中菜推介2026｜35間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 人氣私房菜/鑊氣小炒店/酒店低至6折優惠

中菜推介2026｜中菜變化多，更是香港人的Comfort food，在大時大節或與家庭聚會都會首選中菜，這次Yahoo Food就推介35間高質中菜廳，當中細分親民價位、酒店中菜廳、貴價中菜廳，更有優惠價！當然也不少得推介一些隱世精緻中菜廳，以及鑊氣小炒店，務求為不同需求的你找到心水中菜餐廳。

親民價中菜推介

中菜有平有貴，很多時候平民食府更有驚喜，以下就是幾間高質的中菜餐廳，好像有潮洲菜、小炒王等等，絕對能滿足味蕾，亦能慳慳荷包。

中菜推介1.阿鴻小吃：知名人氣潮洲菜館 必食菜式推介滷水鵝片/滷水鵝肝/潮式凍馬友/煎馬友一夜情

如果是觀塘上班的大家，一定會知道阿鴻小吃的大名，這間人氣潮洲菜館在去年搬至銅鑼灣，除了供應一系列招牌滷水菜式及人氣菜式，更提供全新鑊氣小炒及小菜。無論是第一次光顧還是來了無數次，大家必點的一定是滷水鵝系列，隻選購合作多年、來自相熟農場的獅頭鵝，以確保供應穩定及質素。店內所用的滷水汁膽經過多年的反覆研究和調味，改良自傳統滷水汁，減輕藥材用量和鹹味，亦減低油膩感，令滷水汁香氣突出，卻不會搶去食材本身的味道。

阿鴻小吃銅鑼灣店

地址：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535地庫 B01號舖（地圖按此）

電話：2831 0188 / 9386 8398（WhatsApp）

店內的滷水菜式是必點美食。

中菜推介2.神燈海鮮酒家：50年歷史老字號 超特別黑松露玻璃燒鵝/阿拉斯加蟹3食/古法金錢雞

傳統中菜都可以有創意！有50年歷史的老字號神燈海鮮酒家，最近選址尖沙咀開設全新分店，必食黑松露玻璃燒鵝，3年前由神燈獨家創研，選用秘製黑松露醬及特別的黑棕鵝，打造出中西合璧的獨特風味。還有阿拉斯加蟹3食，全港首創的新派三食做法，包括活膏甲羅燒、星洲麥皮蟹腳及雞油花雕蟹身，融合懷舊與創新元素。想食傳統滋味的話，推介即燒古法金錢雞，幾近失傳的經典菜式， 神燈堅持傳統做法，限量發售。搭配自家製柚 子汁，解膩又提鮮，層次豐富的口感讓人一試難忘。

分店地址：尖沙咀亞太中心、銅鑼灣V Point、佐敦18廣場

非常創新的料理手法，散發着豐富的黑松露香氣。

中菜推介3.綠茶餐廳：內地人氣浙菜 年度BEST50中國頂級名廚做顧問+原隻烤雞低至$138

不少人回內地旅遊，都是打算到價廉物美的餐廳大吃一餐！但其實不少內地餐廳都有進軍香港，好像主打新派杭州菜的連鎖中餐廳綠菜餐廳， 餐廳更誠意邀請曾帶領多間國內外餐廳被評選為米芝蓮或黑珍珠餐廳，並被《美食與美酒》雜誌評為年度BEST50中國頂級名廚之一的名廚俞斌先生擔任綠茶香港店的首席顧問。最驚喜的是，餐廳價錢不算貴，當中招牌菜龍井烤雞只賣$138，雞皮同雞肉都料理得十分到位，而且味道帶甜，相當滋味。

分店：銅鑼灣希慎、大角咀奧海城、大圍圍方、觀塘APM

招牌菜龍井烤雞只賣$138，CP值極高！

中菜推介4.3A廚房：超浮誇中菜+即享vip房 人均$650起

多人聚會怕吵到人？荃灣私房菜的3A廚房設有多間vip房，餐廳以團餐為主，主打超浮誇中菜，每碟上枱都時都會引起大家嘩一聲！人均價錢由$650至過千元不等，不少都是以豐富海鮮為主題，色香味俱全，Like Facebook還免加一，CP值極高！

