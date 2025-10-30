專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
中美將磋商能源協議 川普：中方同意啟動購美油氣程序
（法新社空軍一號專機上30日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府與北京官員將會面，商討兩國間可能達成的「能源協議」，中國也同意將開始採購美國能源。
川普在與中國領導人習近平會談後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「中國……已同意將開始採購美國能源的程序。事實上，關於從阿拉斯加州大量採購石油和天然氣，可能將有一筆規模相當大的交易發生。」
他補充表示：「萊特（Chris Wright）、柏根（Doug Burgum），以及我們雙方的能源團隊將會會面，討論是否有可能促成這項能源協議。」他所提及的萊特與柏根分別是能源部長與內政部長。（編譯：陳政一）
