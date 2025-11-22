中美兩軍召開磋商會議 商討改進海上軍事安全措施

【on.cc東網專訊】中國海軍周六（22日）公布，中國和美國兩軍周二（18日）至周四（20日）在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。

中方指，中美以兩國元首重要共識為引領，在平等和尊重的基礎上，進行了坦誠、建設性交流，主要就當前中美海空安全形勢交換了意見，探討了兩軍海空相遇典型案例，評估了《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2026年工作小組會議議題交換了意見。

廣告 廣告

雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。同時，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衞國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

此前，美國印太司令部周五通報，美中雙方周二至周四在檀香山舉行海上軍事安全磋商，重點討論如何降低海上出現「不安全」和「不專業行為」的風險。會議由印太司令部、美軍太平洋艦隊、太平洋空軍、美國海岸防衞隊官員出席。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】