優才書院教員北上教學照片曝光
中華鈕扣70年歷史今結業 港製貝殼鈕搶手 「香港製造業無得返轉頭」｜多圖｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】自 50 年代立足深水埗的中華鈕扣提早於今日 (10日) 結業，見證本港式微的紡織成衣製造業。連日來不少市民趕到基隆街，選購買少見少的貝殼鈕，老闆香先生與兩名店員忙着分裝鈕扣及處理舖內具歷史價值的工具。他抽空接受《Yahoo! 新聞》訪問指時裝潮流轉變，鈕扣需求早自九十年代下跌，因年事已高才決定結業，以平常心面對，未有太多不捨。此時在舖頭工作 40 年的員工伸過頭來補充：「我哋不卑不亢。」
雲母殼鈕最貴 香港製造質素一流
中華鈕扣結業消息自 8 月初在社交媒體 Threads 和 Facebook 傳開，吸引不少市民到其基隆街門市選購各式鈕扣，其中最受歡迎是帶溫潤珍珠光澤的貝殼鈕，原材料取自雲母殼、螺殼、鮑魚殼等等貝類，經打磨成鈕，有等級之分。香先生最喜歡的是價值最高的雲母殼，指着包裝盒上「一級品質」的文字說「最靚嘅就寫 Made in Hong Kong」。他又拿出「西施腳鈕」介紹，指甲般大小的鈕扣表面有一條反光線，每顆反光位置不同，背面打磨出一個單孔穿線位，「咁細粒你話幾難造吖」。
舊式工具亦吸引客人目光，例如將鈕倒入袋的鐵皮闊腳漏斗、換上紅色膠盤的金屬秤，以及分別挖有 144 及 864 個凹槽的木盤。香先生介紹 144 顆鈕為之一「籮」，將大推平鈕倒進木盤晃動，填滿每個凹位便數出一籮和六籮鈕，免去逐顆數的麻煩和誤差。
昔日通州街設廠產貝殼鈕、椰子殼鈕
香先生的父親在 50 年代創立中華鈕扣，最先在通州街設立鈕扣廠，除了生產貝殼鈕，亦有造牛角鈕、椰子殼鈕、膠鈕等等，有內銷亦有出口，並在 1958 年購入基隆街舖位自設門市。香先生 18 歲時來港成為公司新力軍，由學用算盤、「包藥」開始，即是用紙包好鈕扣。直到 70 年代膠鈕流行，香家索性關閉鈕扣廠，由日本進口膠鈕，公司亦正式交由香先生接手。他指門市所售的膠鈕都從日本「象牌」進口，最好賣的是「24號光身」西裝鈕，「藍色係警察制服膊頭粒膠鈕，軍綠色嗰啲越戰嘅時候賣最多」。
製衣業式微 十年前存貨仍未賣清
不過製衣業在 80 年代北上，「以前青山道、觀塘啲廠買得多，一到 90 年代走晒」，南昌街、基隆街的拉鏈舖、鈕扣配件舖相繼結業。中華鈕扣的舖位為自置物業，雖不致倒閉，但只剩小型製衣廠和散客來買貨，生意一落千丈，即使近十年都沒有再入貨，仍有大量鈕扣待售，連「象牌」都在 5 年前結業。香先生亦指出時裝潮流轉變，「你件 T-shirt 有無鈕吖」，坦言近年每日營業額只有幾十元，自結業消息傳開，不少人來買鈕收藏，幾日就做了一年生意額。
「香港製造業無得返轉頭」
採訪當日，兩位香先生的老朋友也在舖頭聊天，指著塞在一旁的麻雀枱笑言「平時我哋喺度開枱㗎」。其中退休牛仔褲廠東主吳先生嘆謂，時代轉變不可強求，「無得可惜㗎，你唔夠人哋競爭，香港製造業無㗎啦，返唔到轉頭」。他原先在珠海和澳門有兩間廠，執笠時最不捨得只有員工，認為自己是幸運一代，「我 16 歲去打工做到變老闆，嗰時賣卡片都可以開間公司，捱得到出人頭地。依家咩都無得做，邊有得出人頭地？畀間舖你唔使交租，你都唔知可以做咩生意。」
魚缸清空 招牌送保育人士
香先生附和說原想找人頂手，惟無人願接手，他才決定光榮結業，退休湊孫。原定本月 15 日結業，後來提早到 10 號交鎖匙。除了將鈕扣半賣半送，他養在舖內的大批神仙魚都已經送人，部份工具和舊物則送予客人或送電視台當作道具，木造招牌也將在不日拆卸，交保育人士收藏。告別逾半世紀的基地，香先生說沒有不捨，以平常心面對轉變。
顧客嘆造衫之城不再
比起老闆，顧客更不捨得。其中一位客人 Heidi 說以往在外國居住，每次回港都會到深水埗挑選縫紉材料，眼見布行和鈕扣行一年比一年少，「十幾年前都仲有好多攤檔，而家都無晒，有啲傷感。深水埗無晒嗰種做衫嘅氣氛，好可惜」。她特意趕來買定存貨，更買到罕見的雲母孖鈕，打算用來造婚紗。另一位不願上鏡的居港外國人也指深水埗的縫紉材料行越來越少，她曾聽朋友介紹北上羅湖買布，但只買過一次，隔幾個月再去同一商場，縫紉材料執剩一間，取而代之的是按摩店。她對本地材料行越來越少感到傷感，嘆網購不能取代親手選購，「我在香港學習縫紉⋯⋯或許我的興趣也無法繼續。」
