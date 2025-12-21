中醫藥發展 短期訂優勢病種清單

【on.cc東網專訊】《中醫藥發展藍圖》內容有47項短、中、長期措施。中醫藥發展專員鍾志豪表示，短期目標訂優勢病種清單，令市民知道哪些病，看中醫或中西醫協作更有效果。他指，慢性痛症包括頸痛、肩膀痛、腰痛就是其中一個例子，現在很多臨床實證，證實針灸是非常有療效；另外很多不同分科疾病，婦科更年期綜合症、或兒科專注力相關的，看中醫或中西醫合作，治療更好。

鍾志豪今日(21日)在電視節目上表示，若中西醫醫健通互通普及後，可圍繞優勢病種逐步推中醫版慢病共治計劃，中醫收醫療券不會明年推出。他又指，現時18間的中醫診所暨教研中心會增加數目或擴展，以提升中醫師執業後的培訓工作。

對於提升中藥標準，採用「港標」而非「國標」。鍾志豪解釋指，現時本港一般採用的是國標，即符合基本標準，港標要求會更高。他稱，國標是證明這種藥是真還是假，而藥的優劣等級是港標想再做多點工夫，「一條人參，到底是一星人參，還是五星人參」。他又指，本港的檢測技術領先，檢測方法被很多海外藥典，包括美國藥典所引用。

