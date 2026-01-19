曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
《中華一番！極》暫停連載！ 30周年賜死曝光平行宇宙？
日本經典料理漫畫作者遇瓶頸：小當家之死卡關暫停連載，AI幫忙也沒輒網友腦洞大開！
哎呀，日本料理漫畫《中華一番！》的粉絲們最近心癢癢，原來作者小川悦司在2026年1月15日透過X宣布續作《中華一番！極》從1月16日起暫停連載，要到1月30日才恢復。
他坦言因為劇情把主角劉昴星（小當家）寫死，陷入創作泥沼，連求助AI都沒好點子。這消息一出，讀者們炸鍋，有人笑說「小當家復活術來了」，有人擔心「故事要爛尾？」。
小川悦司1958年生於大阪，從1995年開始連載《中華一番！》，講小當家學廚藝冒險的故事，1997年動畫版紅遍亞洲，台灣也超愛。2017年他推出續作《中華一番！極》，
劇情更黑暗嚴肅，2025年滿30週年時，故事到第182話，小當家在賭命料理對決落敗，被賜死跟朋友道別。這發展讓作者自己也意外，去年12月31日他在X說「沒想到會這樣」，求AI給後續建議，但AI方案不滿意，讓他卡關。這暫停是為了思考劇情方向，1月30日復更時會連發第193話「愛的歸結」和第194話「少年時代的面容」，聽起來像要給小當家轉機。
網上討論熱烈，有人猜「AI建議復活？」，有人感慨「小當家死太突然」，作者的創作困境像粉絲的集體腦補大賽。據產經新聞，小川過去也遇過瓶頸，但這次因主角死而卡，讓人好奇怎麼圓回來。日本漫畫界類似暫停常見，如《獵人》富堅義博因健康頻休，但小川這次是純劇情問題。希望他靈光一閃，讓小當家重生，繼續廚藝冒險。
Japhub小編有話說
哈哈，這小當家之死卡到作者求AI，簡直像漫畫劇情！你猜他怎麼復活？留言你的腦洞，我們一起等1月30日大結局，期待小當家王者歸來～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 小時前
中年好聲音4 ｜音樂製作人羅陽被海兒嚇到甩Beat兼發呆 肥媽沒好氣：你未見過靚女咩？
現年43歲的可愛音樂製作人羅陽，羅陽演唱《頭髮亂了》大晒假音及驚人節拍感，跳舞時又大送心心，氣氛一流；期間海兒撳燈「現身」後Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長
男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Jay Park 新男團 LNGSHOT 是誰！怪物新人起底
Jay Park朴宰範旗下的More Vision公司的男團 LNGSHOT日前正式出道，推出新專輯《SHOT CALLERS》，以強烈的HipHop風格與創作實力，出道短短幾天便成為網絡熱話，成為2026年度怪物新人！隊長OHYUL本名權吳律，2006年1月21日出生，是組合中的隊長，出生於韓國的他曾通過 YG、JYP及KOZ 等娛樂公司的選拔，並在 KOZ 當過一段時間的練習生，與男團 BOYNEXTDOOR 雲鶴是翰林藝高的同班同學。來自釜山的 RYUL 是團內的RAP擔當，在參加《Show Me The Money 11》期間被經紀公司挖角，後來也曾參與饒舌節目《Rap: Public》，因為外型被指似足水晶男孩的殷志源，令人留下深刻印象。隊內主舞 WOOJIN 出道前曾擔任 Jay Park《Gimme A Minute》的伴舞，在出道專輯中不只參與歌曲創作，更親自投入編舞創作， Jay Park 曾大力稱讚 WOOJIN 是「努力家」，總是竭盡全力展示自己的技能和天賦。韓法混血的LOUIS只有16歲，是團隊忙內，精通韓文、英文、法文與西班牙文四種語言，身高 186 公分的他ELLE.com.hk ・ 1 天前
《仁王3》驚喜確認1月29日試玩版上線！存檔可接正式版繼續玩
日本遊戲廠商光榮庫特摩旗下的戰國動作遊戲《仁王》系列一直以來都受到了許多玩家們的歡迎，紛紛沉溺於困難，但又總能給人超多成就感的遊戲世界之中。轉眼間，距離上一部系列作《仁王2》2020 年發售也已經 6 年過去了，也讓全球玩家們在這段時間中都不斷期待著《仁王3》的到來。而昨（15）天《仁王3》官方驚喜宣布，原定於 2 月 6 日正式推出的《仁王3》在上市前夕還會搶先推出遊戲試玩版，而且試玩版的進度也能直接繼承到正式版中！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 6 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 49 分鐘前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 7 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃 塞內加爾逆轉勝摩洛哥
非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。Yahoo 體育 ・ 5 小時前