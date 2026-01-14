中聯部部長訪老撾賀通倫連任 願鞏固戰略互信

【on.cc東網專訊】中聯部部長劉海星周二（13日）訪問老撾，祝賀老撾人革黨十二大成功召開和通倫再次當選人革黨中央總書記，表示中方願與老方一道鞏固戰略互信，延續世代友好，深化務實合作。

劉海星在萬象會見通倫，提到中老關係近年不斷提質升級，進入歷史最好時期。在新形勢下，中方願與老方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為遵循，將中老關係發展和命運共同體建設推向新的階段。

通倫表示，老撾黨新一屆中央領導集體高度重視發展對華關係。老方始終堅定支持中方提出的重大全球倡議，支持涉及中方核心利益和重大關切問題上的立場，願與中方全面落實好構建老中命運共同體新的五年行動計劃，推動兩黨兩國關係發展不斷取得新成果。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】