中美外長通話 促美方謹言慎行 彭博：兩國高層相繼通話 或準備習近平與特朗普會晤｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國外交部長王毅與美國國務卿魯比奧周三（10 日）通話，王毅表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，促美方務必謹言慎行，尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上。中國國防部長董軍亦於同日與美國國防部長赫格塞思通話。彭博社分析，中美高層相繼通話，是雙方正在為兩國領導人會晤做準備的最新信號。

魯比奧：強調開放和建設性溝通

美國國務院昨（10 日）首先公布，國務卿魯比奧將與中共中央政治局委員、外長王毅通話。國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示，魯比奧強調在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。作為吉隆坡會談的延續，雙方亦討論了其他全球和地區議題。

美國國務卿魯比奧 （Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS）

魯比奧今年 7 月在馬來西亞吉隆坡的東盟會議期間曾與王毅會談，當時雙方都認為會談「積極和具建設性」。魯比奧當時曾在會後指，總統特朗普與中國國家主席習近平會晤的可能性很高。

王毅：美方近來消極言行不利中美關係

中國外交部昨日亦發聲明，證實王毅與美國國務卿魯比奧通電話。王毅表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。

聲明指，美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。

中共中央政治局委員、外長王毅 (Photo by Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images)

聲明最後亦指，雙方認為這次通話「及時、必要，也富有成效」，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。

中美防長同日視像通話 美方：不尋求與中國衝突

中國國防部長董軍亦於同日晚上與美國國防部長赫格塞思（Hegseth）視像通話。董軍表示，要秉持開放態度，保持溝通交往，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。任何以武助獨、以台制華圖謀和干涉，都會被挫敗。新華社報道，董軍表示，中方致力與地區國家維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂，專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾和干涉中國是絕對行不通。

美國方面，五角大樓發言人Sean Parnell 表示，赫格塞思在通話中表明，美國無意與中國發生衝突，亦不尋求中國政權更迭或扼殺中國，但美國會堅定保護在亞太地區的重大利益。美方形容，中美防長通話坦誠且富建設性，赫格塞斯和董軍同意進一步討論。

外界原本預料董軍和赫格塞思會在今年 5 月 31 日的新加坡國防論壇上首次會面，惟董軍最後缺席會議。

彭博：為隻方領導人會晤做準備的最新信號

雖然最新的聲明中均未有提及特朗普和習近平會晤的可能，美國彭博社報道分析仍指，中美高層相繼通話，是雙方正在為兩國領導人會晤做準備的最新信號（preparing for a meeting between their two leaders）。

彭博社指，美方的兩份聲明都使用了外交辭令，均強調「坦誠且建設性」的對話及同意進一步討論，表明在關稅談判和南海紛爭持續不斷的情況下，兩個超級大國之間的溝通仍在正常進行（remain on track）。

特朗普早前表示，願意對印度和中國征收新的關稅，以迫使俄羅斯總統普京坐上與烏克蘭的談判桌。美國國防部早前則指，美國駐北京代表將於下周出席中國年度最高安全會議——香山論壇。

