中菲合作遣返重要紅通人員 涉案達9.7億人民幣

【on.cc東網專訊】中國駐菲律賓大使館周四（11日）通報，中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截並遣返一名涉嫌職務犯罪的重要紅通人員。

據通報，今次被遣返的紅通人員郝某，其涉案金額高達約9.7億元人民幣（約10.7億港元）。華駐菲使館形容，這是中菲執法合作取得的又一積極進展。

華駐菲使館周三（10日）另發布消息，中國駐菲大使井泉當日到任拜會菲外長拉札羅。井泉上周六（6日）抵達馬尼拉履新，並於周二（9日）向菲外交部部長助理兼禮賓司司長佩蘭尼達遞交國書副本。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】