3A廚房

地址：荃灣楊屋道88號荃灣88 16樓18號舖（地圖按此）

電話：9299 9860

有不少都是海鮮菜式。

中菜推介5.功德林素食：曾入選《米芝蓮指南》必比登推介

中菜有很多款，素食亦是中菜之一，曾入選《米芝蓮指南》必比登推介的功德林素食，一向深受素食朋友歡迎，餐廳走傳統中菜路線，五福臨門8道菜盛宴可以食齊五福臨門拼盤、羊肚菌翅盅、芙蓉桂花翅、蜜汁紫菜火腿卷等。

分店：銅鑼灣Sugar＋、尖沙咀北京道一號

功德林主打傳統中式素菜。

中菜推介6.羲和雅苑：低至4折享點心放題/招牌片皮鴨

羲和雅苑作為片皮鴨名店，向來受到片皮鴨Fans喜愛，但別以為羲和雅苑只有片皮鴨食，其實餐廳有推出90分鐘限時任食點心片皮鴨放題，除了片皮鴨之外，當中包括麻辣燒賣、薑蔥牛柏葉、醬皇蒸鳳爪等多款點心，每位只是$160起，另外亦有多款不同的片皮鴨套餐，當中二人午市羲和經典中華盛宴含招牌菜羲和馳名烤鴨半隻，更低至4折起，相當抵食。

分店：尖沙咀店海運大廈、東涌東薈城名店倉

無論是2人或是4人的套餐都包括片皮鴨。

中菜推介7.弘文館：銅鑼灣精緻江南雅宴 享宮殿式美食

想享受一頓舒適且高質的中菜？在銅鑼灣廣場二期就藏着了一間主打江南雅宴的中菜「弦文館」，餐館雲集4位經驗豐富及醉心鑽研江南菜多年的名廚，一次過品嚐淮揚清燉獅子頭、酒香鰣魚、宮廷稻草扎肉等最地道正宗的江南風味。餐廳內還有珍貴的字畫與盆景收藏，確保大家享受到身、心、靈餐飲體驗。

弘文館

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期10樓（地圖按此）

電話：5686 0622

宮廷稻草扎肉選用泰州黑豬的腩肉位置製作，將稻草去皮用根部紮住豬肉，除了可以確保豬肉不會散開，同時亦能讓稻草清香的味道融入豬肉之中。底層鋪有獨家醃製的泰州春菜，增加食材鮮味。

中菜推介8.悅見：東涌全新中菜餐廳 以「港飲港食」為核心精神

在東涌全新開張的悅見以「港飲港食」為核心精神，強調對本地食材的選用、地道烹調技法的傳承。店內涵蓋多道經典與創新並重的菜式，包括百花蜜汁西班牙黑毛豬叉燒、招牌風沙脆皮雞、梅窩熟醃沙蜆、橋底避風塘香爆肉蟹等，讓人嚐到熟悉的風味同時帶來無盡驚喜。

悅見

地址：大嶼山東涌達東路18-20號東薈城6樓601號舖（地圖按此）

電話：3621 0588

橋底避風塘香爆肉蟹保證大家可以吃到啖啖滋味蟹肉。

中菜推介9.四季芬芳：蛇王芬副線 設新派點心+時令美食

講到蛇羹，不少人都會想起中環老字號蛇王芬，品牌隨時代進步，於沙田新城市開設全新年輕線品牌「四季芬芳」，傳承老香港味道之餘，更革新以新潮粵菜、點心及輕食為主打。品牌同樣有招牌蛇羹跟生炒糯米飯，另外還有海南雞扒煲仔拌麵、蛇王芬潤腸鹹水角、鹹柑桔生煎包等新派美食，與長輩聚餐又有一個新地方！

