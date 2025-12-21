中醫藥發展藍圖有利治療 鍾志豪：將增加中醫診所

中醫藥發展專員鍾志豪

政府早前公布《中醫藥發展藍圖》，推動中醫藥全方位發展，包括制定優勢病種清單及臨床指引等20項措施。中醫藥發展專員鍾志豪稱，短期目標為透過藍圖令市民知道有哪些病，看中醫或中西醫協作更有效果，長遠則是推動中醫版慢病共治計劃，同時會增加或擴大部分中醫診所。

鍾志豪及中醫醫院行政總監卞兆祥昨出席電視台節目時表示，當清單制定後市民可更清楚哪些病看中醫或中西醫合作治療更好。鍾志豪以慢性痛症舉例，「都市人都會有頸痛、肩膀痛、腰痛，現在很多臨床實證，針灸是非常有療效。還有很多不同分科疾病，例如婦科；有些朋友有更年期綜合症，或是兒科專注力相關(病症)。」他補充，若中西醫在醫健通互通普及後，可圍繞這些病，逐步推中醫版慢病共治計劃。

鍾志豪又透露，目前當局正思考中醫若要收醫療券等，必須使用醫健通；但計劃將不會在明年推出。另外，現時18間中醫診所暨教研中心將會增加數目或擴展，除了因為需求增加，亦為提升中醫師執業後的培訓。鍾志豪指出：「空間要大一點；我們可能會在有新發展區的地方先找；容易找地方，人口亦都多，(北部都會區)都是考慮之列。」

此外，《藍圖》亦要求提升中藥標準，在「國標」及國際標準以外，採用「港標」。鍾志豪表示：「(國標)是證明這種藥是真還是假，好還是不好。一條人參到底是一星人參還是五星人參。在這方面『港標』想再做多點工夫。」鍾志豪稱，香港在於以DNA檢測中藥屬於領先，「我們的方法被很多海外藥典，包括美國藥典所引用。」他又指，現時本港一般採用的是「國標」，即符合基本標準，而「港標」的要求將會更高。

