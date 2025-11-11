鳳凰｜一號風球今日日間維持
中網信辦出手 兩款同志交友App在蘋果中國區下架
（法新社北京11日電） 蘋果公司（Apple）今天向法新社證實，中國官員下令將兩個受歡迎的同性戀交友應用程式（App）從境內的行動商店下架。
同性婚姻在中國並不合法，歧視現象依然普遍。倡議人士表示，近年來，尤其在中國國家主席習近平領導下，壓制LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）表達的行動有所擴大。 中國社群媒體用戶週末時指出，由同一家香港公司所擁有的Blued和Finka這兩款App的完整版，已從蘋果和安卓（Android）的商店中下架。 蘋果公司發言人告訴法新社：「根據中國國家互聯網信息辦公室的命令，我們已將這兩款App從中國區的App商店中移除。」 中國國家互聯網信息辦公室是中國政府的國家網路監管機構和最高審查機關。近幾個月來，該機構因內容管理問題而懲罰多個社群媒體平台。 這名蘋果發言人表示：「我們遵守營運所在國家的法律。」 發言人補充說，今年稍早，Finka開發商「選擇將該App從中國以外的商店下架，而Blued則僅限於中國地區上架」。
法新社未能立即聯繫到中國國家互聯網信息辦公室或Finka和Blued的所有者置評。 Blued精簡版今天仍可以從蘋果的中國區App商店下載，Blued國際版HeeSay在中國境外也仍然開放下載。
根據蘋果App商店的描述，HeeSay告訴用戶，他們將加入「全球5400萬LGBTQ+個體」。