四季芬芳

地址：沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓363A號舖（地圖按此）

電話：3108 2196

四季芬芳價位親民，但跟總店一樣超足料！

中菜推介10.太二酸菜魚：內地人氣酸菜魚名店 清新版酸菜魚+多款小菜

最近北上消費成為熱潮，沒有時間北上？不要緊，在香港也可以吃到內地酸菜魚名店「太二酸菜魚」，香港店基本上跟在國內餐牌分別不大，酸菜魚不能選辣度，只能選份量大小，酸菜同樣用約需醃製約30天才能出壇的老壇子酸菜，而魚肉則選用鱸魚。除了酸菜魚，店內還有多款小食跟菜式，多人用餐都不怕只能吃酸菜魚！

分店：沙田新城市、尖沙咀K11-Art、啟德Airside、九龍塘又一城

老壇子酸菜魚 1-2人份$258 3至4人份$388 酸度跟辣度都十分平均，吃完不會感到口乾。

中菜推介11.麻辣燙：70歲女廚主理 米芝蓮推介中環川菜小店

別以為中環只有貴價餐廳跟西餐廳，主打新派川菜的麻辣燙在中環開業多年，連續11年獲得米芝蓮推介，人均2至3百即可埋單，餐廳更由年過70歲的女廚陳啟英主理，除了家常川菜，海鮮都是新鮮貨，最啱愛吃辣又愛吃海鮮的食客。

麻辣燙

地址：中環奧卑利街 7 號（地圖按此）

電話：2796 6866/2796 6766

霸王蝦球 $488 選用新鮮大蝦，辣得過癮。

中菜推介12.八十里：尖沙咀海港城270度海景川菜餐廳 首推龍蝦菜式

正為愛吃中菜的朋友跟家人預訂餐廳？推介大家可以到尖沙咀海港城八十里，餐廳能看到270度維港美景，主打海鮮川滬菜，好像和樂山辣子龍鳳呈祥、煙燻辣子通心鰻、波士頓龍蝦湯泡飯、龍蝦酥等等，絕對是慶祝生日的好選擇。

八十里

地址：尖沙咀海港城海運大廈二階OTE 201號鋪 （地圖按此）

電話：3468 5005

煙燻辣子通心鰻外脆內軟，大腸微辣開胃，十分滋味。

中菜推介13.華：週日家庭樂好去處 西九M+隱藏中菜廳

到西九無論是想參觀博物館，還是單純散散步都是不少港人的週末日常。「華」位於西九文化區M+的16樓，由於沒有太多廣告牌或指示，餐廳可以說是M+隱藏版中菜廳。華主打點心至山珍海味都有。如果想品嚐點心，推介星斑金魚餃、金沙蟹肉金網卷、油雞樅海參餃通通齊備。人數較多的，推介店內招牌松子魚跟樟茶鴨，前者炸得鬆脆可口，再淋上一層自家製的酸甜醬汁，魚肉細膩幼嫩，佐以一碗白飯，無需再多點幾道菜都足以滿足。後者以香片茶葉、甘蔗及蔗糖燻製鴨身，繼而先蒸後炸，把鮮嫩肉汁牢牢鎖住，同時保持外皮酥脆誘人。

CVIEW華

地址：尖沙咀西九文化區博物館道38號M+16樓（地圖按此）

電話：2880 5535

餐廳裝修帶着沉靜大器的中式建築之美。

中菜推介14.紅伶飯店：油麻地老字號 人氣打冷店

開業50年的紅伶飯店作為油麻地區內老字號，一向是排隊名店。餐廳曾於2022年5月宣佈結業，令不少人大呼可惜。事隔一年，紅伶飯店於2023年5月中突然宣佈「重出江湖」，新店繼續供應紅伶原有打冷菜式，如馳名滷水鵝、招牌冰鎮芥辣墨魚片等；除冷檔食品外，亦加入過百款小炒，連海鮮、煲仔菜、避風塘小菜、粥粉麵飯都有，當中特別推介煎蠔餅，蠔仔夠大隻又多汁，配啤酒超爽！

