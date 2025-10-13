中美角力｜特朗普態度軟化 稱非希望傷害中國｜Yahoo

(AP Photo/Alex Brandon)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普周末表示在中國限制稀土出口後，「似乎已沒有理由」與中國國家主席習近平會面，又宣布 11 月 1 日起對中國進一步徵收 100% 關稅，且關鍵軟件會實施出口管制，引起金融市場憂慮。特朗普今日（13 日）凌晨在社交平台 Truth Social 表示，不需要擔心中國，一切都會很好，言論立場軟化。

特朗普在帖文中說，備受尊敬的國家主席習近平不希望中國經濟蕭條，他自己亦不希望，「美國希望幫助中國，並非傷害中國！」

商務部：美方表態「雙重標準」 重申關稅戰「不願打也不怕打」

中國商務部新聞辦昨日回應美國加徵關稅 1 倍和關鍵軟件實施出口管制問題。商務部說，限制稀土是中國政府依據法律法規，以改善自身出口管制體系的正常行為。中國政策「始終秉持公正、合理、非歧視的原則立場，審慎適度實施出口管制措施。美方有關表態是典型的『雙重標準』。」

廣告 廣告

商務部批評，動輒以高關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。中方對關稅戰立場一貫，「我們不願打，但也不怕打」，敦促美方盡快糾正錯誤做法，繼續發揮中美經貿磋商機製作用，透過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。「若美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

【相關報道】

中美角力︱特朗普：11.1 起對中國商品加徵 100% 關稅 關鍵軟件實施出口管制｜Yahoo

中美角力︱特朗普：似乎已沒有理由與習近平會面 或大增對華產品關稅︱Yahoo