中資零售商賣「性愛娃娃」引發風波 法國政府要求歐盟調查 Shein

Shein 售賣涉嫌兒童色情玩偶的風波持續多日，本周一（3 日），示威者在其位於巴黎 BHV 百貨公司的全球首間實體店外抗議。(Photo by Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)

中資網上「快時尚」零售商 Shein（希音） 涉嫌售賣兒童色情玩偶及武器，在法國引起強烈反響。法國政府今日（6 日）向歐盟施壓，要求對方展開正式調查。法國外長巴羅直指，Shein 已明顯違返歐洲法規，歐盟委員會必須採取行動，不能再等。

網站法國被封 Shein 面臨巨額罰款

法國政府早前已封鎖了 Shein 的網站，直至完成檢討及加強第三者賣家在其網站的運作，而 Shein 本身已停售涉事玩偶。法國財政部長 Roland Lescure 及數碼部長 Anne le Henanff 已去信歐盟技術、主權、安全民主執行副主席 Henna Virkkunen，表示法國已向歐盟及各成員國發出 Shein 嚴重違法行為的警示，警告類似風險可能發生於其他歐盟國家。

歐盟委員會證實收到法國政府的信函，會評估及決定下一步行動。根據歐盟的《數碼服務法》，Shein 屬於非常龐大的網上平台，歐盟委員會有權對其潛在違法行為作出調查，一旦指控成立，受查的企業最高可被處罰相當於全球營業額的 6% 罰款。與此同時，法國政府亦正針對其他網上零售平台展開調查，包括同樣來自中資的 Temu 和 AliExpress（速賣通）。

去年九月，Shein 被英國傳媒質疑出售武器。 （LBC）

到底引發今次風波的玩偶如何「色情」？傳媒引述法國消費者權益機構 Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control 在一份聲明中指出：「根據網上描述及玩偶的分類，很難令人不相信其兒童色情的性質。」該機構其後向法國執法當局舉報，觸發更多人關注。

開張日數百人示威 二百防暴警戒備

「兒童色情玩偶」風波剛好爆發於 Shein 在巴黎的首間實體店開張大日子。雖然醜聞纏身，大批消費者昨日在店外排隊輪候，同時亦有數百示威者在商店所在的 BHV 百貨公司門外抗議，有二百多名防暴警察在場戒備。

BHV 東主 Frederic Merlin 承認，是次醜聞一度令他考慮終止與 Shein 的合作，但 Shein 的主席鼓勵他繼續。他指出，在 BHV 的 Shein 分店所售賣的都是 Shein 的自家品牌，沒有第三者產品。Shein 發言人周二向法國電台宣稱，店方已停止銷售涉事玩偶，並將「成人用品」分類下架。

Shein 近年也曾捲入勞工權益醜聞，英國媒體 Channel 4 在 2022 年的偵查報道揭露，Shein 的供應鏈工人平均每製造一件產品，只能取得 0.03 英鎊（港幣約 0.3 元）工資，他們要每日工作十六小時，每月只有一日休假，甚至沒有。

雖然醜聞纏身，Shein 的巴黎實體店開張當日客似雲來。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)

Shein 的全球首間實體店設於巴黎 BHV 百貨公司六樓。 (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)

Shein 實體店開張當日，有大批防暴警察在場戒備。 (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)