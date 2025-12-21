宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
中都重劃區房價4字頭 信義房屋：具潛力
[NOWnews今日新聞] 高雄近年受惠科技業進駐，左營、楠梓及高大特區，房價已出現明顯漲幅，而位於三民區的中都重劃區，因發展不久，房價維持4字頭水準，是具備潛力的新興區段；信義房屋專家表示，由於鄰近美術館特區與高雄車站，加上低密度開發與高綠覆率環境，中都重劃區被稱為「北高雄第二個美術館特區」，是北部客較少關注的寶藏重劃區。
信義房屋高一區協理周清源表示，中都重劃區有三大優勢，第一，中都重劃區的地理位置佳，位於北高雄，鄰近美術館生活圈，西鄰柴山與高雄港方向，南接高雄火車站商圈，兼具地理特色、交通機能與生活品質。
第二，中都重劃區綠覆率高，有一個占地12.6公頃的中都濕地公園，兼具自然生態、調節水源，供居民休憩，第三則是受惠鐵路地下化與輕軌建設，距離火車站、捷運站、輕軌站皆僅需5分鐘，又有腳踏車步道往北可至蓮池潭、往南至愛河旗津，基礎設施健全。
信義房屋中都店專員劉嫻嫻表示，中都重劃區最大的優勢在於「過一條橋就是美術館特區，但新成屋房價卻明顯親民」，美術館特區發展逾20年，已成為高雄豪宅指標區，但目前幾乎沒有新案供給，部分錯過早期進場時機的購屋族，轉而將目光投向鄰近的中都重劃區。
劉嫻嫻說，目前中都重劃區新成屋屋齡約1至2年，區內已有10多棟住宅大樓，成交單價約落在每坪40至50萬元之間，主力產品以中小坪數大樓為主，兼顧首購與換屋需求。
此外，生活機能也逐步成形，已有全聯福利中心、超商、電動機車換電站進駐，YOUBIKE站點設置密集，日常通勤與短程移動便利，區內並規劃兩棟社會住宅，其中一棟已完工，有助於區域人口進駐與生活機能成熟。
劉嫻嫻觀察，目前購屋族群以自住為主，不少來自美術館特區的換屋族，考量屋齡老化，希望尋找屋齡較新的大樓產品，選擇就近移居中都重劃區；另一部分則是看好區域未來10至20年的發展潛力，提前布局的置產型買方。
她觀察，在市場相對冷靜的氛圍下，中都重劃區以親民房價、優質環境與鄰近成熟核心區的條件，逐步累積市場能見度，並持續有自住成交，顯示購屋族對區域長線發展具備信心。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／板橋江翠北側晚上黑麻麻？房仲揭「靜謐人居」吸引力
房市／龍科三期擴建將報核 信義房屋觀察楊梅詢問度增
房市／智慧無人機載具中心落腳楊梅 添產業動能
其他人也在看
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
克林頓、安德魯、傑克遜……新公開的愛潑斯坦檔案及照片涉及哪些名人
US Department of Justice愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合照 美國司法部已公開與傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的首批文件。 這些文件包括照片、影片及調查資料。美國國會通過法律要求在週五（12月19日）前完整公開檔案。 然而，民主黨與部分共和黨人指責司法部（DOJ）違反法律義務，因司法部表示無法在期限內釋出所有文件。數千份檔案中許多細節也被大量塗黑。 首批檔案中包含多位知名人士，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價
BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接
前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」
居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。  am730 ・ 2 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 16 小時前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「精緻窮」是什麼？人前全身名牌，人後卻負債！7大精緻窮「假奢華生活」特徵，是在刷存在與認同？
社交媒體上每個人似乎都過著光鮮亮麗的生活，然而有些看似奢華的背後，其實藏著許多不為人知的經濟困境。「精緻窮」正是這樣一個新興的社會現象，許多人為了在網上「炫富」不惜成為月光族，甚至負債累累，似乎只有透過花錢才能找到存在感與認同感。以下即揭開7大精緻窮特徵，看看你是否在無意中也成為了「精緻窮」族群！Yahoo Style HK ・ 1 天前
游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡
【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北上消費加上年輕人唔幫襯 街市冬至生意少一半 雞檔減入貨量
【on.cc東網專訊】冬至做冬親朋好友團圓聚會，有的外出用餐，有的下廚露兩手煮番兩味。東網記者今日(21日)冬至正日中午時分到九龍城街市視察。檔主表示受北上消費影響，加上年輕人不會光顧，生意減少一半。有雞檔選擇減少入貨量約1成多。記者亦有訪問街坊，有市民預算1,on.cc 東網 ・ 10 小時前