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街14號（地圖按此）

電話：3481 2020

馳名煎蠔餅份量相當巨型，蠔仔鮮甜美味，必點！

中菜推介15.大公館：荔枝角隱世中菜廳 $268食煎花膠

預算有限又想食得精緻？荔枝角大公館就是不錯的選擇，位於D2 Place10樓的大公館原先只接受會員預訂，但近年取消其規定，更加方便食客。餐廳訂價不算過高，由點心，廣東菜式及手工火鍋皆一應俱全，但最吸引還是師傅的創意小菜，保證是只此一家的美味。

大公館

地址：荔枝角長義街9號D2 Place 1期10樓A號舖（地圖按此）

電話：2743 8055

將花膠做成外脆內軟的雙重口感，配搭配以腐乳調製的有機蕃茄醬，酸甜開胃。

中菜推介16.好蔡館：一門雙傑 太子私房潮州菜

中廚界的一門雙傑，說的大概就是好蔡館跟好酒好蔡的蔡氏兄弟，做精緻名貴中菜的「好酒好蔡」深得足球明星碧咸喜愛，而位於太子的好蔡館同樣深受名人喜愛，好像大導演杜琪峯就曾經包場，宴請好友食飯。好蔡館主打家常潮州菜，中午做的是潮州麵食，晚餐是潮州私房菜，好像煎蠔餅、烚花甲、冷馬友等等，看似普通卻啖啖都是心機跟手藝，喜歡潮州菜的話，就記得不要錯過。

好蔡館

地址：太子廣東道1237號地舖（地圖按此）

電話：2215 0150

潮洲蠔烙蠔仔大小恰到好處，嚐到蛋香同時有蠔仔的鮮味。Credit：烏龍人）

中菜推介17.大圍小館：大圍人氣中菜館 必食懷舊傳統粵菜

當人人在說新派中菜時，大圍小館卻主打傳統粵菜，由點心至主菜都是現代難以找到的懷舊風味，好像冰花蛋球、懷舊蘿蔔餃、黃沙豬膶燒賣、功夫八寶鴨等等，不過保留舊有傳統美食，餐廳亦有開創不同的新式中菜。而且店內數位中菜師傅都有多年經驗，絕對是新界區必食中菜之一。

分店：大圍、元朗

冰花蛋球外層灑上一層細膩的砂糖，內層有香濃蛋漿，一啖蛋球一啖茶，好不寫意。

中菜推介18.店小二：東寶小館前員工所開 鑊氣小炒同樣出色

如果你平日喜愛不同的大排檔小炒，北角店小二一定合你心意！店家前身為知名粵菜餐廳東寶小館的員工，餐牌都是主打粵式小炒。在這兒除了有一系列東寶的招牌菜，如凍食賴尿蝦、焗魚腸，也創出不少只此一家的新菜，如改良東寶名菜風沙雞，做出十三香炸子雞，將十三種香料打成粉末，做成醃味的雞鹽，令雞肉炸來更香口，且裡外入味。

店小二

地址：北角七姊妹道14號地下A號舖(地圖按此)

電話：2893 9393

三黃雞炸得金黃juicy，伴碟上枱的豉油也是主角，以風乾雞隻時滴下的雞油調成，甜而帶雞油香。

酒店中菜推介

如果有預算一點，不少人都會想到酒店中菜，但香港酒店中菜廳數量甚多，每間風格不一，立即看看有哪間會是你心水酒店中菜廳！

中菜推介19.天外天：飽覽維港景色 升級南澳石灰岩海岸南部岩龍蝦

維港薈中菜廳除了片皮鴨有名，最近亦有新搞作，就是與南澳州政府合作，將「海鮮套餐」中升級龍蝦菜式，以秘製醬皇醬汁蒸煮，搭配爽口的金菇，吸收濃郁醬香，製作成醬皇金菇蒸南澳石灰岩海岸南部岩龍蝦；套餐同時包括多款以矜貴食材炮製的粵式佳餚，包括：姫松茸竹笙燉花膠、翡翠鮮黃耳百合炒星斑球和松露野菌帶子炆伊麵等；同時搭配南澳佳釀，包括UNICO ZELO 'Tropo' Sparkling, Adelaide Hills、SHAW+SMITH Sauvignon Blanc, Adelaide Hills 及TORBRECK The Steading, Grenache Shiraz Mourvedre, Barossa Valley，昇華用餐體驗。

天外天

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）

電話：3400 1318

大家可以品嚐用中式烹調手法料理南澳石灰岩海岸南部岩龍蝦的滋味。

中菜推介20.逸軒：與本地豬場合作 推出限定菜單

想品嚐香港的本土滋味，推介沙田帝逸酒店私房中菜廳逸軒的原味道星級饗宴，餐廳為推廣香港本土滋味及支持本地農業，特別與本地豬場華記農場攜手合作。華記豬場始於元朗八鄉，場主用心引入英國巴庫純種豬，再將其繁殖混種成出獨一無二的豬種，肉質軟腍細緻，精選菜式包括本地新鮮農場豬叉燒、瑤柱鹹蛋馬碲肉餅伴原盅豬油撈飯、五指毛桃花膠本地農場西施骨等等。

逸軒

地址：沙田源康街1號帝逸酒店2樓（地圖按此）

電話：3653 1168

叉燒都是選用華記豬場，可以品嚐到本地豬的魅力。

中菜推介21.玉：富麗敦海洋公園酒店中菜廳 超抵優惠$735起

假日想遠離繁煩囂，不怕遠的話，推介能欣賞南中國海的富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」，中菜廳由米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅主理，現推出KKday限時優惠買一送一「玉」饌精選午宴（ 原價$500/位 ，優惠價$250/位），餐單超抵食，包括心語氣泡茶、珍珠鮑魚燒賣、晶瑩鮮蝦餃、羊肚菌松露素菜餃、脆皮素鵝、芝麻叉燒酥、柚子車厘茄、金盞臘味蝦崧、油鹽水浸菜苗、鵝油鵝片撈麵，而晚餐也有買一送一優惠，餐單包括鮮蟹肉焗釀蟹蓋、太史燴蛇羹、XO醬鮮菌炒蝦球、魚湯羊腩唐生菜、紅燒脆皮乳鴿、臘味崧炒飯。

玉

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店2樓（地圖按此）

電話： 2166 7488

「玉」饗優惠盛宴 原價$1527/位 優惠價$735位 套餐包括多款名貴食材，跟家人聚餐就最抵食不過。

中菜推介22.香宮：尖沙咀米芝蓮一星中菜廳 必食炸釀鮮蟹蓋

酒店中菜廳可以說是美味的代表，想從眾多酒店餐廳找出性價比高的一間？推介連續多年獲米芝蓮一星的尖沙咀香格里拉大酒店中菜廳香宮！必食推介有香宮炸釀鮮蟹蓋配茶凍、鹽燒鮑魚、薑蔥雞絲鮑汁撈粗麵等，全部都十分有水準。

香宮

地址：尖沙咀麼地道64號香格里拉大酒店B1層（地圖按此）

電話：2733 8754

香宮炸釀鮮蟹蓋配茶凍採用時令海蟹拆肉後以椰汁及洋蔥炒香，加上雙重芝士，焗好後飽滿的蟹蓋呈誘人金黄色。（Credit：Openrice）

中菜推介23.The Praya：西環酒店新派中菜 配玩味中式Cocktail

中菜未必等於老套，如果你是新派中菜的愛好者，就不能錯過One-Eight-One酒店內的中菜館The Praya，雖然取個英文名字，但餐廳卻是穩打穩紮的中菜，當中就有酸種蔥油餅、潮式滷水牛五味、生醃本灣章紅魚等，想體驗更多？餐廳的雞味尾同樣富有中式風情，包括尖椒皮蛋、花枝椒展、川貝美等等，絕對扭轉你對中菜「老套」的印象。

The Praya

地址：西環石塘咀干諾道西181號 One-Eight-One酒店3樓（地圖按此）

電話： 3181 1666

生醃本灣章紅魚選用西貢章紅魚以日式切割方式處理魚身，放置風乾櫃三日，以自家調製的鰹魚豉油、剁椒、薑蔥等香料為醃料醃制章紅魚一小時後抹乾，在上枱前再加上味道與中式蒸魚相似的佐料，並淋上滾油。

中菜推介24.莫云：鄰近奧海城遨凱酒店中菜廳 嚐古法手工菜

鄰近奧海城遨凱酒店中菜廳「莫云」，行政總廚雷業以傳統烹調技巧糅合創意，以其巧思將潮州菜與經典粵菜相融合，當中不乏古法手工菜，好像「滿漢全席」菜餚崑崙鮑甫、潮州菜荷包鱔、鹽焗黑松露富貴雞等，為愛吃中菜的食客增添驚喜。

莫云

地址：大角咀海輝道18號一號銀海銀海坊地下G01號舖（地圖按此）

電話：2565 1822

古法崑崙鮑甫是滿漢全席的一道菜，真身是燜龍躉皮扣鮑魚，燜龍躉皮吸滿高湯精華，配以南非吉品溏心乾鮑，極為美味。

中菜推介25.唐閣：唯一米芝蓮3星酒店中菜廳

有不少酒店都有獲得米芝蓮星星的中菜廳，但要說到獲得三星米芝蓮的酒店中菜廳就少之又少。原本尖沙咀朗廷酒店唐閣與四季酒店的龍景軒同屬米芝蓮三星，但2023年後的3星米芝蓮酒店中菜廳只有唐閣奪得，唐閣的招牌菜式包括釀焗鮮蟹蓋、青芥爆日本和牛粒及三蔥爆龍蝦等。

唐閣

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓（地圖按此）

電話：2132 7898

釀焗鮮蟹蓋啖啖都是蟹肉，將蟹肉的鮮味濃縮在蟹蓋當中。

中菜推介26.萬豪金殿：金鐘中菜名店 最年青獲米芝蓮星星的粵菜大廚

雖說米芝蓮星星是給整間餐廳，但其實不少人更認為是大廚的實力影響一切。而JW萬豪中菜廳萬豪金殿，行政總廚鄧家濠（Jayson）為餐廳獲得一星時，只有35歲，是其中一位最年輕為餐廳獲米芝蓮星星的粵菜師傅。萬豪金殿在他的帶領下，主打現代粵菜，招牌菜「杏仁濃湯煎花膠」，先將花膠煎香再配上杏仁湯中，配搭大膽又美味。創新的做法亦令萬豪金殿成為金鐘最高質的中菜廳之一。

萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓（地圖按此）

電話：2810 8366

杏仁濃湯煎花膠每啖都能嚐到啖啖膠原蛋白，口感豐富。

中菜推介27.采悅軒：東涌中菜之選 優惠最多的酒店中菜

說到東涌餐廳，不少人都只會想起東薈城跟逸東邨，其實東涌喜來登酒店中就有不少餐廳，當中中菜廳采悅軒出品相當不錯，除了環境優雅，餐點質素同樣出色，推介燈影藕片、蜜餞西班牙黑毛豬叉燒、砂鍋三蔥花雕焗白鱈魚等，午市供應的點心可愛美味，近日更推出全新夏日點心及菜品迎接盛夏來臨，包括嬌娋的紫薯手袋酥和打卡必點的芝麻熊貓包，而單點菜單亮點則有開胃的話梅君子菜、消暑必備的椰汁冬瓜條、清新的酸甜草莓骨和仿真度極高的西瓜果凍，絕對不比市區其他餐廳差，而且由於位置偏遠，餐廳在各大網站長期做不同的優惠，經Openrice預訂甚至低至6折，相當抵食。

采悅軒

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓（地圖按此）

電話：2535 0028

今次推出的夏天新點，以清爽消暑為主。

中菜推介28.南坊：數碼港艾美酒店中菜廳 全新菜單低至$308起

數碼港有甚麼好食？首推數碼港艾美酒店中菜廳南坊！數碼港艾美酒店環境優美，旗下中菜廳南坊近日推出全新「盛夏滋味」六道菜晚餐，包括多款招牌美食，包括：南坊叉燒、花膠燉湯、鮑魚瑤柱燴飯等精選菜式。每位更奉送橙汁或汽水一杯。Club LM 會員、數碼港員工及商戶，以及酒店房客尊享六折優惠，折後每位只需$308 ; 非會員亦可享七折優惠，每位$352。

南坊

地址：薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店3樓（地圖按此）

電話：2980 7410

套餐包括南坊叉燒，軟腍可口，十分美味。

著名中菜廳推介

單單酒店中菜怎能滿足每位愛吃的香港人！因此坊間亦有不少高質中菜廳，有些甚至獲得多個世界獎項！

中菜推介29.六福菜館：西貢米芝蓮一星中菜廳

說到在香港食海鮮，不少人都首推西貢！想在西貢食到高質的海鮮菜館？推介連續16年都有米芝蓮一星的六福菜館，餐廳選用新鮮海鮮再加上純熟的手勢，開業多年收獲不少Fans，絕對是西貢名店。當中首推招牌椒鹽奇脆豆腐跟天婦羅桶𧐢生菜包，可以說是必點名物！

六福菜館

地址：新界西貢市場街49號（地圖按此）

電話：2792 9966

套餐包括多款海鮮。

中菜推介30.Dim Sum Library：剛完成裝修推全新創意港式點心

喜歡食點心的話，推介大家可以到全新裝修完成的Dim Sum Library。餐廳以以二十世紀初本地茶樓盛行的「提籠掛鳥」文化為靈感，重現昔日賓客攜雀共聚的場景，並創作出全新點心。當中包括地中海的西西利紅蝦製作的紅蝦腐皮卷、以春季自然氣息為靈感的香樁菜蝦餃、家鄉風味順德黃皮老虎斑餃等等。

Dim Sum Library

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場L1樓124號舖（地圖按此）

電話：3643 0088

餐廳主打精緻點心，每款都有驚喜！

中菜推介31.名廚：古天樂旗下中菜廳 傳統中菜值得試

如果是影帝古天樂的Fans，就不能錯過古生開設的名廚！餐廳時常都有不少明星名人光顧，除了有古生加持，全因店內傳統中菜做得十分不錯。近日餐廳推出Lunch Set，4位只是$1,080起，即每位$270，即可享點心跟多款名廚招牌菜餚，當中包括以第一刀新鮮梅肉去做的無花果拔絲咕嚕肉、採用上等馬友鹹魚蓉的魚香茄子煲、順德生煎雞則採用新鮮芝麻雞，以其外皮酥脆、內裏肉質鮮嫩多 汁、帶有微微花雕酒香等。另外炒飯亦一樣有來頭，以五種「蝦類食材」為核心，包括蝦籽的細膩顆粒感、蝦仁的彈牙、蝦乾的香脆、蝦米的鹹香，以及櫻花蝦的酥脆，搭配粒粒分明的炒飯基底，營造多重口感體驗。套餐更奉送精選糖水，值得一試。

名廚

地址：銅鑼灣摩頓臺5號百富中心地下及1樓（地圖按此）

電話：2870 1102

五代同堂炒飯炒得香口乾身， 口感豐富。

中菜推介32.大班樓：超難訂位餐廳！世界50入圍餐廳

要說到最難預訂的中菜廳，名人飯堂大班樓絕對榜上有名。大班樓以烹調傳統粵菜著名，除了獲得米芝蓮一星，亦登上「世界50最佳餐廳」（ The World’s 50 Best Restaurants）多次。雖然餐廳只供應套餐，而且價錢不菲，但是亦一位難求。如果有興趣但又未能訂座，這兒有個小Tips，大家不妨先打電話預留Waiting List，如果突然有吉位的時候，時間又夾得到，便有機會可以一嚐連外國人都拜服的中菜滋味。

