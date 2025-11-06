焦點

雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！

Yahoo新聞

中資零售商賣「性愛娃娃」引發風波 法國政府要求歐盟調查 Shein

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
Shein 售賣涉嫌兒童色情玩偶的風波持續多日，本周一（3 日），示威者在其位於巴黎 BHV 百貨公司的全球首間實體店外抗議。(Photo by Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)
Shein 售賣涉嫌兒童色情玩偶的風波持續多日，本周一（3 日），示威者在其位於巴黎 BHV 百貨公司的全球首間實體店外抗議。(Photo by Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)

中資網上「快時尚」零售商 Shein（希音） 涉嫌售賣兒童色情玩偶及武器，在法國引起強烈反響。法國政府今日（6 日）向歐盟施壓，要求對方展開正式調查。法國外長巴羅直指，Shein 已明顯違返歐洲法規，歐盟委員會必須採取行動，不能再等。

網站法國被封 Shein 面臨巨額罰款

法國政府早前已封鎖了 Shein 的網站，直至完成檢討及加強第三者賣家在其網站的運作，而 Shein 本身已停售涉事玩偶。法國財政部長 Roland Lescure 及數碼部長 Anne le Henanff 已去信歐盟技術、主權、安全民主執行副主席 Henna Virkkunen，表示法國已向歐盟及各成員國發出 Shein 嚴重違法行為的警示，警告類似風險可能發生於其他歐盟國家。

廣告

歐盟委員會證實收到法國政府的信函，會評估及決定下一步行動。根據歐盟的《數碼服務法》，Shein 屬於非常龐大的網上平台，歐盟委員會有權對其潛在違法行為作出調查，一旦指控成立，受查的企業最高可被處罰相當於全球營業額的 6% 罰款。與此同時，法國政府亦正針對其他網上零售平台展開調查，包括同樣來自中資的 Temu 和 AliExpress（速賣通）。

去年九月，Shein 被英國傳媒質疑出售武器。 （LBC）
去年九月，Shein 被英國傳媒質疑出售武器。 （LBC）

到底引發今次風波的玩偶如何「色情」？傳媒引述法國消費者權益機構 Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control 在一份聲明中指出：「根據網上描述及玩偶的分類，很難令人不相信其兒童色情的性質。」該機構其後向法國執法當局舉報，觸發更多人關注。

開張日數百人示威 二百防暴警戒備

「兒童色情玩偶」風波剛好爆發於 Shein 在巴黎的首間實體店開張大日子。雖然醜聞纏身，大批消費者昨日在店外排隊輪候，同時亦有數百示威者在商店所在的 BHV 百貨公司門外抗議，有二百多名防暴警察在場戒備。

BHV 東主 Frederic Merlin 承認，是次醜聞一度令他考慮終止與 Shein 的合作，但 Shein 的主席鼓勵他繼續。他指出，在 BHV 的 Shein 分店所售賣的都是 Shein 的自家品牌，沒有第三者產品。Shein 發言人周二向法國電台宣稱，店方已停止銷售涉事玩偶，並將「成人用品」分類下架。

Shein 近年也曾捲入勞工權益醜聞，英國媒體 Channel 4 在 2022 年的偵查報道揭露，Shein 的供應鏈工人平均每製造一件產品，只能取得 0.03 英鎊（港幣約 0.3 元）工資，他們要每日工作十六小時，每月只有一日休假，甚至沒有。

雖然醜聞纏身，Shein 的巴黎實體店開張當日客似雲來。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
雖然醜聞纏身，Shein 的巴黎實體店開張當日客似雲來。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
Shein 的全球首間實體店設於巴黎 BHV 百貨公司六樓。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
Shein 的全球首間實體店設於巴黎 BHV 百貨公司六樓。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
Shein 實體店開張當日，有大批防暴警察在場戒備。 (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)
Shein 實體店開張當日，有大批防暴警察在場戒備。 (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)
一名示威者趁 Shein 實體店開張當日入店抗議，被保安人員押走。. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)
一名示威者趁 Shein 實體店開張當日入店抗議，被保安人員押走。. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)
11

其他人也在看

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。

BossMind ・ 23 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀

28Hse.com ・ 1 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院

恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院

百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。

BossMind ・ 2 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰

李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰

前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家

細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家

陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷

傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷

在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳

香港動物報 ・ 23 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！

岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！

10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！

Japhub日本集合 ・ 1 天前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threads

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
宮古站午間黑熊閒逛驚魂！ 岩手熊親子市區郊遊內幕！

宮古站午間黑熊閒逛驚魂！ 岩手熊親子市區郊遊內幕！

11月1日中午，宮古市中心熱鬧非凡，誰知宮古站外一隻黑熊悠哉登場，網民po的照片顯示牠慢吞吞逛街，市民慌忙閃避，有人喊「快跑！」。

Japhub日本集合 ・ 4 小時前
林明禎日本食極唔肥　Big爆小背心

林明禎日本食極唔肥　Big爆小背心

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有

東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍

康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍

大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴

28Hse.com ・ 1 天前