中美兩軍召開磋商會議 商討改進海上軍事安全措施

【on.cc東網專訊】中國海軍周六（22日）公布，中國和美國兩軍周二（18日）至周四（20日）在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。
中方指，中美以兩國元首重要共識為引領，在平等和尊重的基礎上，進行了坦誠、建設性交流，主要就當前中美海空安全形勢交換了意見，探討了兩軍海空相遇典型案例，評估了《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2026年工作小組會議議題交換了意見。
雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。同時，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衞國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。
此前，美國印太司令部周五通報，美中雙方周二至周四在檀香山舉行海上軍事安全磋商，重點討論如何降低海上出現「不安全」和「不專業行為」的風險。會議由印太司令部、美軍太平洋艦隊、太平洋空軍、美國海岸防衞隊官員出席。
將軍澳道6車連環相撞 11人受傷意外原因待查
【on.cc東網專訊】觀塘發生交通意外。今日(22日)早上11時40分，將軍澳道往觀塘方向近翠屏南邨對開，發生6車連環相撞意外。事件涉及5輛私家車及1輛客貨車，事件中共11人報稱受傷由救護車送院治理，警員圍封部分行車線調查肇事原因。on.cc 東網 ・ 8 小時前
王毅晤烏茲別克斯坦總統 冀加快發展戰略對接
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在烏茲別克斯坦首都塔什干與該國總統米爾濟約耶夫會面。on.cc 東網 ・ 8 小時前
在京晤美前國安顧問 何立峰稱經貿是中美關係壓艙石
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周五（21日）在北京人民大會堂會見美國前國家安全顧問、大西洋理事會執行副主席哈德利一行。on.cc 東網 ・ 9 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
身材不胖，體脂卻減不下來？小秘訣曝光：高鉀飲食搭配「碳水後置法」更穩定控制
許多小基數族群在減脂時常遇到瓶頸，體重變化緩慢、稍不注意又容易回彈。近期有減重者分享，透過「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食順序調整，成功從60公斤下降到50公斤，體重更維持得相對穩定，日常飲食不再需要強烈節制，相對容易執行，負擔也更小。姊妹淘 ・ 1 天前
慈善團體連續27年收神秘捐款 累計近1800萬人民幣
【on.cc東網專訊】浙江省寧波市慈善總會周四（20日）收到110萬元（人民幣，下同，約121萬港元）捐款，捐款人署名「其其」。據知，自1999年起，該身份不明的捐款人每年都向總會捐款，今年已是第27年，累計金額高達1,796萬元（約1,980萬港元）。on.cc 東網 ・ 8 小時前
俄施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土
（法新社莫斯科21日電） 在美國向烏克蘭提出一份採納多項俄羅斯訴求的結束戰爭提案後，克里姆林宮今天警告，烏克蘭總統澤倫斯基應「現在」就進行談判，否則將失去更多領土。根據一名知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。法新社 ・ 21 小時前
Sabrina Carpenter冇緣演真人版「長髮姑娘」 因太靚而落選？
【on.cc東網專訊】動畫《魔髮奇緣》（Tangled）即將被迪士尼改編成真人版電影，之前一直傳出美國流行樂壇天后Sabrina Carpenter飾演片中「長髮姑娘」樂佩（Rapunzel）的大熱人選。不過近日有消息指她冇緣飾演該角。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 23 小時前
民主黨號召軍人拒遵非法命令 川普怒批叛國可處死
（法新社華盛頓20日電） 美國總統川普今天表示，號召軍人拒絕執行非法命令的民主黨國會議員該「處死」，指控他們是叛國者並有「煽動叛亂行為」。這是叛國者煽動叛亂行為!!!法新社 ・ 1 天前
特朗普威脅對部分民主黨人進行審判 暗示用死刑懲罰
【彭博】— 美國總統特朗普表示一群民主黨議員應被審判，甚至暗示他們應面臨死刑。此前這些民主黨人發布了一段視頻，呼籲情報部門和軍方人員拒絕執行違法命令。Bloomberg ・ 1 天前
日本自民黨內部開會 認為有必要同中方保持溝通對話
日本首相高市早苗月初在國會發表「台灣有事論」，導致中日關係陷入冰點，多項官方及民間交流要取消或延後。日本自民黨外交小組和外交調查會召開聯席會議，商討對策，與會者要求同中方保持溝通對話。外交小組組長高木啟會後見傳媒時強調，應冷靜應對，正因為存在問題才更有必要努力溝通。 早前訪華的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰亦有出席會議，匯報同中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商的內容。對於中國社交平台上載金井疑似向劉勁松低頭致意的視頻，有與會者提出，應向國際社會澄清，日方並非為道歉而赴華磋商。(ST)infocast ・ 1 天前
美國四分之一失業者擁有本科或以上學歷 創紀錄水平
【彭博】— 擁有四年制大學學歷的美國人如今佔總失業人數的25%，創紀錄新高。這凸顯出今年白領崗位招聘的急劇放緩。Bloomberg ・ 19 小時前
台灣有事論 高市早苗:立場一貫 推進日中關係想法不變
中日關係緊張，日本首相高市早苗回應早前的「台灣有事論」，指政府的立場一貫，甚麼情況屬於「存亡危機事態」，政府會結合實際情況和情報綜合判斷。她在官邸接受訪問時指，與國家主席習近平會談時確認將全面推進戰略互惠關係的大方向，有關想法沒有改變。 中方決定押後原定下周一在澳門舉行的中日韓文化部長會議，指日本領導人涉台言論，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦有關會議的條件暫不具備。日本內閣官房長官木原稔批評中方的決定破壞雙邊人文交流，不符合日中兩國建立穩定和建設性關係的目標。(WL)infocast ・ 1 天前
報告：脫歐對英國經濟打擊為官方估計兩倍
由美國國家經濟研究局及英倫銀行高級經濟學家Philip Bunn共同撰寫的報告顯示，英國脫歐對英國經濟造成的傷害幾乎是官方預測的兩倍。2016年英國脫歐公投在過去十年中令英國人均GDP損失6%至8%，相當於1,800億至2,400億英鎊，規模高於英國預算責任辦公室(OBR)估計的4%。 英國財政大臣卓慧思將於下周公布預算案，預計屆時她會將經濟增長預測被下調歸咎於英國脫歐。在工黨政府上場後，英國一直希望重塑與歐盟的關係，預計卓慧思將在預算案中建議增加最多300億英鎊稅收，以填補財政缺口。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
英揭國際洗錢網絡 秘密資助俄國對烏克蘭戰爭
（法新社倫敦21日電） 英國警方今天表示，一個在英國境內運作、規模達數十億美元的洗錢網絡，收購了中亞國家吉爾吉斯的一家銀行，用來協助俄羅斯規避西方制裁，俄方將這些資金用於烏克蘭戰爭。國家打擊犯罪局指出，「擾亂行動」的第2階段計畫，自去年12月展開，當局發現有部分洗錢資金是經由吉爾吉斯Keremet銀行在移轉。法新社 ・ 1 天前
英國政府稱 BNO 簽證持有人續享居滿5年後申請永居資格
英國政府確認，持有 BNO 簽證的香港人，將繼續享有居住滿5年後，申請永久居留的資格。英國內政部公布改革移民制度的諮詢文件，指 BNO 簽證持有人維持現行安排，在英國居留5年後可以申請永久居留權。當局預計，2026和2027年會有大約14.6萬人透過有關途徑申請永久居留。文件提到，英國政府會堅定支持在英港人，並繼續歡迎港人移居英國，同時充份肯定港人對英國的重大貢獻，以及他們未來繼續發揮的作用。(BC)infocast ・ 1 天前
美國上周首次申領失業救濟人數降至22萬人
【彭博】-- 美國上周首次申領失業救濟申請人數降至22萬人，表明儘管經濟形勢不明朗，但雇主們大體上仍在儘量留用現有員工。截至11月15日當周的首次申領失業救濟人數下降了8,000人。之前接受彭博新聞社調查的經濟學家預期中值為22.7萬人。根據勞工部周四公佈的數據，持續申領失業救濟人數——領取救濟人數的替代指標——在之前一周升至197萬人。這是美國聯邦政府關門43天導致數據暫停發布後首份全美範圍的官方申領失業救濟報告。原文標題US Initial Jobless Claims Declined to 220,000 Last Week\--聯合報導 Nazmul Ahasan.Bloomberg ・ 1 天前
中國外交部：日方如真心想發展中日戰略互惠關係 應立即收回錯誤言論
中國外交部發言人毛寧表示，日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。 毛寧指出，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
澤倫斯基將與歐洲盟國領袖通話 討論美國和平方案
（法新社基輔21日電） 烏克蘭總統府高層與倫敦政府人士今天告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）即將與歐洲主要盟友通話，討論美國提出的結束俄烏戰爭方案。根據法新社獲得的草案顯示，美國總統川普支持的一項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯。法新社 ・ 1 天前