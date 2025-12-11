中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。

位於將軍澳百勝角路的中醫醫院今日(11日)起分階段投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席升旗儀式，其後視察醫院準備情況，體驗病人使用服務流程，又到醫院地下大堂與到診市民交流。

醫院由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，首年提供門診、日間住院及臨床支援服務，設有25個日間病房床位，分「政府資助」以及可以自行選擇中醫師的「市場導向」兩類。第二年起開展住院服務，預計2030年底全面啟用400張病床，門診量達每年40萬人次。

預約非常踴躍 首10日籌額加倍

醫院行政總監卞兆祥形容今日全日的預約非常踴躍，資助全科門診掛號更已滿額，分科門診亦已有八成預約好。今日有181個預約，當中包括所有政府資助、分科、私家門診的籌額，因此院方已將首10日的籌額加倍。

卞兆祥又說，因應大埔宏福苑的大火，中醫醫院會跟隨政府資助服務的豁免政策，提供支援，所有傷者及宏福苑的居民和傭工都可以求診，毋須轉介，有關安排會維持至明年12月31日。他又說，除了與本港3間大學的中醫醫學院合作，亦有與內地合作。目前已與內地10間醫院簽合作協議，首階段有19名來自內地的醫生申請限度註冊，不定期來港協助中醫醫院的臨床醫療服務、教學及科研工作。

