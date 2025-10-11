中美角力︱特朗普：11.1 起對中國商品加徵 100% 關稅 關鍵軟件實施出口管制｜Yahoo

美國總統特朗普表示，美國將自 11 月 1 日起對中國進一步徵收 100% 關稅，且關鍵軟件會採出口管制。(資料圖片 / Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普表示，美國將自 11 月 1 日起對中國進一步徵收 100% 關稅，且關鍵軟件會實施出口管制。

特朗普在社交平台 Truth Social 表示，中國在貿易方面採取極強硬立場，向世界發出極具敵意的信息，稱自 11 月 1 日起，將對其生產的幾乎所有產品，甚至包括一些非其生產的產品，實施大規模出口管制。特朗普形容，此舉影響所有國家，為了應對中國這種史無前例的舉措，美國將自 11 月 1 日起對中國進一步徵收 100% 關稅，並會對所有關鍵軟件實施出口管制。

特朗普較早前表示，在中國限制稀土出口後，「似乎已沒有理由」與中國國家主席習近平會面，暗示或會取消原定於訪問南韓期間舉行的會晤。