島巴士站旁便利店。

9. 大埔海濱公園：圓月下海景大草坪

大埔海濱公園鄰近吐露港，野餐區為公園內超大草坪，靠近回歸紀念塔，面對整片藍海，至少有全海景的野餐區；而且空間足夠容納多個家庭同時活動，適合放風箏、集體遊戲。大型兒童遊樂場配備繩網陣和滑梯，旁邊有緩跑徑和單車徑！每年中秋節在這裏都會舉行大型彩燈會， 十分熱鬧！

大埔海濱公園

大埔海濱公園

• 地址：大埔大發街（地圖按此）

• 交通：港鐵大埔墟站轉乘巴士或計程車，或自駕至大埔大發街（公園內有停車位）。

• 開放時間：6:00-23:00。

• 附近商場：大埔超級城（華潤萬家超市、餅店）；大埔墟街市（新鮮肉菜檔、熟食店）。

10. 青衣公園：詩意燈影中的家庭時光

青衣公園是青衣核心區的綠洲，種植多種觀賞植物，如紫荊花和黃槐，人工湖旁垂柳依依，景色宜人。野餐區為公園內大片草坪，樹蔭錯落，靠近兒童遊樂場，設施齊全，旁邊設涼亭供家長休息！公園每年都會舉行中秋彩燈會，節日氣氛的確濃厚！

青衣公園

青衣公園

• 地址：青衣青敬路（地圖按此）

• 交通：港鐵青衣站A1出口步行約8分鐘。

• 開放時間：6:00-23:00。

• 附近商場：青衣城商場（Taste超市、港式茶餐廳）；青衣站旁便利店。

（圖片來源：起動、香港旅遊發展局、GOOGLE MAP、Mrs1am_ology@IG)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？