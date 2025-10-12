美國總統特朗普 國家主席習近平

內地就含稀土成分的產品實施出口管制後，美國總統特朗普宣布對中國商品加徵100%額外關稅，市場憂慮再次引爆中美貿易戰，股市劇烈回應。恒生指數上周五大挫462點後，夜期及港股美國預託證券(ADR)再急插，前者較現貨低水1,322點，率先失守二萬五大關。分析憧憬大市在25,000點關鍵水平有支持，惟估計大市短期仍混亂，投資者宜先行觀望。



科技股恐重災 美團ADR瀉7.4%

恒指上周累挫850點或3.1%，至26,290點。夜期上周五則收報24,968點，跌1,314點；接力的港股ADR亦普遍大挫，綜合主要ADR表現，相當於恒指今日低開逾千二點，至二萬五關邊。科技股成拋售對象，美團(3690)ADR較港低水7.4%；阿里巴巴(9988)亦較港低6.5%；小米集團(1810)低水5.7%；騰訊控股(700)亦低4.5%。

廣告 廣告

目前輪證市場仍以牛證街貨比例佔多，逾七成，收回重倉區在25,900點水平。倘今日開市即失守二萬五，則大市將上演轟烈的「屠牛記」，市場80%的牛證街貨會即時「打靶」被強制收回。獨立股評人熊麗萍認為，觀乎特朗普「對等關稅」一役，衝擊主要在於雙方持續的反制措施，因此今次100%關稅意義不大，後市關鍵在中方回應，以及兩國領袖會否在本月有會晤機會。她又認為「關稅已經唔係新嘢」，上周五港股ADR的反應或過大，大市今日插水千點後，不排除有投資者趁機會撈貨，全日跌幅有機會稍收窄，並相信25,000點水平或會有支持。

熊麗萍：跌幅有機會收窄 宜先觀望

由於大市短線仍會反覆及混亂，熊麗萍建議投資者不宜有大動作，並先行觀望，持貨者勿加注，除非指數以全日低位收市，否則亦不宜在首輪跌勢追沽；相反，若二萬五關見明顯支持，無貨者則可考慮小注博入。

特朗普今年4月初公布「對等關稅」後，恒指單日急瀉3千點爆股災，及後兩日即市再反覆低見19,260點。雖然關稅問題在後仍一直縈繞，惟指數仍反覆走高，並在約1個月後收復失地，及至本月初一度累計反彈逾8千點。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/中美貿易又起煙硝-恐插千三點-恒指25000關鍵/607895?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral