《中華一番！極》暫停連載！ 30周年賜死曝光平行宇宙？

日本經典料理漫畫作者遇瓶頸：小當家之死卡關暫停連載，AI幫忙也沒輒網友腦洞大開！

哎呀，日本料理漫畫《中華一番！》的粉絲們最近心癢癢，原來作者小川悦司在2026年1月15日透過X宣布續作《中華一番！極》從1月16日起暫停連載，要到1月30日才恢復。

他坦言因為劇情把主角劉昴星（小當家）寫死，陷入創作泥沼，連求助AI都沒好點子。這消息一出，讀者們炸鍋，有人笑說「小當家復活術來了」，有人擔心「故事要爛尾？」。

小川悦司1958年生於大阪，從1995年開始連載《中華一番！》，講小當家學廚藝冒險的故事，1997年動畫版紅遍亞洲，台灣也超愛。2017年他推出續作《中華一番！極》，

劇情更黑暗嚴肅，2025年滿30週年時，故事到第182話，小當家在賭命料理對決落敗，被賜死跟朋友道別。這發展讓作者自己也意外，去年12月31日他在X說「沒想到會這樣」，求AI給後續建議，但AI方案不滿意，讓他卡關。這暫停是為了思考劇情方向，1月30日復更時會連發第193話「愛的歸結」和第194話「少年時代的面容」，聽起來像要給小當家轉機。

網上討論熱烈，有人猜「AI建議復活？」，有人感慨「小當家死太突然」，作者的創作困境像粉絲的集體腦補大賽。據產經新聞，小川過去也遇過瓶頸，但這次因主角死而卡，讓人好奇怎麼圓回來。日本漫畫界類似暫停常見，如《獵人》富堅義博因健康頻休，但小川這次是純劇情問題。希望他靈光一閃，讓小當家重生，繼續廚藝冒險。

Japhub小編有話說

哈哈，這小當家之死卡到作者求AI，簡直像漫畫劇情！你猜他怎麼復活？留言你的腦洞，我們一起等1月30日大結局，期待小當家王者歸來～

