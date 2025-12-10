中藥檢測中心明起分階段服務 團體可預約參觀戶外藥用植物園

【on.cc東網專訊】政府推動中醫藥發展，而衞生署轄下政府中藥檢測中心永久大樓明日(11日)起分階段投入服務，而大樓的戶外藥用植物園「神農本草園」，由明天起將開放予團體免費預約參觀。

新大樓引進高端科技和器材，進一步提升中藥檢測方法及中藥標準開發能力，助力香港中醫藥全方位高質量發展，而率先啟用的中藥標本館將展出約3,500份中藥標本，包括多份國家贈予香港的珍貴中藥標本。

衞生署指政府中藥檢測中心於2017年成立，致力為中藥建立國際認可的參考標準及檢測方法，並透過技術轉移分享成果，幫助業界應用先進技術提升產品質素和加強生產質量控制。新大樓啟用後，將可以更集中和高效地運用資源，進一步促進香港中藥品質提升，並加強本港與海內外的合作交流，高質量推進中醫藥走向國際。

廣告 廣告

檢測中心永久大樓位於將軍澳百勝角路3號，毗連香港中醫醫院，同屬香港中醫藥發展的兩大旗艦機構。

衞生署轄下政府中藥檢測中心（檢測中心）永久大樓明日（十二月十一日）起分階段投入服務。圖示檢測中心永久大樓的大堂。

衞生署轄下政府中藥檢測中心（檢測中心）永久大樓明日（十二月十一日）起分階段投入服務。圖示檢測中心內的中藥標本館，館內展出約3 500份標本。

衞生署轄下政府中藥檢測中心永久大樓明日（十二月十一日）起分階段投入服務。圖示由國家藥品監督管理局贈送，來自全國不同產區的常用及珍稀貴細中藥標本。

衞生署轄下政府中藥檢測中心永久大樓明日（十二月十一日）起分階段投入服務。圖示戶外藥用植物園——「神農本草園」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】