中美已就 TikTok 問題達成基本框架共識：算法授權、美國用家數據委託營運

在中美馬德里經貿會談結束之後，雙方已就最受關注的 TikTok 問題達成了基本框架共識。未來兩國將以減少投資障礙、促進有關經貿合作為目的，在「充分尊重企業意願和市場規律」的基礎上，解決 TikTok 如何在美合法營運的難題。在發布會上中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤透露，TikTok 美國用家的數據和內容安全業務委託營運以及算法等知識產權的使用授權是雙方共識的重點，接下來中國政府將依法審批技術出口和授權的相關細節。

基於這番表態，TikTok 在美國的前景終於變得明晰了起來。接下來比較可能的發展就是由 TikTok 母公司字節跳動和美國投資方共同成立合資公司，新公司能透過授權使用 TikTok 的算法（但中方仍保留所有權），同時將美國使用者的數據託管給美國第三方機構（比如 Oracle）以滿足安全要求。

「交易會發生在兩家私人企業之間，但具體的商業條款已經確定。」參加會談的美國商務部長 Scott Bessent 在會後這麼說道。目前特朗普給 TikTok 的第三次寬限在 9 月 17 日後便會失效，如果一切順利的話，可能我們很快就能看到這件事的大結局了。

