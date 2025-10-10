中美角力︱特朗普：似乎已沒有理由與習近平會面 或大增對華產品關稅︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）今日（10 日）晚上表示，在中國限制稀土出口後，「似乎已沒有理由」與中國國家主席習近平會面，暗示或會取消原定於訪問南韓期間舉行的會晤。

綜合外媒報道，特朗普在社交平台 Truth Social 發文，批評中國限制稀土出口對美國工業造成影響，並稱正考慮對中國產品大幅加徵關稅。他寫道「我們目前正在計算的政策之一，是對進口美國的中國商品大幅提高關稅。還有許多其他反制措施同樣在認真考慮中。」

美中兩國今年稍早互徵關稅，引發貿易戰。雖然雙方其後在瑞士及英國舉行談判，同意逐步降低關稅，但緊張關係仍未緩解。中國近日收緊美國對稀土的進口渠道，令美方難以獲取這些難以開採、廣泛應用於電子產品、晶片、雷射等技術的金屬和磁體。

特朗普稱，中國的態度「愈來愈具敵意」，並指中國透過限制這些關鍵材料的出口，「令全世界受制」。他又說：「我沒有與習主席通話，因為沒有理由這樣做。這不僅令我感到驚訝，也令所有自由世界的領袖感到意外。」