中紀委部署 整治群眾身邊不正之風和腐敗問題

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周一（26日）舉行會議，總結去年群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作，表彰先進單位和個人，安排今年任務。會上強調，要繼續強力推進集中整治，務求取得更大實效。

中共中央書記處書記、中央紀委副書記劉金國出席會議並發表講話，指集中整治取得明顯成效，但任務仍很艱巨。他要求紀檢監察機關，以更大決心和力度抓，推動各地各部門落實責任、明確重點、形成合力；並着力整治農村集體「三資」管理、醫保基金管理、養老服務、高標準農田建設等領域突出問題，辦好民生領域信訪問題集中治理、糾治困難群眾救助不到位問題等重大民生實事。

劉金國亦要求加大辦案力度，嚴懲「蠅貪蟻腐」，及時把被「吃拿卡要」、貪佔挪用的涉案財物返還到群眾手中；推動固強補弱，強化監督監管，鞏固基層基礎，促進常態長效治理；同時樹立和踐行正確政績觀，實事求是、因地制宜抓好整治工作。

