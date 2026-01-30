獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
中醫角度看小兒食積與脾胃調理
撰文: 基督教家庭服務中心-香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區) 註冊中醫師周家頌
「醫師，我的孫兒近日不願吃飯，晚上不能安睡，我很擔心啊…….」婆婆甫坐下便愁眉不展地訴說四歲孫兒峰峰（化名）的情況。
峰峰平日活潑好動，家長為了安撫峰峰情緒及方便照顧，不時讓他吃零食、冷飲。最近一周卻見峰峰胃口明顯減退，吃兩口飯便說飽，常覺腹脹不適，夜裡不但磨牙、輾轉反側，偶爾還會哭鬧，家人更察覺他口氣酸臭。筆者按望聞問切四診仔細觀察，確認這屬於典型「食積」證型。
在日常門診中，小兒食積個案十分常見。在中醫角度，脾胃為「後天之本」，脾主運化，胃主受納，兩者相輔相成，轉化飲食為孩子成長所需營養。孩子脾胃功能尚未完全發育，若飲食不規律、過量或常吃油膩，尤其是零食、含糖飲品等，稍一不慎，便會引致脾胃「工作過勞」，出現消化不良、食慾不振等問題，甚至影響生長發育。
孩子年幼，未必能清楚表達身體不適，因此家長日常可從以下多方面觀察，及早察覺食積或脾胃失和傾向。
口氣──平日清新，突然持續出現酸臭或異味；
排便──正常大便應成形、排便規律；若出現便秘、大便難聞，或有未完全消化的食物殘渣，皆提示腸胃消化功能受影響；
舌苔──健康舌苔多為薄白，若舌苔變得厚膩、顏色偏黃或白而黏膩，常與食積或濕滯有關；
睡眠──脾胃和臟腑氣機調暢，孩子多能睡得安穩；當夜間頻頻驚醒、磨牙、哭鬧，甚至揚手翻身不寧，往往反映體內積滯或不適。
中醫治療小兒食積，多講求「消食導滯、健脾和胃」，配合生活習慣調整。內服中藥常見選用雞內金、山楂、陳皮等藥材，消食化積，理氣和中，兼顧脾胃運化功能的恢復。同時，孩子服藥期間應避免油膩或難消化食物，可選擇米粥、蒸蛋和熟蔬菜等易消化食物，讓脾胃得以「輕裝上陣」。
除內服中藥，小兒推拿對於改善食積也扮演重要角色。每日一次約十分鐘推拿，可幫助孩子改善脾胃功能、疏理氣機，也可舒緩孩子腹部緊張感，放鬆身體，幫助入眠，以下為常用手法。
摩腹──掌心於腹部順時針方向輕柔打圈約三分鐘，促進腸胃蠕動，有助消化排便；
推脾經──沿左手拇指往手腕方向反覆推動，約二百次，可強健脾胃；
揉板門──在手掌拇指下方厚肉處(大魚際)用圓圈方式揉動約一百次，可緩解因飲食不當引起的胸腹悶脹；
按揉中脘──在上腹部正中位置輕按揉一至兩分鐘，調理胃氣，幫助食物下行，減少打嗝和脹氣。
峰峰接受中藥及推拿治療後，食積漸消，脾胃功能逐步恢復。一周療程結束後，峰峰的食慾基本回復正常水平，腹脹與夜間磨牙已大幅減少，情緒也比之前穩定，家長焦慮自然隨之下降。
治療過程中，家長配合是不可或缺的一環，不僅要「按時餵藥」，更要整體調整孩子以下生活習慣。
「定時定量」用餐──避免過量進食零食或兩餐之間頻繁加食，少食生冷、油膩及高糖食物，減輕脾胃負擔；
固定睡眠時間──睡前避免過量進食，減少刺激性節目或長時間接觸電子產品，以減輕精神亢奮對脾胃的影響；
多作正向鼓勵──以講故事、遊戲和陪伴來代替「食物安撫」，避免以「不吃便罵」或「多吃一點才算乖」等方式增加孩子壓力，讓孩子自然愉快地進食
小兒食積並非單靠藥物便能完全解決，需藉飲食、作息、情緒與中醫治療等多方面配合改善。若家長能留意孩子口氣、排便、舌苔及睡眠等早期指標，掌握合適飲食原則，加以推拿手法與專業中醫指導，便能及早預防和緩解小兒食積問題。 這不僅僅是治療疾病，更是讓一家人能夠愉快飲食、同枱共樂，讓孩子可以在更輕鬆、愉快的節奏中健康成長。
以上資料僅供參考，如有疑問，應先諮詢註冊中醫師。
18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）是由醫院管理局、非政府機構和本地設有中醫學位課程的大學以三方協作模式營運。基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區)設立於2006年，在區內為市民提供政府資助中醫門診服務（內科、針灸及骨傷推拿）和非政府資助中醫門診服務（天灸、普通門診及專家門診等），亦於指定公立醫院服務點提供中西醫協作服務。
