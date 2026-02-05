中美元首通電話｜習近平稱美方務必慎重處理對台軍售問題 特朗普：期待 4 月訪華｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】國家主席習近平周三（4 日）晚上與美國總統特朗普通電話。特朗普在社交平台 Truth Social 表示，與習近平有一場很好（excellent）的電話通話，內容詳實且時間長，討論了很多重要議題，包括貿易、軍事、他即將在 4 月進行的訪華之旅，他對此充滿期待。另外，其他話題又包括台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國從美國購買石油和天然氣、中國考慮增購農產品包括大豆、交付飛機引擎等，「所有討論都進展順利，氣氛十分積極！」

特朗普說，不論是中美關係，以及他與習近平的私人關係都非常良好，大家都深知維持這種良好關係的重要性；他相信在他未來三年總統任期內，與習近平和中國的合作將會取得許多正面成果。

新華社引述習近平：永遠不可能讓台灣分裂出去

《新華社》報道習近平與特朗普的通話內容。習近平指，他高度重視中美關係，新一年他願與特朗普繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權及領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理對台軍售問題。

報道提及特朗普的發言時就指，在他與習近平引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動，他樂見中國成功，美方願意與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，又說他重視中方在台灣問題上的關切，願與中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。