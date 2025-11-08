iHerb雙11優惠全網限時74折
中菜館「明廚」推海鮮套餐6折優惠！人均$398起食油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨（另設宵夜羊腩煲餐）
時尚中菜館明廚推出海鮮套餐優惠，兩人都可品嚐鑊氣小菜！內文即睇：
銅鑼灣與旺角都有分店的時尚中菜館明廚推出「二人海鮮套餐」及「宵夜暖胃堂食套餐」優惠，前者低至6折，人均$398起；後者人均$297起！前者食客可品嚐到油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨等多款開胃海鮮菜，想必海鮮控會非常滿意！至於後者，食客則可享古法枝竹羊腩煲、豉椒炒花甲王、馬友鹹魚蒸肉餅等大受歡迎的粵菜，超有誠意cp值超高！立即睇下文了解詳情啦！
明廚推精選二人海鮮套餐/宵夜暖胃堂食套餐優惠
位於銅鑼灣的明廚以其精緻的粵菜和新鮮海鮮聞名，推出「精選二人海鮮套餐」，套餐包含鬼火香甜粟米，油鹽焗香港火焰奄仔蟹（1隻），開邊金銀蒜粉絲蒸遊水海蝦，招牌九製陳皮骨，明廚第一炒。尤其是必食開邊金銀蒜粉絲蒸遊水海蝦，爆蒜香味搭配新鮮遊水海蝦，肉質嫩滑食到讚不絕口！套餐款款惹味又開胃，口感十足富層次，勁揼本！
至於由夜晚9時開始的「宵夜暖胃堂食套餐」，菜式則包括古法枝竹羊腩煲，冰火辣味魷魚，豉椒炒花甲王 ，豉汁蒸白鱔，馬友鹹魚蒸肉餅，脆皮鮮崩沙腩。傳統味道與現代風味交集，絕對值得一試！不過提提大家，這款套餐適用於4位，而且限於旺角分店，想試試就不要錯過啦！
【低至9折】宵夜暖胃堂食套餐 4位用｜旺角分店適用（用餐時段：21:00- 01:00）
優惠價：$297起/位（
原價：$330起/位）
【低至6折】精選二人海鮮套餐｜銅鑼灣分店（用餐時段：12:00 - 22:00）
優惠價：$796起/2位（
原價：$1,320起/2位）
明廚（銅鑼灣）
地址：香港銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈地下G8-11號舖 (地圖)
明廚（旺角）
地址：旺角上海街519號地舖（地圖）