大班樓

地址：中環威靈頓街198號The Wellington3樓（地圖按此）

電話：2555 2202

肥美的泥蟹炒得入味，鑊氣十足。

中菜推介33.新榮記：上海名人飯堂 精做家常菜

香港富豪們愛吃，從前到現在都誕生了不少名人飯堂，灣仔新榮記雖非來自香港，卻同樣吸引了不少富豪名人冒名而來。來自內地的店家以製作黃魚出名，一條魚動輒數千至一萬不等，除了黃魚以外，店內最出名就是精做家常菜，好像番薯、蘿蔔、豆腐等亦是拿最好的貨源，亦是店內招牌菜，讓最普通的食材都可以一秒變主角。

新榮記

地址：灣仔駱克道138號中國海外大廈地下及一樓（地圖按此）

電話：3462 3516/3462 3518

紅薯來自寧海高山，經嚴格挑選，每一百個才選取幾個外貌標致、個頭十足的紅薯，將之連皮都燒掉，將一個兩斤的紅薯燒至六両，而且只取紅心。

中菜推介34.壹玖捌叁1983：新派香港菜 必食$680超滑煙燻豉油雞

愛吃中菜但又想有些新創意？位於跑馬地的壹玖捌叁主廚Silas Li在英國土生土長，回港後擔任富豪私廚長達廿年。在餐廳中，他不時創作出與傳統中菜不同的擺碟或搭配，好像花雕蟹蒸蛋白配百合泡，蛋殼藏着有三層效果的幼滑花雕蟹蒸蛋白，再加入自家提煉的烤蟹油，將其鮮味提升起來，旁邊的蟛蜞蟹還被注入蟹肉濃湯，一咬就能感受到那澎湃的蟹湯滋味。另外必食的，必定是煙燻豉油雞，製作方法相複雜，先用豉油浸煮雞40分鐘，再用冰水浸住整煲雞兩個半小時，最後再用茅根跟其他香料煙燻，雞肉口感細緻，鹹香惹味，帶着微微酒香。餐廳消費不便宜，晚市人均大概二千位，如果想慳慳荷包，午市Tasting Menu $280能埋單，而且款式夠多，值得一試。

壹玖捌叁

地址：跑馬地載德街2-4號雅怡閣1樓（地圖按此）

電話：2893 3788

煙燻豉油雞必需連皮一同享用，豉油香跟煙燻香混在一起，啖啖都是無窮滋味。

中菜推介35.卅二公館：渣打銀行藏新派中菜館 地庫裝潢超打卡

要說到香港其中一間最神秘的中菜館，位於渣打銀行總行地庫的卅二公館定必為你帶來驚喜。餐廳由Maximal Concepts及得獎設計師Joyce Wang共同設計，室內設計風格完美揉合組紐約高尚工業風和港式華麗裝潢。餐廳由前文華東方中菜廳主廚李文星師傅主理，雖然餐廳已經有一定Fans，但依然希望為客人帶來驚喜，因此近日就推出一系列全新升級的單點菜餚，包括42天飼養北京片皮鴨(蘋果木燒)配特級黑魚子醬、蘋果木煙燻黑毛豬叉燒、桂花蜂蜜脆鱔球、日本酸梅奶凍配洛神花冰等等，驚喜連連！

卅二公館

地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地庫（地圖按此）

電話：2885 8688

42天飼養北京片皮鴨(蘋果木燒)配特級黑魚子醬，卅二公館招牌的蘋果木掛爐片皮鴨為基礎，加入更奢華的升級版本。師傅嚴選整隻片皮鴨中最理想的八塊部位 — 皮脆、油香、肉嫩的程度均達黃金比例 — 每件鴨肉以手工包盛載，加上魚子醬點綴，打造出一口即食的極致享受。

常見問題：

問：有甚麼中菜廳推介給預算較多的朋友？

答：壹玖捌叁晚餐人均二千元左右，主廚曾擔任多年富豪私廚......詳情按此

問：有沒有小炒店推介？

答：北角店小二主打一系列鑊氣小炒.....詳情按此

