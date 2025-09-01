中老緬泰完成湄公河聯巡執法行動 將加強打擊網賭電詐

【on.cc東網專訊】中國、老撾、緬甸、泰國執法部門於上月18日至29日，圓滿完成第156次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動及系列執法交流活動。四國執法部門均表示，將進一步加大網絡賭博、電訊詐騙、製毒販毒等跨境犯罪聯合打擊力度，全力維護湄公河流域長治久安。

四國上月19日至22日共派出7艘執法艇、100多名執法隊員，採用「分段巡航+全線聯巡」、「水上執法+陸地協同」相結合的方式完成湄公河聯合巡邏執法行動任務。期間四國執法部門在緬甸萬崩召開訊息交流會，就加強訊息共享、案件協同偵辦，以及聯合打擊偷渡走私、綁架勒索、網賭詐騙等達成多項共識。中方同步對中老緬泰湄公河聯合巡邏執法駐老撾孟莫、班相果聯絡點的中方執勤分隊進行輪換，上一批執勤分隊自今年6月進駐以來，已聯合老撾、緬甸開展應急處突演練8次，組織專業訓練、雙多邊執法交流行動20次，累計檢查往來船隻100多艘次、貨物2,300多噸。

中老緬三方上月22日至29日在湄公河孟莫水域至中國景哈水域開展聯合駐訓，進一步提升聯合應對流域突發安全事件的快速反應與高效處置能力。任務結束後，緬方161艇、162艇在中方53101艇陪同下抵達雲南景洪，正式開啟對雲南省公安廳水上巡邏總隊的友好訪問。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】