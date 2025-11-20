中醫診所推薦 | 中醫走進美容界！美顏針/抗衰老/去眼袋/修面提拉/美胸 由內而外調理養生

在追求自然美的年代，中醫美容以其「由內而外、標本兼治」的理念，成為現代人的美麗新選擇。有別於傳統醫美，中醫美容強調透過體質調理，從根本解決肌膚問題。美顏針是甚麼？中醫怎樣透過不同手法為女士們提升美麗？本文精選3家各具特色的中醫診所，無論是頑固暗瘡、肌膚老化，還是氣色調理，都能為你量身訂做專屬方案，一起來體驗中醫美容的新趨勢。

中醫美容推介 |「肌筋膜」調理提升輪廓

肌源中醫診所將其筋骨調理專業應用於美容領域，提出「結構性美顏」概念。中醫認為，臉部暗沉、鬆弛與皺紋，不僅是皮膚問題，更與深層筋膜緊繃、氣血循環不暢息息相關。肌源中醫的美容服務以「筋骨平衡」為核心。醫師會透過面部結構評估，分析因筋膜緊繃導致的紋路與下垂。治療上，由醫師親自運用美容針灸（美顏針），精準鬆解筋膜沾黏，刺激膠原蛋白，並結合源自經筋理論的獨特手法進行輪廓提拉，將筋膜刀技術用於臉部，深層促進氣血循環。

InMedic肌源中醫診所



地址：

沙田新城市商業大廈10樓1001-04 &12室

尖沙咀漢口道28號亞太中心10樓06-09室

銅鑼灣分店: 世貿中心14樓01-03室

網址：https://inmedic.com.hk/





中醫美容推介 | 打造「由內而外」的中醫美容新概念

真正的美麗源自健康的體質，透過內在調理達到外在煥發。漢醫智慧中醫診所由人氣中醫師何慧欣主理，將漢方智慧融入美容領域，推出「中醫美容」療程。其中醫美容服務以「標本兼治」為核心理念，醫師會透過詳細問診與體質分析，找出影響膚質與氣色的根本原因。針對常見的肌膚困擾，如痘痘粉刺、膚色暗沉、老化鬆弛等問題，提供個人化的內服中藥調理，配合傳統針灸與創新的美容針灸（美顏針） 技術，能有效促進臉部氣血循環，緊緻肌膚，達到自然拉提的效果。



另診所亦販售多款養顏花茶及護膚用品，成份天然，頗受女士們歡迎。漢醫智慧中醫診所



地址：中環皇后大道中56號豐樂行15樓



網址：https://www.instagram.com/aw__natural/





中醫美容推介 | 融合傳統中醫智慧與現代美容科技

香港中醫美容品牌InnerMe芮妍美提供三大特色療程：

專研黑眼圈療程：透過中醫面診辨別黑眼圈成因，結合粉晶按摩、極細美顏針（1-0.12mm）及特效眼膜，有效改善眼周循環，消除黑眼圈、眼紋與眼袋

美顏針療法：運用接近無感的美顏針刺激臉部穴位，配合玉石排流和中藥面膜，即時緊緻提拉，刺激膠原蛋白增生。

內分泌調養與美胸術：從根本調理女性荷爾蒙，結合紅光乳腺檢測、獨家理療手法與針灸，改善胸部下垂、副乳問題，促進乳腺健康。

診所由盧穎欣中醫師主理，堅持「治本」理念，透過疏通經絡、調和氣血，讓美麗由內而外自然綻放。







InnerMe芍妍美



地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座19樓1906室(尖沙咀站B1出口)



網址：https://innerme.com.hk/







Text: Florence



