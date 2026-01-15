中藥檢測中心永久大樓有超過1萬份中藥標本。

政府中藥檢測中心永久大樓上月起分階段投入服務，衛生署助理署長(中醫藥)方浩澄表示，大樓啟用能加強本港中醫藥走出國際的「橋頭堡」作用，未來會與大學合作，包括展開專題研究和讓學生使用設施。攝影：周令知

毗鄰香港中醫醫院的大樓內，設有7間中藥標本館，目前合共有逾萬份標本，當中部分展館會展出3,500份標本，包括國家藥監局贈予的中藥標本。中藥標本館、標本實驗室和「神農本草園」，未來將以團體預約形式開放予公眾參觀，而中心開放一個月已有逾30個團體到訪參觀。方浩澄解釋為免影響標本儲存，故每團上限訂為25人以控制人流，營運初期亦會按需要向公眾提供導賞服務。

可了解中藥全生命周期

衛生署中醫藥規管辦公室政府中藥檢測中心科學主任(醫務)王盛洲說，植物和藥材標本分別能夠展示藥材「原植物」、中藥「原藥材」的形態，連同種植約180種植物的「神農本草園」，可令參觀者了解中藥的全生命周期。他又稱，中心位處的將軍澳背山面海較潮濕，不利藥材存放，因此早前與建築署合作規劃展館，其中5個國家贈送的標本以博物館級數、具高密氣度的「全天候展櫃」儲存，控制濕度在50%、溫度維持攝氏20度以下，亦會調節展館光線。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004006/中藥檢測中心標本館供參觀-盼加強港橋頭堡作用?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral